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    Yeni vaka sayısı 1600'e dayandı (2 Eylül)

    2 Eylül tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte 2 Eylül korona tablosuna göre yeni vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,5b
    1
    34
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka sayısı 1600'e dayandı (2 Eylül)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.596, vefat sayısı 45, ağır hasta sayısı 1.017 ve iyileşen hasta sayısı da 947

    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde." dedi.

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    Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen sağlık bakanı, şimdiye dek 29.865 sağlık personelinin COVID-19'a yakalandığını, 52 sağlık çalışanının da virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "iOS 13.7 çıktı: iPhone'lara koronavirüs güncellemesi"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 2 Eylül verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 25.602.665 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 852.758. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 245.984 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 4.355 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    izengel 1 hf. en beğenilen Andres Escobar
    Vaka sayılarını düşük gösteren ülkelerin amacı belli : ekonomi iyi görünsün, işler yürüsün.
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. Andres Escobar
    Amaci soyleyim; zafer bayrami etkinlikleri iptal oldu malum virus sebebiyle, olabilir karar dogrudur. Peki ertesi gun rizede bir paket cay icin millet neden riske atildi? Kimsenin halkin sagligiyla ilgilendigi yada onemsedigi yok. Amac ekonomi dönsun, harcama yapilsin, vergi gelsin. ayrica saglik bakaninin hastahaneleri var bir diger bakaninda otelleri var. buda bir firsat bazilari icin. Yoksa hic bir verinin aylardir dogrulugu yok. Bunu yabanci ulkeler bile bilip onlemlerini aliyor.
    Amaci soyleyim; zafer bayrami etkinlikleri iptal oldu malum virus sebebiyle, olabilir karar dogrudur. Peki ertesi gun rizede bir paket cay icin millet neden ris...
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    Yanıtla +14
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    darknes1905 1 hf.
    Takke düştü kel göründü. Sağlık bakanından itiraf niteliğinde cümleler duyuyoruz. Bazı illerdeki tabip odası başkanlarının yaptığı açıklamalarda örnek olarak Diyarbakırda günlük ortalama 400-500 vaka ve hastanelerin tamamen dolduğu, hasta seçme durumuna kadar düştüklerini söylemişti. Dün doğu illerinin bir çoğunda hastanelerin dolduğunu, takviye yapıldığını itiraf etti. Bugün de Ankara vaka sayısında İstanbul'u ikiye katladı itirafı geldi. Açıklanan rakamlar asla doğru değil. Şeffaf olun, gerçekleri açıklayın. En iyi ilde bile 120-130 vaka çıkıyor günlük olarak. Cumhurbaşkanı da hala işin şovunda, miting yapma derdinde. Balık baştan kokarmış dostlarım, siz bunları yaparsanız, vatandaşın tedbirsizliklerine diyecek sözünüz olamaz. Daha havalar sıcak, insanlar kapalı alanlarda değil. Bir ay sonra kapalı alanlara geçildikten sonra vah halimize!
    Takke düştü kel göründü. Sağlık bakanından itiraf niteliğinde cümleler duyuyoruz. Bazı illerdeki tabip odası başkanlarının yaptığı açıklamalarda örnek olarak Di...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    dreadx (Aykun .) 1 hf.
    üniversitelerin yüzyüze eğitime başlaması şu anlamlara geliyor: birsürü ilden insanın başka illere gitmesi, otobüs, toplu ulaşım, amfide ders görmek vs. öğrenci evlerinde kalanlar hadi neyse kendisi hasta oldu diyelim, memleketinde okuyup ailesiyle kalanlar için (herkesin ailesi genç değil) çok kötü sonuçları olur buna bir itirazım yok.gelgelelim tıp öğrencilerine. 1 2 3leri esgeçerek konuşacağım şimdi. genel cerrahi dersleri alıyorum uzaktan eğitimle(cümle kendi içinde çelişiyor zaten ya neyse.), gelecek stajlarım da yüksek ihtimalle minimum yüzyüze eğitim ve sınavlar dahil eğitimin %90ı online olacak şekilde tasarlandı. hastane tecrübesini kazanabileceğim başka bir saha yok, hastaya görmüyor dokunmuyorsun fakat anlatılan her şey müdahale, görmek, dokunmak, teşhis koymak, tedavi etmekle alakalı. yüzmeyi öğreniyoruz gibi online derste dinleyerek öyle tabir edeyim.hiçbir fakülte ve dekanı bir öğrencinin hasta olup ölmesinin altından kalkamaz bunu da biliyorum. özellikle yök dekanlara eğitim gidişatını kendin belirle demişken. ben de hasta olup ölmek istemiyorum fakat online doktor da olmak istemiyorum. okula bu konuda önerilerde bulunmak istiyorum ama bu işin içinden nasıl çıkılır hiçbir fikrim yok.okul gönüllülük esaslı gelebilirsiniz diyebilir sanırım. bence bu da çözüm değil. bir şey öğrenmek isteyen adam illa canını mı ortaya koyacak. veya bir şey oldu vakalar yükseldi iptal oldu hataydan manisaya gelen adam napacak şimdi. geri mi dönecek memleketine. yapıcı fikri olan paylaşsın lütfen.
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    Profeson (Ali ) 1 hf.
    olsun ayasofya cami oldu
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Logan Howlett (CHR ATL) 1 hf. yeni yorumcu Profeson
    Dalga geçme tabi ayasofya cami olacak ülkemizin %99.9528263829263826382629’u elhamdulillah müslüman, cumaları namaz kılıyor camiler dolup taşıyor.



    Açılmasın mı şimdi?



    Eyy corona ezanları susturamayacaksın, açılmasına mani olamayacaksın.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Yapıcakları şey düğün asker eğlenceleri ve hafta sonu yasakları gelmeli ve uymayanlara kişi başı 5 bin ceza gelmeli ama nerdeeee
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    tonodias 1 hf.
    Eski klasiklerden ne vardı ha 1 sn “durum vahim” olmalı :)
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    Artizt (Mert ) 1 hf.
    Bakanlığa göre ağır hasta sayısı 1000i geçerek 1017 olmuş. Durum vahimleşiyor, insanlar tedbiri azaltıyor, iyice boka sardı.
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    GoSSgO 1 hf.
    Valla kimseyle görüşmüyorum, annem babam da dahil. Hastalandigim öğrendiğim kimseyle temasım olmadı o yüzden. Sizin denk gelmiyormu iki ya da üç günde bir tanıdığınız? Verdikleri rakamlar bana sahte ötesi geliyor. Hastahanelerdeki doluluk oranları zaten kafadan tutmuyor. Topluma gerçeğin 30 da 1 ini anlatıp, toplumdan 1 in rahatlığını yaşamak yerine 30 a göre önlem almalarını beklemek te aslında bu halka bir ihanet.
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    dot4-2 (EMİN ER) 1 hf.
    Keşke 1600 olsa. Pubg daki gibi çember daralıyor.
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    zero-man 1 hf.
    Covid testi olmak için 2 otobüs aktarma ile şehir hastanesi gidiyorum, dönerken de 2 otobüse daha biniyorum.



    Yaşasın şehir hastaneleri :)

    Yaşasın arabasızlık :)
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    GoSSgO 1 hf.
    Ulan ne nüfuzlu adamım ben be, her 2 günde, 1 kişi benim tanıdığım birileri. Bunu da istatistiğie vurursak Turkiye de yaklaşık 50.000 kişi tanıyorum. Eğer bu hükümet yalancının önde gideni değilse ben bu kadar tanıdıkla biraz abansam güçlü bir şekilde meclise de girebilirim.Diğer bir ihtimal benim bu kadar tanıdığım yok ve bunların ak dedikleri hep kara.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. GoSSgO
    Taşıyıcı olmayasın sen tanıdıkların yakalanıyorsa.
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    darknes1905 1 hf.
    Takke düştü kel göründü. Sağlık bakanından itiraf niteliğinde cümleler duyuyoruz. Bazı illerdeki tabip odası başkanlarının yaptığı açıklamalarda örnek olarak Diyarbakırda günlük ortalama 400-500 vaka ve hastanelerin tamamen dolduğu, hasta seçme durumuna kadar düştüklerini söylemişti. Dün doğu illerinin bir çoğunda hastanelerin dolduğunu, takviye yapıldığını itiraf etti. Bugün de Ankara vaka sayısında İstanbul'u ikiye katladı itirafı geldi. Açıklanan rakamlar asla doğru değil. Şeffaf olun, gerçekleri açıklayın. En iyi ilde bile 120-130 vaka çıkıyor günlük olarak. Cumhurbaşkanı da hala işin şovunda, miting yapma derdinde. Balık baştan kokarmış dostlarım, siz bunları yaparsanız, vatandaşın tedbirsizliklerine diyecek sözünüz olamaz. Daha havalar sıcak, insanlar kapalı alanlarda değil. Bir ay sonra kapalı alanlara geçildikten sonra vah halimize!
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