Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı

Koronavirüsle mücadelede etkin rol alan Hayat Eve Sığar uygulamasına ait kullanım istatistikleri paylaşıldı. İşte 14 Nisan'da çıkış yapan uygulamanın kullanım metrikleri:
18 milyon kişi Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanıyor
- 18 milyon kullanıcı sayısı
- Uygulamayı kullanan vatandaşların %57'si erkek, %43'ü kadın
- Uygulamayı kullanan vatandaşlardan 205 bini, 65 yaşın üzerinde
- Şimdiye kadar alınan HES kodu sayısı 6.625.953
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COVID-19 konusunda vatandaşları bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte de kontrollü sosyal hayat için kullanılmaya başlandı.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması; Google Play Store, App Store ve Huawei AppGallery uygulama mağazalarından indirilebiliyor.
Hayat Eve Sığar T.C. Saglik Bakanligi Sağlık ve Fitness Ücretsiz 99.2 MB
Hayat Eve Sığar T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık ve Fitness Ücretsiz 6,0M
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