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    Yeni nesil Volkswagen Passat ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Gelen bilgilere göre yeni nesil Volkswagen Passat 2023 yılında piyasaya sürülecek. Popüler model, altyapısını, güç aktarma organlarını ve elektrik mimarisini Skoda Superb ile paylaşacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Volkswagen Passat ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    *Haberdeki görseller şimdiki modele aittir

    Arteon’un gittikçe artan popülaritesi ve ID Vizzion konseptiyle ön gösterimi yapılan elektrikli sedanın piyasaya sürülecek olması, Volkswagen Passat’ın geleceğini zora sokmuştu. Görünen o ki Alman marka bu konudaki nihai kararını verdi.

    Autocar’ın şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Volkswagen’in seçimi şimdiye dek dünya çapında 30 milyondan fazla satan başarılı modelini devam ettirmekten yana oldu. Yeni nesil Volkswagen Passat’ın 2023 yılında İngiltere’de satışa sunulacağını belirten kaynaklar, otomobilin altyapısını, güç aktarma organlarını ve elektrik mimarisini Skoda Superb ile paylaşacağını söylüyor.

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    Bu durum, 36 yılı aşkın süredir Almanya’daki Emden Fabrikası’nda üretilen Volkswagen Passat’ın üretim yerini de değiştirecek. Popüler modelin üretimi, Çekyalı marka Skoda’nın üretim kapasitesini artırma hedefinin bir parçası olarak sıfırdan yatırımla kuracağı yeni fabrikaya taşınacak. Emden Fabrikası ise 2022 yılında üretimine başlanması planlanan ID 4 elektrikli SUV için yeniden yapılanma sürecine girecek.

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    Kaynakların belirttiğine göre, Volkswagen Passat’ın yeni nesliyle birlikte Alman markanın farklı altyapılara sahip iki farklı versiyon stratejisi de son bulacak. Bilindiği üzere Passat, Avrupa’da MQB platformu üzerine kurulu fakat Kuzey Amerika’da satılan versiyonlar eski PQ46 platformunu kullanıyor. Yeni nesille birlikte dünya genelindeki tüm Passat modelleri şimdiki MQB platformunun güncel bir versiyonunu kullanacak.

    Yeni nesil Volkswagen Passat ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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    Söz konusu platform önden ve dört tekerlekten çekişli versiyonları desteklemenin yanı sıra bolca hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motorlu Passat versiyonlarıyla karşılaşmamızı sağlayacak. Ayrıca yeni platformla birlikte tamamen elektrikli bir Volkswagen Passat da görebiliriz fakat kaynaklara göre bu durum hala belirsizliğini koruyor. Belirsiz olan bir diğer konu da Passat’ın yoluna sedan gövde tipiyle devam edip etmeyeceği. Gelen bilgiye göre Skoda Superb’deki gibi liftback tasarımına geçiş yapılabilir.

    Kesin olan bilgi ise yeni nesil Volkswagen Passat’ın station wagon ve Alltrack versiyonlarıyla sunulmaya devam edeceği. Bunun yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Passat, şimdiki modele kıyasla hem uzunluk hem de genişlik bakımından büyüyecek. Bu da otomobilin şimdikinden daha geniş bir iç mekana sahip olmasını sağlayacak.

    Autocar’a konuşan kaynaklar, yeni nesil Passat’ın tasarımının şimdiden tamamlandığını belirtiyor. Buna göre yeni Passat, benzer ölçülere sahip kardeşleri Arteon ve ID Vizzion’un üretim versiyonuna kıyasla daha mütevazı bir tasarıma sahip olacak. Zira araçla ilgili bilgi paylaşan kişilerden biri konuyla ilgili “Arteon ile zaten bu segmentte bir tasarım liderine sahibiz. Bu nedenle yeni Passat’ta iç mekanın ve bagaj hacminin şimdiki modelden daha geniş olmasına odaklanmak önceliğimiz olacak” yorumunda bulunmuş.



    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2023-volkswagen-passat-move-upmarket-gain-ev-version Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    road35 2 gün en beğenilen
    Dogal gazlisini yapsinlar 2023 e yetissin ama bizim gaza gec kalmasin.
    Yanıtla +18
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    deoks 2 gün
    Adının passat olası yeterli. Özellik falan boş işler bunlar.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    murat8361 (murat yılmaz) 14 sa.
    Kapısı tok kapansın 800.000 verilir
    Yanıtla +1
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    Laifatzu (laimu ) 14 sa.
    yeni bassatın kapısı daha tokmuş. hatta o kadar tokmuş ki 2022 modeline kadar acıkmazmış.
    Yanıtla +1
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    ismailşanlı 1 gün
    ÖTV'ler varken bizim araba almamız hayal gibi bir şey
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 gün
    1milyon
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    yabancı34 (toyota corolla) 1 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    drjacob (... ) 1 gün
    hep aynı tasarım
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 gün
    burda 1.6tdi devam eder.biri Süreyya Hanım'ın değişimini koysun bi zahmet :)
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    beyinsis 1 gün aycibin
    arkadaşım adam mevcut passat'ın resmini koymuş, yenisinin casus resmi bile yok. ha yine çok büyük değişim olmayacak yine o kadının resmini koyacaksınız, çok ta mühim değil, çok beğenilen bir araç çok değişmez.haberi yazan arkadaş biraz sallama haber yazmış:arteon çok tutuluyormuşmuş da o yüzden yeni passat tehlikeye girmişmiş. yahu arteon satmıyor, nasıl en çok satan d sınıfı aracın çıkışını tehlikeye sokacak? yeni passat söylediği gibi genişlerse eğer arteon'u çöpe atacaklar demektir.
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    Musty3535123 1 gün
    passat ı tr de yapıcakları çekyada mı yapıcaklarmış, onlar kaybeder :D
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    kkvan (KORHAN ) 1 gün
    Türkiye için pek bir şey ifade etmiyor .
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    BlackGhost12 1 gün
    Ötv olduğu sürece Maaşlı insan için hikaye.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 1 gün BlackGhost12
    Daha 2 ay önce CLA aldı arkadaşım ve maaşlı.
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    7042 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    volkswagen passat, volkswagen arteon ve
    3 etiket daha 2023 volkswagen passat passat b9 Bilim ve Teknoloji
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