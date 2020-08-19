Yeni vaka sayısında son bir buçuk ayın rekoru aşıldı (19 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’nin 19 Ağustos tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Bugünkü vaka sayısı 1303, bugünkü vefat sayısı ise 23 olarak açıklandı.

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Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos)

29 Haziran'dan bugüne ilk kez yeni vaka sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Son bir buçuk ayın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Vaka sayısındaki korkutucu artış sürüyor.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.“ sözlerine yer verdi. Koca'nın bugünkü açıklamalarına göre günlük test sayısı birkaç gün içerisinde 100 binin üzerine çıkacak.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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