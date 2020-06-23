Yeni vaka ve vefat sayısı düne göre yükselişe geçti (23 Haziran)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 23 Haziran vaka tablosunu paylaştı. Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı yeni vaka sayısı 1268, vefat sayısı 27olarak açıklandı.

Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." dedi.

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Dünyada son durum

Worldometers.info verilerine göre dünyadaki vaka sayısı 9 milyon 250 bini aştı. Vefat sayısı 475 bini geçti. İyileşen hasta sayısı ise yaklaşık 5 milyon. ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Meksika’da vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Türkiye toplam vaka sayısı bakımından 12. sırada yer alıyor.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.

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