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    Yeni vaka sayısı 1400'ün üzerinde (24 Ağustos)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka tablosunu paylaştı. Yeni vaka sayısı 1443 olarak açıklandı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısı 1400'ün üzerinde (24 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ağustos tarihli koronavirüs tablosunu yayınladı. Yeni vaka sayısı 1443, bugün vefat eden kişi sayısı ise 18 olarak duyuruldu.

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    Günlük test sayısı düne göre ciddi artış gösterirken yeni vaka sayısı da ciddi şekilde arttı. Ağır hasta sayısı 800’e dayandı. Bugünkü yeni hasta sayısı, bugün iyileşen hasta sayısını neredeyse ikiye katladı. Yaklaşık 2 haftadır yeni vaka sayısı, iyileşen hasta sayısının üzerinde seyrediyor.

    Dünyadaki duruma baktığımızda ABD, Brezilya ve Hindistan’daki korkunç tablonun devam ettiği görülüyor. Bu ülkelerdeki günlük yeni vaka sayısı 20 bini geçmiş durumda. Türkiye, toplam vaka sayısıyla dünyada 18. sırada yer alıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 2 gün en beğenilen
    Bakıyorum sadece tarih doğru.
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 2 gün
    Inşallah rakamlar doğrudur. Eğlence mekanları ful maske felan yok tramvay otobüs dolmuş pastahane tıklım tıklım virüs 1400 vallahami?
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    Neogenesis35 2 gün
    Tabela bakanı sayın Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı 🙂
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    strathmorea (alper ozan) 1 gün
    Şu an %100 bu virüsü yok eden aşı çıksa bile (ki çıkmadı) bizim aşıyı olmamız en erken 6 ayı bulacak (en erken). Bu şekilde olacaksa eylülden sona karantina tekrar başlayacak ve tüm kış böyle geçecek. Ne ekonomik ne de psikolojik olarak bunu atlatamayız. Umarım her şey bir an önce düzelir.
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    Ekmek arası melemen (Rasim Taşın) 1 gün
    Yav arkadas tamam hadi diyelim açıklanan rakamlar doğru değil 1450 değilde 20 bin e ne olacak peki hadi söyleyin 40 bin diyelim hadi değişen ne? Bu virüs aşı çıkmadan bitmez bitmez ne yaparsan yap hikaye..
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    kenbalx (f k) 1 gün
    Yeni vaka sayılarında daha evvelden covid ten iyileşip tekrar hasta olanlar tespit edilse-açıklansa. Bu sürü bağışıklığı sistemi varmı acaba. Hasta olan tekrar hasta olabilir filan demişlerdi.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    havalar bir soğusun da,
    insanlar açık alanlardan kapalı alanlara bi kaysın,
    asıl o zaman kutudan büyük çıkacak !

    bekle gör ; sonra ben dediydim diyeceksin !
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    kokah (ahmet boşver) 1 gün
    bakalım sonbahar kış aylarında 90 bin test yapabilecek misiniz,nasılsa kafanıza göre
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    Portraitclub 1 gün (düzenlendi)
    Nedense yüksek sayı görünce şaşırmıyorum o kadar tatil eğlence olacağı buydu. Okullar açılınca ne olacak göreceğiz.
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    Wowplayer (Tolga *****) 1 gün
    hükümet dusmanlari için ayrı bir tablo yapsınlar 1 mil test 5mil vaka ölüm 3mil entube sayısı 1mil falan da rahatlayıp sussunlar yettiniz.. hiç bir boka inanmayan angut bir kitle var ülkede
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 1 gün Wowplayer
    Evet bide her şeye inanan angut bir kitle var... Allahın verdiği aklı kullanamayan
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    Artizt (Mert ) 1 gün
    Test/vaka oranını matematiksel olarak %1,5ta tutuyorlar, elimle yazsam bu kadar tutarlı olmazdı. :)
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    joven 1 gün
    Er yada geç herkes bu virüsle tanışacak bundan kaçış yok siz siz olun temiz olmayı ihmal etmeyin sağlıklı beslenin düzenli uyku ihmal etmeyin Alkol Sigara vs uzak durun yani bedeninizi bu virüse hazır edin.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Anlaşılan 100 bin test sınırı aşılınca vaka sayısı günlük 1500 civarı olacak. Vaka sayısı fazla olabilir, olmayabilir, bu başka bir şey, günlük milyon test yaparsan belki 15.000 bulabilir. Kimsenin size yalan söylediği falan yok. Yapılan test sayısına göre çıkan rakamlar bunlar. Yani tespit edilenler. Bu kadar basit bir şeyi nasıl anlayamıyorsunuz, koskoca adamlarsınız ya?
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