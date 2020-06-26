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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran)

    26 Haziran tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 26 Haziran'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    59 dk. (Son Güncelleme: 51 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 26 Haziran Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.396, vefat sayısı 19 ve iyileşen hasta sayısı da 1.492

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    Düne kıyasla vaka sayısında 62, vefat sayısında 3 düşüş yaşanırken; iyileşen hasta sayısında ise 20 artış var. COVID-19 sebebiyle tüm  Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında ise 13 artış var. 

    Ayrıca Bkz. "Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 26 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9,473,214 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 484.249. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 167.056 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.336 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti. 



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 13 dk.
    Gelmiş yine ölüm duası edip vaka sayıları yalan daha fazla öleceksiniz aslında diyen azrailler. Sayılara inanmayanlar ailesindeki akrabalarındaki listelenmeyen ölümleri buraya ekler ise biz de inanırız.
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    Alqu 30 dk. yeni yorumcu
    şahsen çevremdeki artışı görünce inanmıyorum bu rakamlar artasada inanmıyorum azalsada bu rakamları açıklayanlara güvenmiyorum.
    Onlarda beni umursamıyor ben halkım niye umursasın ki zaten.
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    monacomen 18 dk. Alqu
    Çevrende derken anne babanız siz ailecek hasta mısınız, hangi semttesiniz ve neden hastaneye götürmediler? Kaç kişisiniz kaçınınız hasta? Çevrenizdekilere de bulaştırdı iseniz apartman veya sitenizin bir an evvel karantinaya alınması lazım, adres verir misiniz bunu yetkililere bildirelim,twitter adresiniz var mı? Bu çok acil ve önemli bir bilgi.
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    Cango69 (Azino777 Kavala) 38 dk.
    Hikaye kağıt üstünde.
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    William Lakewood 39 dk.
    Bunlara inanan kaldı mı halen?



    Nabza göre şerbet veriyorlar bilimle ilimle alakası yok yaptıkları tedbirlerin.



    Maskenin satışını yasaklayıp biz vericez deyip vermeyip tekrar ücretli yapanlardan, avmleri açıp camileri kapatan kafirlerden her türlü oyun beklenir.
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    Quard (Ahmet G) 41 dk.
    Bugün vefat edenlere Allah rahmet etsin.Evet,vaka sayısında bugün birazcık düşüş görülüyor ama dalgalı seyir izliyoruz.Ya böyle inip çıkacağız ya ineceğiz ya da maske+mesafe önlemi almazsak da 2.dalga mı olur yoksa 1.dalganın devamı mı olur o zaman acı reçeteylen karşılaşırız.Unutmayalım her şey bize bağlı.Biz önlemlerimizi alalım,kısıtlamaya dönmeyelim.
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    Deníz (yok sanane) 44 dk.
    Düşme olarak görülemez.Bazen dalgalanmalar olabilir vaka sayılarında.1 2 hafta aynı seyirde olursa düşme diyebiliriz.
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    FizzleGiggs (berk kandemir) 48 dk.
    Sınav geliyolar ya yavaştan düşer hatta 1-2 hafta sonra bi bakmışsınız bitişi kutluyoruz 😎😎
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