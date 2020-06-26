Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran)

Tam Boyutta Gör

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 26 Haziran Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.396, vefat sayısı 19 ve iyileşen hasta sayısı da 1.492.

İlginizi Çekebilir

Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran)

Düne kıyasla vaka sayısında 62, vefat sayısında 3 düşüş yaşanırken; iyileşen hasta sayısında ise 20 artış var. COVID-19 sebebiyle tüm Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında ise 13 artış var.

Ayrıca Bkz. "Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı"

Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 26 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9,473,214 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 484.249. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 167.056 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.336 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.