Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgını, Oscar Ödüllerini de vurdu! 2021 yılı ödül töreni ertelendi

    Koronavirüs salgını, sanat dünyasını etkilemeye devam ediyor. 28 Şubat 2021 28 Şubat 2021’de düzenlenmesi beklenen 93. Oscar Ödülleri Töreni, 30 Nisan'da yapılacak.
    1 sa.
    134
    15
    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs salgını, Oscar Ödüllerini de vurdu! 2021 yılı ödül töreni ertelendi

    Dünyada etkilenmeyen sektör bırakmayan koronavirüs salgını, sanat ve eğlence dünyasında da ciddi yaralar açmaya devam ediyor. Bu kez salgından nasibi alan ise Oscar Ödül Törenleri oldu. Alınan önlemler kapsamında 2021 yılı Akademi Ödülleri etkinliği ertelendi.

    28 Şubat 2021’de yapılması beklenen 93. Oscar Ödülleri Töreni, KOVİD-19 salgını nedeniyle iki ay gecikmeli olarak aynı yılın Nisan ayında yapılacak. Yeni tarih 30 Nisan olarak duyuruldu. Yeni tarih doğrultusunda, Oscar Ödülleri için aday gösterme tarihinde de değişikliğe gidildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix’in yeni filmi The Last Days of American Crime, Rotten Tomatoes’tan sıfır puan aldı

    Ayrıca Bkz. "Amazon, şirkete karşı açılan birden fazla soruşturmayla boğuşuyor"

    Daha önce, 31 Aralık 2020 olarak duyurulan son adaylık tarihi ise akademinin aldığı karar doğrultusunda 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Manchester by the Sea, Roma ve Marriage Story gibi aday olan veya ödül kazanan filmleri yayınlayan Netflix, Amazon, Hulu ve diğer dijital içerik platformlarına da yeni bir yapımı gösterime sokmak için ekstra süre anlamına gelen bu uzatma bakalım 93. Oscar Ödül Törenini nasıl şekillendirecek?

    2021 yılı ödül törenleri yeni oylama tarihleri ise şu şekilde olacak:

    • İlk ön eleme oylaması: 1-5 Şubat 2021,
    • Aday yapımlara ait listenin duyurulması: 9 Şubat 2021,
    • Ön eleme kapsamında adayların oylanması: 5-10 Mart 2021,
    • Oscara aday yapımların duyurulması: 15 Mart 2021,
    • Final oylaması: 15-20 Nisan 2021,
    • 93. Oscar Ödül Törenl: 25 Nisan 2021,
    • Müzenin halka açılması: 30 Nisan 2021.

    Bunun dışında İngiliz Akademisi Film Ödülleri ya da daha yaygın olarak bilinen ismiyle BAFTA ödül töreni de 14 Şubat yerine 11 Nisan tarihinde icra edilecek. Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri’nin tarihinde ise şu an için bir değişiklik bulunmuyor. Ödüller 20 Eylül tarihinde sahiplerini bulacak.



    Kaynakça https://www.engadget.com/2021-oscars-delayed-coronavirus-pandemic-212323703.html https://www.oscars.org/news/academy-and-abc-set-april-25-2021-new-show-date-93rd-oscarsr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 58 sn. Radeon Pro 5600M ekran kartı 16 inçlik MacBook Pro için duyuruldu 33 dk. Epic Games 17 milyar dolar değerlemeye ulaştı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs salgını, Oscar Ödüllerini de vurdu! 2021 yılı ödül töreni ertelendi Sonraki Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor (15 Haziran) 13 sa. Xiaomi Mi 10 Pro+ geliyor: 12x optik zoom ve 120 Hz ekran 14 sa. Türkiye’nin Bitcoin ile en pahalı ev satışı Antalya’da yapıldı 14 sa. 2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda 14 sa. Eski Xbox yöneticisi: "PS5 fiyatının 499 dolardan fazla olması imkansız" 14 sa. Star Wars Squadrons tanıtıldı! Fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı 15 sa. WhatsApp'ta para transferi dönemi resmen başladı 16 sa. Huawei Nisan ayında akıllı telefon pazarının lideri oldu 17 sa. Dünya genelinde elektrikli araç sayısı 7 milyonu aştı 17 sa. Seat marka elektrikli scooter Türkiye'de satışa sunuldu 18 sa. Ticari sırları çaldığı gerekçesiyle Micron çalışanlarına hapis cezası 18 sa. Elon Musk, Starlink'in 'gecikme değerlerini' açıkladı: İşte heyecan veren değerler 19 sa. 3M Türkiye ayda 1 milyon 200 bin koruyucu maske üretiyor 19 sa. EA’den yeni Star Wars oyunu geliyor 19 sa. Tarayıcıdan Counter Strike 1.6 oynayın 20 sa. 2020 Seat Ateca, yeni motor ve teknolojilerle geldi 21 sa. iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı 21 sa. Amazon, şirkete karşı açılan birden fazla soruşturmayla boğuşuyor 22 sa. Huawei MateBook 13 2020 inceleme | MacBook Air katili mi ? 22 sa. Milli elektrikli trenin test tarihi belli oldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi