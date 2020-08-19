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    İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu

    Karadeniz Ereğli açıklarında Tuna-1 bölgesinde ve Kıyıköy açıklarında doğalgaz bulunduğu iddia ediliyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu

    Bloomberg’in iddiasına göre Türkiye, Karadeniz’de enerji kaynağı keşfetti. Tahminlere göre bu gazın doğalgaz olduğu iddia ediliyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında “Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur.'' dedi. Erdoğan’ın müjdesinin Karadeniz’de keşfedilen enerji kaynağı olduğu düşünülüyor.

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    Türkiye yaklaşık 1 aydır Karadeniz Ereğli açıklarında Tuna-1 adı verilen bölgede sondaj faaliyeti yürütüyordu. Trabzon limanındaki Fatih Sondaj Gemisi de bu bölgeye hareket etmişti. Hem burada hem de Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinde doğalgaz keşfedildiği düşünülüyor. Bulunan doğalgazın “iyi nitelikte” olduğu ve sevindirici boyutta olduğu ifade ediliyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da bu iddiaları TPAO yetkililerine doğrulattığını belirtiliyior.



    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-19/turkey-discovers-energy-in-black-sea-as-erdogan-vows-new-era?srnd=premium-middle-east https://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/2777787-tuna-1-ve-kiyikoy-de-dogalgaz-bulundu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BTopbas (Batuhan Topbaş) 2 gün en beğenilen
    2010: Türkiye doğalgaz buldu.

    2012: Türkiye doğalgaz buldu.

    2015: Türkiye doğalgaz buldu.

    2020: Türkiye doğalgaz buldu.
    1 Yanıt Yanıtla +162
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    NeyzenEfendi 2 gün
    Bulunsa ne olur? Sanki onun kaymağını halk yiyebilecek
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    Hakkını Arayan Serçe (gizli saklı) 2 gün
    Rahatsız olanlar olmuş. İşler düzelir diye ödleri kopuyor.
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    Yorumlar (154) Yorum Yaz Forumda Gör
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    lord87 (musa öz) 1 sa.
    donanımhaber genel kitlesi yine yaygaraya başlamış, bu kitleye laf anlatılmaz he he diyip geçeceksin.
    doğalgaz bulunmuş herkes için iyi haber ama bunların gözleri öyle kör olmuş ki hala kin kusuyorlar.
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    ernknd (E K) 3 sa.
    Reisin her zaman yanındaydım ülkenin en zor zamanlarında bile ben patates soğana satan nankör insanlardan değilim. Bu müjde daha başlangıç Allah yar ve yardımcısı olsun reisin.
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    kazuya58 (sinan polat) 10 sa.
    Altı üstü doğalgaz. osurarak çıkarıyoruz biz onu.
    Ama biz iktidar olunca heykel bulacaz.
    hükümet istifa
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    hakanhan68 12 sa.
    az kaldı bekleyip görelim neder ağam...yollar köprüler bize gaz bize hepsi yararımıza yoksa yandaş şirketlere verecek değil işletmesini türk halkı faydalanacak demi.

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    The Seven Deadly Sins 13 sa.
    cehape İstemezükçüler tipleri yine sahnede başlamişlar eleştirmeye, nede olsa adamlarda 1 gram vatan sevgisi yok
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    srcn1905 (Sercan Çörek) 14 sa.
    İnşallah doğrudur. Yalnız kafama takılan nokta, Akdeniz de petrol savaşı varken, neden bir anda Karadeniz haberi çıkıyor? Ve bunu neden ilk Reuters yayınlıyor? Bilgi neden gizli değil. Aklımda deli sorular.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 15 sa.
    böyle siyasi olarak katma değeri olan haberlere insanların inanmakta güçlük çekmelerini anlıyorum, bende aynı şüpheyle bakıyorum böyle haberlere. en son seçimden önce de trakya da çıkmıştı doğalgaz. inş doğrudur diyorum, görecez.
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    faniseyler (halit özdemir) 16 sa.
    Yeni doğalgaz bulmamız hayırlı olsun. 20 yıllık deniyor ama bence daha fazla yerde daha nice rezervleri bulucaz. ÖTV ye KDV ye veda edeceğimizi ve çok çok daha hızlı kalkinabilecegimizi düşünüyorum. Tâbi siyasi istikrar da olursa. Yoksa Venezuela, Libya dan farkımız olmaz.
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    Kampaku 17 sa.
    Gerçekse güzel haber. Neden bu kadar kutuplaşma oldu anlayamadım.
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 17 sa.
    Bazıları kin dolmaya başlamış. Ülke terkine başlayabilirler artık.
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    17900 kez okundu.
    142 kişi, toplam 154 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    doğalgaz, karadeniz ve
    8 etiket daha fatih sondaj gemisi Türkiye Haberleri enerji kaynağı tuna-1 karadeniz ereğli kıyıköy Bilim ve Teknoloji Diğer Bilim ve Teknoloji
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