Yeni vaka sayısı 1400'ün üzerinde (24 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ağustos tarihli koronavirüs tablosunu yayınladı. Yeni vaka sayısı 1443, bugün vefat eden kişi sayısı ise 18 olarak duyuruldu.

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Günlük test sayısı düne göre ciddi artış gösterirken yeni vaka sayısı da ciddi şekilde arttı. Ağır hasta sayısı 800’e dayandı. Bugünkü yeni hasta sayısı, bugün iyileşen hasta sayısını neredeyse ikiye katladı. Yaklaşık 2 haftadır yeni vaka sayısı, iyileşen hasta sayısının üzerinde seyrediyor.

Dünyadaki duruma baktığımızda ABD, Brezilya ve Hindistan’daki korkunç tablonun devam ettiği görülüyor. Bu ülkelerdeki günlük yeni vaka sayısı 20 bini geçmiş durumda. Türkiye, toplam vaka sayısıyla dünyada 18. sırada yer alıyor.

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