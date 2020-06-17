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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni vaka sayısında düşüş sürüyor (17 Haziran)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 1429 yeni vaka, 19 yeni vefat gerçekleşti. Türkiye’deki toplam vefat sayısı 4842’e çıktı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısında düşüş sürüyor (17 Haziran)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Bu hafta 1500’ün üzerine çıkan yeni vaka sayısı dün itibariyle düşüşe geçmişti. Bugünkü rakamlara baktığımızda düne göre biraz düşüş görüyoruz.

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    17 Haziran tarihine ilişkin vaka tablosuna göre son 24 saatte 1429 yeni vaka, 19 yeni vefat gerçekleşti. Türkiye’deki toplam vefat sayısı 4842’e çıktı. Bakan Fahrettin Koca, "Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane'dir. En düşük ilimiz Kilis'tir." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Hakan: Muhafız final sezonundan ilk fragman geldi"

    Dünyada koronavirüsün son durumuna baktığımızda 8 milyon 315 bin vaka, 450 bin vefat bulunuyor. Dünyada iyileşen sayısı ise 4 milyon 350 bin. Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    redoracle (yıldırım coolboy) 42 dk. en beğenilen
    İşsizlik oranı düşüyor,enflasyon da düşüyor zaten,ülke ekonomisi %4,5 büyüyor vs vs.

    Verilere inananlar bunlara da inandı.
    Yanıtla +6
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 42 dk. murat1407
    Verilere göre enflasyon %8, büyüme oranı %5.



    Geçici mutluluk yaşamak istiyorsan inanabilirsin tabi.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    murat1407 (Murat Emirhan) 40 dk. Marquis-de-Sade`
    Enflasyonla büyüme oranının bu konuyla ne alakası var herşeyede muhalefet olmayın gözünüz kararmış
    Yanıtla +1
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    Bossa 1 sa.
    Allah aşkına hangi hastaneden alıyorlarsa söylesinler. Ben hiç düşüş yaşayan hastane bulamadım. Tüm arkadaşlarım ya aynı yada artış diyor. Ki bu durumun posası ay sonu ile önümüzdeki ayın ortasına doğru çıkar. O zaman ne diyecekler merak ediyorum.



    Aslında onu da merak etmiyorum, nasıl olsa suç sizin diyecekler. Bence bıraksınlar koltukları, evlerinde otursunlar. Nasıl olsa, torunlarına yetecek paraları var. İdealistmiş gibi hareket etmekten kurtulurlar en azından.
    Allah aşkına hangi hastaneden alıyorlarsa söylesinler. Ben hiç düşüş yaşayan hastane bulamadım. Tüm arkadaşlarım ya aynı yada artış diyor. Ki bu durumun posası ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    nurullah_seven7 1 sa. yeni yorumcu Bossa
    boş boş konuşmayın ya. herkesin de bir arkadaşı hastane de. yav sen hastane de bir personelsin ne bilirsin kaç kişi geldi de gitti de hadi bunları bilen birisin e kardesim hepsinin arkadaşları dh de mi komik olmayın ya. Fahrettin Koca denen adam dünya ilim tahsil etmis muhtemelen kıçını koltuktan kaldirmayan bos bos salliyosun
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    redoracle (yıldırım coolboy) 42 dk. en beğenilen
    İşsizlik oranı düşüyor,enflasyon da düşüyor zaten,ülke ekonomisi %4,5 büyüyor vs vs.

    Verilere inananlar bunlara da inandı.
    Yanıtla +6
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    murat1407 (Murat Emirhan) 47 dk.
    Veriler yalan diyenlerde gelmiş siz hayatta hiç birşeye inandinizmi merak ediyorum
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    Marquis-de-Sade` (Serhat ÇINAR) 42 dk. murat1407
    Verilere göre enflasyon %8, büyüme oranı %5.



    Geçici mutluluk yaşamak istiyorsan inanabilirsin tabi.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    İrfan Galip Bey 50 dk.
    "Dolar çakıldı" haberlerine döndü bu iş iyice.

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    Hwusu2h 52 dk. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razi olsun. Süreci cok iyi yonetti masALLAH
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    Bossa 1 sa.
    Allah aşkına hangi hastaneden alıyorlarsa söylesinler. Ben hiç düşüş yaşayan hastane bulamadım. Tüm arkadaşlarım ya aynı yada artış diyor. Ki bu durumun posası ay sonu ile önümüzdeki ayın ortasına doğru çıkar. O zaman ne diyecekler merak ediyorum.



    Aslında onu da merak etmiyorum, nasıl olsa suç sizin diyecekler. Bence bıraksınlar koltukları, evlerinde otursunlar. Nasıl olsa, torunlarına yetecek paraları var. İdealistmiş gibi hareket etmekten kurtulurlar en azından.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    nurullah_seven7 1 sa. yeni yorumcu Bossa
    boş boş konuşmayın ya. herkesin de bir arkadaşı hastane de. yav sen hastane de bir personelsin ne bilirsin kaç kişi geldi de gitti de hadi bunları bilen birisin e kardesim hepsinin arkadaşları dh de mi komik olmayın ya. Fahrettin Koca denen adam dünya ilim tahsil etmis muhtemelen kıçını koltuktan kaldirmayan bos bos salliyosun
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Xef1ONYX (................. ...........) 1 sa.
    Yogun bakim 13 kisi entube 3 kisi ve olen 2 kisi artmış.
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    MERNEPTAH 1 sa.
    Bu lanet virüs hep aynı oranla kalıyor..bitmedi gitti
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    Boylebiriyok (Boyle biri yok) 1 sa. MERNEPTAH
    Aynı vakalar değil veriler yalan yanlış
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