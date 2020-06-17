Yeni vaka sayısında düşüş sürüyor (17 Haziran)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Bu hafta 1500’ün üzerine çıkan yeni vaka sayısı dün itibariyle düşüşe geçmişti. Bugünkü rakamlara baktığımızda düne göre biraz düşüş görüyoruz.

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Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (16 Haziran)

17 Haziran tarihine ilişkin vaka tablosuna göre son 24 saatte 1429 yeni vaka, 19 yeni vefat gerçekleşti. Türkiye’deki toplam vefat sayısı 4842’e çıktı. Bakan Fahrettin Koca, "Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane'dir. En düşük ilimiz Kilis'tir." dedi.

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Dünyada koronavirüsün son durumuna baktığımızda 8 milyon 315 bin vaka, 450 bin vefat bulunuyor. Dünyada iyileşen sayısı ise 4 milyon 350 bin. Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.

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