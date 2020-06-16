Koronavirüs salgını, Oscar Ödüllerini de vurdu! 2021 yılı ödül töreni ertelendi

Dünyada etkilenmeyen sektör bırakmayan koronavirüs salgını, sanat ve eğlence dünyasında da ciddi yaralar açmaya devam ediyor. Bu kez salgından nasibi alan ise Oscar Ödül Törenleri oldu. Alınan önlemler kapsamında 2021 yılı Akademi Ödülleri etkinliği ertelendi.

28 Şubat 2021’de yapılması beklenen 93. Oscar Ödülleri Töreni, KOVİD-19 salgını nedeniyle iki ay gecikmeli olarak aynı yılın Nisan ayında yapılacak. Yeni tarih 30 Nisan olarak duyuruldu. Yeni tarih doğrultusunda, Oscar Ödülleri için aday gösterme tarihinde de değişikliğe gidildi.

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Daha önce, 31 Aralık 2020 olarak duyurulan son adaylık tarihi ise akademinin aldığı karar doğrultusunda 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Manchester by the Sea, Roma ve Marriage Story gibi aday olan veya ödül kazanan filmleri yayınlayan Netflix, Amazon, Hulu ve diğer dijital içerik platformlarına da yeni bir yapımı gösterime sokmak için ekstra süre anlamına gelen bu uzatma bakalım 93. Oscar Ödül Törenini nasıl şekillendirecek?

2021 yılı ödül törenleri yeni oylama tarihleri ise şu şekilde olacak:

İlk ön eleme oylaması: 1-5 Şubat 2021,

Aday yapımlara ait listenin duyurulması: 9 Şubat 2021,

Ön eleme kapsamında adayların oylanması: 5-10 Mart 2021,

Oscara aday yapımların duyurulması: 15 Mart 2021,

Final oylaması: 15-20 Nisan 2021,

93. Oscar Ödül Törenl: 25 Nisan 2021,

Müzenin halka açılması: 30 Nisan 2021.

Bunun dışında İngiliz Akademisi Film Ödülleri ya da daha yaygın olarak bilinen ismiyle BAFTA ödül töreni de 14 Şubat yerine 11 Nisan tarihinde icra edilecek. Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri’nin tarihinde ise şu an için bir değişiklik bulunmuyor. Ödüller 20 Eylül tarihinde sahiplerini bulacak.

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