Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos)

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 18 Ağustos Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.263, vefat sayısı 20, ağır hasta sayısı 703 ve iyileşen hasta sayısı da 942.

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 21.756.357 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 771.635. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 206.440 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 4.473 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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