Hakan: Muhafız final sezonundan ilk fragman geldi

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Netflix’in en uzun soluklu orijinal Türk dizisi olma özelliğine sahip Hakan: Muhafız için final sezonu yaklaşmak üzere. Netflix Türkiye dizinin final yapacağı dördüncü sezondan ilk fragmanı paylaştı.

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Hakan: Muhafız final sezonu neler sunacak?

Global olarak The Protector adıyla tanıtılan ve Çağatay Ulusoy’un başrolde olduğu Hakan: Muhafız dizisi final sezonunda yine heyecan dorukta olacak. Yedinci Ölümsüz’ün intikam ateşiyle İstanbul’u yakmasının ardından Ölümsüzlere teslim olan şehri ve insanlığı kurtarmak yine Muhafız’a düşecek.

Final sezonunda Zeynep karakterinin Muhafız’ın karşısına geçtiğini göreceğiz. Ayrıca insanlığı ve Muhafızları kurtarmak adına Hakan düşman saflarından yardım istemek zorunda kalacak ve bir Ölümsüzü uyandıracak. Bu arada Hakan’ın Faysal ile de yüzleştiğini göreceğiz.

Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Yalabık, Taner Ölmez, Bige Önal, Boran Kuzum, Miray Daner ve Burçin Terzioğlu gibi isimlerin yer aldığı Hakan: Muhafız final sezonu 10 bölüm halinde 9 Temmuz’da yayınlanacak.

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