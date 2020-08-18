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    Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos)

    18 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 18 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 18 Ağustos Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.263, vefat sayısı 20, ağır hasta sayısı 703 ve iyileşen hasta sayısı da 942

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." dedi.

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    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 21.756.357 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 771.635. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 206.440 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 4.473 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 gün en beğenilen
    Adana'da hemşire kuzenim var, ellerine ulaşan evraka göre bugün Adana'da 400 vaka varmış. Türkiye'de hala 1250 var diyorlar şaka gibi. Gerçek sayıyı açıklasalar turizm çökecek diye korkuyorlar.
    Adana'da hemşire kuzenim var, ellerine ulaşan evraka göre bugün Adana'da 400 vaka varmış. Türkiye'de hala 1250 var diyorlar şaka gibi. Gerçek sayıyı açıklasalar...
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    antique (türkay yılmaz) 2 gün
    açıklanan günlük hasta sayısı ile günlük vefat sayısını 10 ile çarpıyorum ancak o zaman ikna oluyorum.. bugün yine 200 kişi ölmüş 🙄
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 gün
    En kral AKP'liler bile vakalara inanmıyor, kasmayın artık Günlük 6000 vaka çıkarken bile yanımızda yöremizde kimse hasta değildi ama ne hikmetse 1.200 vaka varken sağda solda X korona oldu, Y karantinadaymış haberleri geliyor. Bunun yanında doktorların, çalışanların, hastane elemanlarının çoğu vaka sayılarının ciddi bir şekilde arttığını ve sadece bizim hastanede şu kadar kişi var olayına giriyorlar. Ama enflasyonun kılıfına uydurulduğu, işsizlere iş bulunduğu(!) bir ülkede tabiki 1200 vaka çıkar.
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    jesipikmin 3 gün yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razı olsun. Süreci çok iyi yönetiyor. Avrupa'da yaşıyorum her gün haberde Türkiye şunu yaptı Türkiye bunu yaptı.... Vallahi tüm dünya hayran kaldı süreci yönetime. ALLAH devletimize zeval vermesin. Hükümetimiz çok duyarlı ALLAH razı olsun.
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    RaptorFX 3 gün
    Ve bizim siteye de geldi. Yakında karantina çakarlar.
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    .AFK. (Fatih ) 3 gün
    Yavhehe.
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    dot4-2 (EMİN ER) 3 gün yeni yorumcu
    Beş bin vaka olduğu zaman çevremde hiç korana hastası yoktu. Şu an iş yerinde 2 arkadaş akabaralrdan 4 kişide pozitif çıktı. Bu kadar dibimize kadar girmisken nasıl 1200 lerde geziyor hayret. Bir de herkeze test yapmıyorlar. Benim arkadaş pozitif aynı evde yaşayan eşine ve oğluna test yapmadılar belirti görürseniz hastaneye baş vurun 14 gün ev de kalın demişler.
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    marasexpress 3 gün yeni yorumcu
    Tedbirsizlik yasaklarıda geri getirdi. Hergün farklı yasaklarla karşılaşıyorduk. 81 il Valiliğine hergün ayrı bir genelge geliyor. Valilikler ise İl umumi Hafıza topluluğu ile ayrı bir karar alarak şehre aktarılıyordu. işte yeni yasaklar ve artan covit-19 vakaları…Türkiye son zamanlarda 20’e yakın ilde artan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları yasakları tekrar geri getirdi. Son açıklamaya göre 20 ilde 65 yaş ve üstü yasak getirildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bugün 74 bin 846 test yapıldığını, 1233 kişinin pozitif çıktığını duyurdu. Son 24 saat içinde 22 kişi hayatını kaybederken, tedavisi tamamlananların sayısı ise 231 bin 971 oldu. Ülkede toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88 olurken, vaka sayısı ise 250 bin 542 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı ise 686 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “11 Mart’tan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip aktif hasta sayısı 12 bin 575.Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor.” ifadelerini kullandı. Vakalarda artış yaşanınca bazı yasaklar geri geldi.YASAKLAR GERİ GELDİSosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması sonucu Türkiye‘nin birçok ilinde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yasaklar tekrar uygulamaya konuldu. Dün Ankara, Kastamonu, Kütahya, Eskişehir, Erzincan, Ordu ve Bursa’da da alınan yeni tedbirlerle birlikte Türkiye’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sınırlama getirilen kent sayısı 20’ye yükseldi. Ayrıca Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşların gelin, damat ve sünnet çocuğunun birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikâh, sünnet gibi etkinliklere katılması yasaklandı. 65 yaş üstü kişilerin sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişine de yasak getirildi.http://www.marasexpress.com/2020/08/18/33552/

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    EleSuDökenSuat (talha ****) 3 gün
    Yakın bir sağlık çalışanından aldığımız dedikodu tabi. Erzurum günlük ortalama 500 vakaya ulaştı. Şehir hastanesi yeni ypaılan çoğu bölümü kapatıldı. Sadece pandemiye bakacak bölümler yapıldı.
    Alınan karara göre, kent genelindeki hastanelerde servisler Kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, çocuk hastalıkları yan dal hizmetleri, nefroloji, diyaliz, yanık merkezi, gastroenteroloji ve kanser cerrahisi hariç olmak üzere diğer servislerin KOVID19 hastalarının takip ve tedavileri için düzenlenecek.
    Bu nerdeyse tüm hastaneleri kapsıyor. Erzurum sağlık kapasitesi olarak bölgede zirveyi oynayan bir şehir. Bahsedildiği gibi olsa bu önlemlerin alınmasına gerek kalmazdı.Durum bahsedilenlerin çok çok üzerinde.
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    Dodge (Mehmet ) 3 gün
    Devletimiz şuan insanlara korona teşhisi koymamak için elinden geleni yapıyor.Yahu gittt kardeşim sen korona değilsin ama yinede kendini bi 14 gün karantina da tut daha da kötüleşirsen bakarız hesabında.
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    ßenle100les 3 gün
    Ben bu değerlere inanmıyorum
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    Logan Howlett (CHR ATL) 3 gün yeni yorumcu ßenle100les
    Bunu söyleyen AK Parti hocam, inanmıyorum deme imanını kaybedersin
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