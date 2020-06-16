Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (16 Haziran)

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Geçen haftaya kadar düşüş eğilimi gösteren vaka sayıları son zamanlarda ciddi oranda yükselmeye başladı. İki gündür 1500’ü aşan yeni vaka sayısı nedeniyle gözler Fahrettin Koca’nın bugünkü paylaşımına çevrildi. Bakan Koca bugün 1467 yeni vaka, 17yeni vefat olduğunu duyurdu.

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Yeni vaka sayısında bugünkü düşüş umarız büyüyerek devam eder. Son günlerdeki artışın nedeni olarak, geçtiğimiz hafta sonu ilk kez kalkan sokağa çıkma yasağının etkisi olduğu düşünülüyor. Görünen o ki hafta sonunun etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Yine de vaka sayılarının yüksek olduğunu, tedbirlere uyarak bu rakamı daha da düşürmemiz gerektiğinin altını çizelim.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.

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