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    Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (16 Haziran)

    16 Haziran tarihli vaka tablosu paylaşıldı. Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    2,8b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (16 Haziran)
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    Geçen haftaya kadar düşüş eğilimi gösteren vaka sayıları son zamanlarda ciddi oranda yükselmeye başladı. İki gündür 1500’ü aşan yeni vaka sayısı nedeniyle gözler Fahrettin Koca’nın bugünkü paylaşımına çevrildi. Bakan Koca bugün 1467 yeni vaka, 17yeni vefat olduğunu duyurdu.

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    Yeni vaka sayısında bugünkü düşüş umarız büyüyerek devam eder. Son günlerdeki artışın nedeni olarak, geçtiğimiz hafta sonu ilk kez kalkan sokağa çıkma yasağının etkisi olduğu düşünülüyor. Görünen o ki hafta sonunun etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Yine de vaka sayılarının yüksek olduğunu, tedbirlere uyarak bu rakamı daha da düşürmemiz gerektiğinin altını çizelim.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.



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    falre (Bırak Aman) 2 sa. en beğenilen
    Tabi yav kesin düşüyor
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    hardgamer34 (Hakan Gençel) 2 sa. falre
    Tabi yav kesin artması gerekiyor çünkü !
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa.
    Tamam tamam inandik dustu aynen
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    LRShadY 2 sa. yeni yorumcu
    Sınavların ertelenmesi lazım.Vaka sayısı 0 a inmedi daha
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    malifural (muhammed ali fural) 2 sa. LRShadY
    vaka sayısı sıfırı 2 yıl sonra anca aşı gelirse görürüz
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 12 dk. yeni yorumcu
    Şaka gibi düşmez bu vakalar millet kafasına göre bırak başkasına saygıyı insanlar kendine bile saygı göstermiyor
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    Normandia_06 (Yalçın ) 48 dk.
    1 günde hemen tüm ülkeyi sayıp kesin kanıya varmışlar Şunlara inananları akıl hastanesine yatırmaları lazım
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    Portraitclub 1 sa.
    25 yaş altına yasak gelmeli. Gençler umursamaz takılıyor
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    fluox (Can Bahadir) 2 sa.
    Evin önünde park ve basketbol sahası var, net söylüyorum orada duran hiçbir gencin yüzünde maske yemekte tek tek saydım.Acil olarak 18 yaş altına yasak gelmesi gerek.
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    rammusty (mustafa tek) 2 sa.
    20 yaş altına yasak verilmesi gerek yine. Yeni vakalarda yaş ortalaması 31 e düşmüş. Hiç biri maske takmıyor. 1500 e yakın vakanın 210 unun hastaneye yatmasından belli zaten. Diğerleri genç kesim.
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    puandorg (Serkan Özcan) 2 sa.
    İnsanlar yavaş yavaş bu durumu kabullenip ona göre davranmayı öğreniyor. Elbette aralarında "Atın ölümü arpadan olsun," kafasıyla yaklaşan olacak. Bu kişilerin ne kendilerine ne de etraftakilere hayrı olur. Uzak durulması lazım.
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    GearFive (şaban çetin) 2 sa.
    Tamamen saçmalık test için gittim 100 kişi vardı sırada 80 tanesi COVID-19 çıkmıştı abartmıyorum sallamıyorum inanamadım hatta Millet o kadar şuursuz ki hasta olan ile hasta olmayan içiçeler çok berbat hal aldı ortalık. Gözümle görmesem inanmazdım.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 2 sa.
    Hı hı kesin haftasonu yasağı kalktığı için yükselmiştir

    Tüik verilerine göre enflasyon,işsizlik de zaten çok düşük, neyse alıştık artık düşük raklamlar görmeye bi beklentimiz yok artık.
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    LRShadY 2 sa. yeni yorumcu
    Sınavların ertelenmesi lazım.Vaka sayısı 0 a inmedi daha
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    malifural (muhammed ali fural) 2 sa. LRShadY
    vaka sayısı sıfırı 2 yıl sonra anca aşı gelirse görürüz
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