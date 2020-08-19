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    Yeni vaka sayısında son bir buçuk ayın rekoru aşıldı (19 Ağustos)

    19 Ağustos tarihli koronavirüs vaka tablosu paylaşıldı. Vaka sayısı 1300'ün üzerine çıktı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısında son bir buçuk ayın rekoru aşıldı (19 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’nin 19 Ağustos tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Bugünkü vaka sayısı 1303, bugünkü vefat sayısı ise 23 olarak açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu"

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    29 Haziran'dan bugüne ilk kez yeni vaka sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Son bir buçuk ayın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Vaka sayısındaki korkutucu artış sürüyor.

    Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.“ sözlerine yer verdi. Koca'nın bugünkü açıklamalarına göre günlük test sayısı birkaç gün içerisinde 100 binin üzerine çıkacak.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün en beğenilen
    Günün fıkrasını okudunuz..
    Yanıtla +12
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 2 gün
    6 aydir neden 80k test yapamadilarda simdi yapmaya basladilar acaba
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    pilotbeyBG 2 gün yeni yorumcu
    87 k test yapılmış
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Vaka artmış yalnız test sayısı da 100 bine dayanmış. Bilmem fark ettiniz mi?
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    devases (devases devases) 2 gün
    Yahu Köydeki teyzem öldü Koronadan Doğal ölüm yazılmış. Bir arkadaşımın da yaşlı bir amcası öldü ölüm sebebi zatürre diye yazılmış. Bu kişiler koranadan dolayı hastanede karantinadaydı ama ölünce başka sebep yazılmış. Veriler hiç güvenilir gelmiyor.
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    lautream0nt (ali gül) 2 gün
    Tiplere bak. Daha 20 gun oncesinde ormanları katledip festivaller düzenliyorlardı. Simdide zabıtalar maske takmayan avına çikmis. Hemen para cezası kesiyorlar. Bunlar mı vatandaşın sağlığını düşünen zihniyetler?
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    SuperVisör (mahir cam) 2 gün
    Test sayısı fazla artış yok ciddi düşüş olmuş
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 2 gün
    6 aydir neden 80k test yapamadilarda simdi yapmaya basladilar acaba
    Yanıtla +9
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 gün
    Türk tabipler birliği gerçek vaka sayısının 10 katı olduğunu söyledi.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün 12 Angry Men
    Sağlık bakanı da tarama testi sonuçlarına göre 10 katından fazla olduğunu söyledi millet test ettirmeye korkuyor yada anlamadan geçiriyor.
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    Portraitclub 2 gün
    Neden 87 bin test sayısına ulaşmak için bu günleri beklediler?
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün en beğenilen
    Günün fıkrasını okudunuz..
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    pilotbeyBG 2 gün yeni yorumcu
    87 k test yapılmış
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 2 gün (düzenlendi)
    Bence cezalar hafifletilsin diye insanlar bile bile Corona virüsü yaygınlaştırmaya çalışıyor. Çünkü insanlar artık hapishane yerine ev hapsinin yaygınlaşmasını istiyorlar. Benim görüşüm bu yönde. Yoksa hiçkimse bile bile virüs bulaştırmaz. Sonuçta hapishane ortamı oldukça insanı zorlayan, psikolojisini iyice bozan bir ortam. Hatta, gelecek zamanda birçok suçlara ev hapsi uygulanacağını düşünüyorum. Elektronik kelepçe sistemi sayesinde, kendi evlerinden dışarıya kaçamayacaklar. Bence mantıklı.
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    3854 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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