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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni vaka ve vefat sayısı düne göre yükselişe geçti (23 Haziran)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 23 Haziran vaka tablosunu paylaştı. Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı yeni vaka sayısı 1268, vefat sayısı 27 olarak açıklandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka ve vefat sayısı düne göre yükselişe geçti (23 Haziran)
    Tam Boyutta Gör

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 23 Haziran vaka tablosunu paylaştı. Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı yeni vaka sayısı 1268, vefat sayısı 27olarak açıklandı.

    Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." dedi.

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    Ayrıca Bkz. "Tarihte bir ilk: ARM artık dünyanın en süper bilgisayarına güç veriyor"

    Dünyada son durum

    Worldometers.info verilerine göre dünyadaki vaka sayısı 9 milyon 250 bini aştı. Vefat sayısı 475 bini geçti. İyileşen hasta sayısı ise yaklaşık 5 milyon. ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Meksika’da vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Türkiye toplam vaka sayısı bakımından 12. sırada yer alıyor.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kucukyenici 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Toplu taşımada yanyana oturuyoruz, camide ayrı ayrı, havaalında giriş sırayla mesafeli, uçakta yan yana... Sınav görüntülerinde herkes birarada, asker uğurlaması, düğün halayları... Facia bağıra bağıra geliyor. Sonra vaka sayısı düşsün diye bekle...
    Süreç iyi yönetiliyor, yersen...
    Her işimiz göstermelik.
    Toplu taşımada yanyana oturuyoruz, camide ayrı ayrı, havaalında giriş sırayla mesafeli, uçakta yan yana... Sınav görüntülerinde herkes birarada, asker uğurlamas...
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. kucukyenici
    +1
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    X-DDT (Furkan Öz) 1 sa. kucukyenici
    Sinav goruntuleri hakkinda bir fikrim yok ama zamaninda biz sinava girerken her sirada bir ogrenci otururdu su an goruntulere de bakmadim o yuzden diger soyledikleriniz ilgimi cekti. Surecin iyi yonetiliyor olup olmamasi kendi dusunceniz saygi duyarim fakat bahsettiginiz seylerin surecin "yonetilmesi" ile nasil bir alakasi var iliski kuramadim cunku bahsettiginiz tum detaylar insanlarin kendi sorumlulugu. Asker ugurlamasi uygun sekilde yapilabilir, dugunler uygun sekilde yapilabilir. Cozum bunlari engellemek degil ki. Asil cozum insanin kendini cevresini bilmesi ve uygun davranmasi. Bir cok insan yazin evlenme hayali kurarak covid yuzunden planlarini degistirmek zorunda kaldi. Hayatlarinda umariz ki bir defa olacak o guzel gunlerini ailesi ve arkadaslariyla kutlamak en buyuk haklari diye dusunuyorum bunu ellerinden almak mantikli bir cozum degil. Mantikli olan ise insanlarin kendisini bilerek halay cekmemeleri ya da opusup koklasmamalari. Amac o ani birlikte kutlamak olduktan sonra uygun onlemlerle bu isi yapmanin ne sakincasi var? Yani demek istedigim bunlari yasaklamak degil cozum. Bunlara uygun davranmak. Kendimizin hatalarini da baskalarina atmak ya da "gosteris" demek cok mantikli gelmiyor bana.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    General. 31 dk.
    Arkadaşlar bu işin şakası yok sağlığınız için çok dikkat edin. 3 gündür hastanedeyim covit 19 tedavisi görüyorum. Allah devlet ve sağlık çalışanlarından razı olsun, ellerinden geleni yapıyorlar ama Allah hiç kimseyi buraya düşürmesin. Düşmeyen bilemez, çok kötü bir psikoloji.

    Dünyayla alakan kesiliyor dört duvar arasında ya iyileşmeyi yada Ölmeyi bekliyorsun.

    Sen niye dikkat etmedin diyeceksiniz doğal olarak, arkadaşlar çok ama çok dikkat ettim karşımdaki insanların dikkat etmemesi sonucu buradayım.

    Dualarınızı eksik etmeyin🙏
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    rammusty (mustafa tek) 1 sa.
    Sınavda virüs kaparım ertelensin diyenlerin çoğu dışarda maske takmıyor parklarda yiyişiyor. Bravo bize
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa.
    ee kolay değil normale dönüş ♥️
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    Artizt (Mert ) 1 sa.
    Günlük vefat sayisinda artiş var. 19,21,23,22,23,24 ve bugün 27.



    Bu hafta sonu yapılacak üniversite sınavından çok nadide fotoğraf kareleri çıkacaktır, şimdiden yazıyorum.
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    WoLFLyCris12 (Mertcan Çakır) 2 sa.
    Ya bu virusun 14 gun suresi var zaten dune gore azalsa nolur cogalsa nolur hersey 2 hafta sonra belli oluyor zaten boş sonuçlar bunlar
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    kingsix (Murat Arman) 2 sa.
    Herkes eskiye dönmüs tablo net.
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    kucukyenici 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Toplu taşımada yanyana oturuyoruz, camide ayrı ayrı, havaalında giriş sırayla mesafeli, uçakta yan yana... Sınav görüntülerinde herkes birarada, asker uğurlaması, düğün halayları... Facia bağıra bağıra geliyor. Sonra vaka sayısı düşsün diye bekle...
    Süreç iyi yönetiliyor, yersen...
    Her işimiz göstermelik.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. kucukyenici
    +1
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    X-DDT (Furkan Öz) 1 sa. kucukyenici
    Sinav goruntuleri hakkinda bir fikrim yok ama zamaninda biz sinava girerken her sirada bir ogrenci otururdu su an goruntulere de bakmadim o yuzden diger soyledikleriniz ilgimi cekti. Surecin iyi yonetiliyor olup olmamasi kendi dusunceniz saygi duyarim fakat bahsettiginiz seylerin surecin "yonetilmesi" ile nasil bir alakasi var iliski kuramadim cunku bahsettiginiz tum detaylar insanlarin kendi sorumlulugu. Asker ugurlamasi uygun sekilde yapilabilir, dugunler uygun sekilde yapilabilir. Cozum bunlari engellemek degil ki. Asil cozum insanin kendini cevresini bilmesi ve uygun davranmasi. Bir cok insan yazin evlenme hayali kurarak covid yuzunden planlarini degistirmek zorunda kaldi. Hayatlarinda umariz ki bir defa olacak o guzel gunlerini ailesi ve arkadaslariyla kutlamak en buyuk haklari diye dusunuyorum bunu ellerinden almak mantikli bir cozum degil. Mantikli olan ise insanlarin kendisini bilerek halay cekmemeleri ya da opusup koklasmamalari. Amac o ani birlikte kutlamak olduktan sonra uygun onlemlerle bu isi yapmanin ne sakincasi var? Yani demek istedigim bunlari yasaklamak degil cozum. Bunlara uygun davranmak. Kendimizin hatalarini da baskalarina atmak ya da "gosteris" demek cok mantikli gelmiyor bana.
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    antonio_06 2 sa.
    millet saldı . önlem falan yok şuan daha tehlikeli...
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    ppobelter 2 sa. (düzenlendi)
    Maskeleri atın. Dolaşın hürraaaaa
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