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    Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi getirildi

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 2703 karar sayılı İthalat Rejimine Ek Karar ile lityum iyon şarj edilebilir bataryalara yıl sonuna kadar gümrük vergisi geldi.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi getirildi
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    Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimine Ek Karar ile pek çok ürüne yeni gümrük vergisi geldi, bazı ürünlerin gümrük vergisi sıfırlandı.

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    Bugün açıklanan kararla gümrük vergisi getirilen ürünler arasında motor parçaları, kimyasal katkı maddeleri, elektronik devre parçaları, akümülatör ve lityum iyon bataryalar yer alıyor. Lityum iyon bataryalar için yüzde 1,3 oran belirlenmiş. Bu yüzde 1,3’lük gümrük vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak. Yıl sonunda değerlendirme yapılıp verginin devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

    Ayrıca Bkz. "737 MAX’ın sertifikasyon uçuşları nihayet başladı"

    Gümrük vergisi kapsamına giren lityum iyon bataryalar için çeşitli ölçüler belirlendi. Ağırlığı 250 kg’den az bataryalardan vergi alınmayacak. Telefonlarda, taşınabilir ürünlerde vs. bulunan bataryalar 250 kg'den az olduğu için vergi limitlerinin dışında kalıyor. Elektrikli araç bataryası gibi büyük bataryalı ürünler gümrük vergisi kapsamına giriyor. Bataryalar, elektrikli araçların en pahalı parçası olduğu için yüzde 1,3 oranındaki gümrük vergisi nedeniyle fiyatlara zam gelebilir.

    Resmi Gazete'de yer alan ifadeye göre;

    • Uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2820 mm’yi geçmeyen,
    • Genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1660 mm’yi geçmeyen,
    • Ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg’den ağır olmayan,
    • 175 kWh’den daha güçlü olmayan,
    • Nominal voltajı 400 V olan tüm ithal lityum iyon şarj edilebilir bataryalardan yüzde 1,3 oranında gümrük vergisi alınacak.


    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-1.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maximus8282 (maximus ) 1 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    31 Aralık 2020’de tekrar değerlendirilecekmiş. Şu zamana kadar kalkan vergi görmedim.
    2 Yanıt Yanıtla +38
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    fhrstw 1 sa. maximus8282
    O kanun zaten gelen hiç bir vergi kaldırılmaz aksini iddia eden ya fetöcüdür ya pkklıdır.
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    TNTB (tnt tnt) 40 dk. maximus8282
    O tarihte vergi kalksa bile satıcı fiyatı düşürmez
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    The Red Fox 1 sa.
    hangi konuda trend bir yönelim varsa bunu çok iyi takip ediyor akp ve yapıştırıyor ek vergiyi!
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    Acht (Can ) 1 sa.
    Affedersiniz de Türk vatandaşlarına rakip birisi mi yönetiyor bu ekonomiyi
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeopol 5 dk. (düzenlendi)
    Barolar gibi çoklu ekonomi yönetimi gelmeli. En az vergi uygulayana gidelim. Rekabet olmazsa olmaz.
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    FReeStyLeMaSTeR (Someone ) 7 dk.
    Yakında anamızada vergi veririz
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    Beavis34 13 dk. yeni yorumcu
    doğalgaz ve elektriğe zam yokmuş 3 ay yazın doğalgaz kullanımı %10 bile değil elektrik ve doğalgaza 3 ay sonra %25 en az fiyat güncellemesi yaparlar alıştık güncellemelere:)
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    Cihan (Cihan ) 23 dk.
    hanımın i3 ü satarız artık böyle giderse
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    redar 23 dk.
    Yakında sınır geçen buluta, kuşa vergi gelecek.



    Eeey bulut, sen kimsin ya?
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 27 dk.
    Yarasın halkımıza
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    erkanberk (Ali Günel) 35 dk.
    1,3 az olmuş sanki, yüzde 30 falan olmalıydı.
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    emre1393 (Emre K......) 37 dk.
    yandaşın biri batarya üretimi işine giriyor herhalde.
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    CrowMeister (Furkan ) 46 dk.
    yazıp yazıp siliyorum 1 saattir. Küfür edemiyoruz, içimize atıyoruz.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 45 dk.
    Akp li seçmen ne anlar bataryadan ne anlar elektrikli araçtan ne anlar üretimden ne anlar kalkınmadan ona ver makarnayı ekmeği sabahtan akşama kadar yesin. İnşallah o makarnayı bile bulamazlar.
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