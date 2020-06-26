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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı

    Koronavirüsle mücadelede aktif bir şekilde kullanılan Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı. İşte HES uygulamasına ait o istatistikler:
    4 sa.
    890
    13
    13
    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı
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    Koronavirüsle mücadelede etkin rol alan Hayat Eve Sığar uygulamasına ait kullanım istatistikleri paylaşıldı. İşte 14 Nisan'da çıkış yapan uygulamanın kullanım metrikleri:

    18 milyon kişi Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanıyor

    • 18 milyon kullanıcı sayısı
    • Uygulamayı kullanan vatandaşların %57'si erkek, %43'ü kadın
    • Uygulamayı kullanan vatandaşlardan 205 bini, 65 yaşın üzerinde
    • Şimdiye kadar alınan HES kodu sayısı 6.625.953

    Ayrıca Bkz. "4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı"

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    COVID-19 konusunda vatandaşları bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte de kontrollü sosyal hayat için kullanılmaya başlandı.

    T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması; Google Play Store, App Store ve Huawei AppGallery uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 1 sa.
    Hayat dışarıya bile sığmazken eve nasıl sığsın:D Şaka bir yana bence kullanıcı sayısı normal,yaz mevsimine girmişken bu Hes uygulaması artacaktır.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Kullanan kişi sayisi bence az
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    akris 3 sa.
    andorid versiyonu 5.0 ve sonrası istiyor 5.0 altı milyonlarca cihaz var bu uygulamayı yükleyemeyen
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    mi5skullanicisi (vibe x2) 3 sa.
    ücretsiz maske dağıtımı isteyenler şu linklerden sayfaya ulaşabilir

    https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ucretsiz-maske-dagitimi

    basvuru.turkiye.gov.tr

    tabi ulaşabilirlerse
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    tahsinkılıç 3 sa. yeni yorumcu
    o kadar uğraştım bir kod alamadım en son bıraktım sildim uygulamayı da yapamamışlar belli ki
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    answer25 (irfan çokay) 3 sa.
    telefonun inanılmaz pilini bitiren bir uygulama gereksiz
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