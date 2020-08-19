İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu

Bloomberg’in iddiasına göre Türkiye, Karadeniz’de enerji kaynağı keşfetti. Tahminlere göre bu gazın doğalgaz olduğu iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında “Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur.'' dedi. Erdoğan’ın müjdesinin Karadeniz’de keşfedilen enerji kaynağı olduğu düşünülüyor.

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Türkiye yaklaşık 1 aydır Karadeniz Ereğli açıklarında Tuna-1 adı verilen bölgede sondaj faaliyeti yürütüyordu. Trabzon limanındaki Fatih Sondaj Gemisi de bu bölgeye hareket etmişti. Hem burada hem de Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinde doğalgaz keşfedildiği düşünülüyor. Bulunan doğalgazın “iyi nitelikte” olduğu ve sevindirici boyutta olduğu ifade ediliyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da bu iddiaları TPAO yetkililerine doğrulattığını belirtiliyior.

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