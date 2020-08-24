Yeni nesil Volkswagen Passat ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

*Haberdeki görseller şimdiki modele aittir

Arteon’un gittikçe artan popülaritesi ve ID Vizzion konseptiyle ön gösterimi yapılan elektrikli sedanın piyasaya sürülecek olması, Volkswagen Passat’ın geleceğini zora sokmuştu. Görünen o ki Alman marka bu konudaki nihai kararını verdi.

Autocar’ın şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Volkswagen’in seçimi şimdiye dek dünya çapında 30 milyondan fazla satan başarılı modelini devam ettirmekten yana oldu. Yeni nesil Volkswagen Passat’ın 2023 yılında İngiltere’de satışa sunulacağını belirten kaynaklar, otomobilin altyapısını, güç aktarma organlarını ve elektrik mimarisini Skoda Superb ile paylaşacağını söylüyor.

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Bu durum, 36 yılı aşkın süredir Almanya’daki Emden Fabrikası’nda üretilen Volkswagen Passat’ın üretim yerini de değiştirecek. Popüler modelin üretimi, Çekyalı marka Skoda’nın üretim kapasitesini artırma hedefinin bir parçası olarak sıfırdan yatırımla kuracağı yeni fabrikaya taşınacak. Emden Fabrikası ise 2022 yılında üretimine başlanması planlanan ID 4 elektrikli SUV için yeniden yapılanma sürecine girecek.

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Kaynakların belirttiğine göre, Volkswagen Passat’ın yeni nesliyle birlikte Alman markanın farklı altyapılara sahip iki farklı versiyon stratejisi de son bulacak. Bilindiği üzere Passat, Avrupa’da MQB platformu üzerine kurulu fakat Kuzey Amerika’da satılan versiyonlar eski PQ46 platformunu kullanıyor. Yeni nesille birlikte dünya genelindeki tüm Passat modelleri şimdiki MQB platformunun güncel bir versiyonunu kullanacak.

Tam Boyutta Gör

Söz konusu platform önden ve dört tekerlekten çekişli versiyonları desteklemenin yanı sıra bolca hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motorlu Passat versiyonlarıyla karşılaşmamızı sağlayacak. Ayrıca yeni platformla birlikte tamamen elektrikli bir Volkswagen Passat da görebiliriz fakat kaynaklara göre bu durum hala belirsizliğini koruyor. Belirsiz olan bir diğer konu da Passat’ın yoluna sedan gövde tipiyle devam edip etmeyeceği. Gelen bilgiye göre Skoda Superb’deki gibi liftback tasarımına geçiş yapılabilir.

Kesin olan bilgi ise yeni nesil Volkswagen Passat’ın station wagon ve Alltrack versiyonlarıyla sunulmaya devam edeceği. Bunun yanı sıra, yeni nesil Volkswagen Passat, şimdiki modele kıyasla hem uzunluk hem de genişlik bakımından büyüyecek. Bu da otomobilin şimdikinden daha geniş bir iç mekana sahip olmasını sağlayacak.

Autocar’a konuşan kaynaklar, yeni nesil Passat’ın tasarımının şimdiden tamamlandığını belirtiyor. Buna göre yeni Passat, benzer ölçülere sahip kardeşleri Arteon ve ID Vizzion’un üretim versiyonuna kıyasla daha mütevazı bir tasarıma sahip olacak. Zira araçla ilgili bilgi paylaşan kişilerden biri konuyla ilgili “Arteon ile zaten bu segmentte bir tasarım liderine sahibiz. Bu nedenle yeni Passat’ta iç mekanın ve bagaj hacminin şimdiki modelden daha geniş olmasına odaklanmak önceliğimiz olacak” yorumunda bulunmuş.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2023-volkswagen-passat-move-upmarket-gain-ev-version

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