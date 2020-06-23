Tarihte bir ilk: ARM artık dünyanın en süper bilgisayarına güç veriyor

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Apple’ın masa üstü ve mobil odaklı tüm cihazlarına güç vererek tarihinde önemli bir aşamayı geride bırakan ARM mimarisi farklı sektörlerde de başarı kovalıyor. Bu hafta da süper bilgisayar segmentinde önemli bir haber geldi.

İlk kez en süperi

ARM ilk kez 1983 yılında Acorn Computers tarafından Acorn RISC Machines adıyla kurulmuş ve küçük bilgisayarlara güç vermesi için tasarlanmıştı. Apple da Newton avuç içi bilgisayarında ARM işlemcilere yer vermişti.

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1990 yılında ise Apple, VLSI ve Acorn Computers bir araya gelerek ARM ortaklığını oluşturdu. ARM o dönem Acorn RISC Machines ismini alsa da Apple’ın rakibinin ismini kullanmasını istemediği için Advenced RISC Machines olarak değiştirilmişti.

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Mobil cihaz pazarında bir dönemin kapısını açan ARM o derece başarılı oldu ki artık mobil cihazlarda başka bir mimari alternatifi kendisine yer bulamadı. 2016 yılında Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alındı ve bir Japon iştiraki haline geldi.

Mobil cihazlar ve Nesnelerin İnterneti için vazgeçilmez hale gelen ARM mimarisi yakın dönemde önce sunucu pazarına sonra da masa üstü pazara ilk adımlarını atmıştı. Bir süre sonra süper bilgisayar sistemlerinde de kendisine yer bulmaya başlayan ARM bugün en güçlüsü haline geldi.

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TOP500 süper bilgisayar listesinde birinci sıraya yerleşen ve en yakın rakibi Summit’e 2.8 kat performans farkı atan Japon Fugaku tamamen ARM işlemcilerden oluşması ile dikkat çekiyor.

Yapay zeka ve makine öğrenme işlemleri için geliştirilen Fugaku’nun bünyesinde 48 çekirdekli A64FX yonga seti yer alıyor. Toplam 152 064 birim ile birlikte çekirdek sayısı 7.3 milyon civarında gerçekleşiyor.

415.5 PFLOPS standart performans değerine ulaşan Fugaku en pik zamanda ise 1 EXFLOPS seviyesine çıkabiliyor. Fugaku Kobe’deki RIKEN Süper Bilgisayar Merkezinde hizmet verecek.

Listede IBM işlemcilerle donatılan Summit artık ikinci sırada. Yine aynı işlemcilere sahip Sierra ise üçüncü sıraya geriledi. İlk kez Nvidia A100 çekirdeği ve AMD EPYC işlemcisini barındıran DGX SuperNOD sistemi de süper bilgisayar listesine adım attı.

https://www.top500.org/system/179807/

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