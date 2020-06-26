Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran)

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 26 Haziran Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.396, vefat sayısı 19 ve iyileşen hasta sayısı da 1.492.İlginizi Çekebilir Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran)
Düne kıyasla vaka sayısında 62, vefat sayısında 3 düşüş yaşanırken; iyileşen hasta sayısında ise 20 artış var. COVID-19 sebebiyle tüm Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında ise 13 artış var.
Ayrıca Bkz. "Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı"
Dünyada son durum
Dünya Sağlık Örgütü'nün 26 Haziran verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 9,473,214 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 484.249. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, bugün 167.056 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.336 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Onlarda beni umursamıyor ben halkım niye umursasın ki zaten.
Nabza göre şerbet veriyorlar bilimle ilimle alakası yok yaptıkları tedbirlerin.
Maskenin satışını yasaklayıp biz vericez deyip vermeyip tekrar ücretli yapanlardan, avmleri açıp camileri kapatan kafirlerden her türlü oyun beklenir.