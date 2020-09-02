Yeni vaka sayısı 1600'e dayandı (2 Eylül)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.596, vefat sayısı 45, ağır hasta sayısı 1.017 ve iyileşen hasta sayısı da 947.

Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde." dedi.

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Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen sağlık bakanı, şimdiye dek 29.865 sağlık personelinin COVID-19'a yakalandığını, 52 sağlık çalışanının da virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2 Eylül verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 25.602.665 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 852.758. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 245.984 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 4.355 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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