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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tarihte bir ilk: ARM artık dünyanın en süper bilgisayarına güç veriyor

    Japon Fugaku süper bilgisayarı 48 ARM çekirdekli yonga setlerine yer vererek en yakın rakibine 2.8 kat performans farkı atmayı başarıyor. Fugaku koronavirüs araştırmalarına odaklanacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tarihte bir ilk: ARM artık dünyanın en süper bilgisayarına güç veriyor
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    Apple’ın masa üstü ve mobil odaklı tüm cihazlarına güç vererek tarihinde önemli bir aşamayı geride bırakan ARM mimarisi farklı sektörlerde de başarı kovalıyor. Bu hafta da süper bilgisayar segmentinde önemli bir haber geldi.

    İlk kez en süperi

    ARM ilk kez 1983 yılında Acorn Computers tarafından Acorn RISC Machines adıyla kurulmuş ve küçük bilgisayarlara güç vermesi için tasarlanmıştı. Apple da Newton avuç içi bilgisayarında ARM işlemcilere yer vermişti.

    Ayrıca Bkz. "Helio G35 yonga setli ilk akıllı telefon Realme C11 olacak"

    1990 yılında ise Apple, VLSI ve Acorn Computers bir araya gelerek ARM ortaklığını oluşturdu. ARM o dönem Acorn RISC Machines ismini alsa da Apple’ın rakibinin ismini kullanmasını istemediği için Advenced RISC Machines olarak değiştirilmişti.

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    Mobil cihaz pazarında bir dönemin kapısını açan ARM o derece başarılı oldu ki artık mobil cihazlarda başka bir mimari alternatifi kendisine yer bulamadı. 2016 yılında Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alındı ve bir Japon iştiraki haline geldi.

    Mobil cihazlar ve Nesnelerin İnterneti için vazgeçilmez hale gelen ARM mimarisi yakın dönemde önce sunucu pazarına sonra da masa üstü pazara ilk adımlarını atmıştı. Bir süre sonra süper bilgisayar sistemlerinde de kendisine yer bulmaya başlayan ARM bugün en güçlüsü haline geldi.

    Tarihte bir ilk: ARM artık dünyanın en süper bilgisayarına güç veriyor
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    TOP500 süper bilgisayar listesinde birinci sıraya yerleşen ve en yakın rakibi Summit’e 2.8 kat performans farkı atan Japon Fugaku tamamen ARM işlemcilerden oluşması ile dikkat çekiyor.

    Yapay zeka ve makine öğrenme işlemleri için geliştirilen Fugaku’nun bünyesinde 48 çekirdekli A64FX yonga seti yer alıyor. Toplam 152 064 birim ile birlikte çekirdek sayısı 7.3 milyon civarında gerçekleşiyor.

    415.5 PFLOPS standart performans değerine ulaşan Fugaku en pik zamanda ise 1 EXFLOPS seviyesine çıkabiliyor. Fugaku Kobe’deki RIKEN Süper Bilgisayar Merkezinde hizmet verecek.

    Listede IBM işlemcilerle donatılan Summit artık ikinci sırada. Yine aynı işlemcilere sahip Sierra ise üçüncü sıraya geriledi. İlk kez Nvidia A100 çekirdeği ve AMD EPYC işlemcisini barındıran DGX SuperNOD sistemi de süper bilgisayar listesine adım attı.



    https://www.top500.org/system/179807/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 sa. en beğenilen
    Tost makinesinden süper bilgisayarlara... 20 yıl önce arm mimarisi bu noktaya gelecek deseler gülerdik sanırım. Kaderin cilvesi heralde zamanında da Abd savunma bakanı uçaklar için asla askeri alanda kullanılmaz diyordu.
    Tost makinesinden süper bilgisayarlara... 20 yıl önce arm mimarisi bu noktaya gelecek deseler gülerdik sanırım. Kaderin cilvesi heralde zamanında da Abd savunma...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Symbianist 12 dk.
    Apple da masaüstünde ARM mimarisine geçti. Sıra PC üreticilerinde. Onlar da geçtiklerinde Intel tarihin tozlu sayfaları arasına karışır. Bir zamanlar Intel diye bir yarı iletken üreticisi vardı deriz.
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    homebird (Bilen BİLİR) 20 dk.
    X86 mimari de topun ağzında. Aynı ivme devam ederse gelecekte masa üstü ve laptoplarda görebiliriz.
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    Elektrikliarabasever 1 sa.
    Mac'te safari kullanıyorum 2 gündür haber resimlerini görüntüleyemiyorum...
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    fhrstw 1 sa. en beğenilen
    Tost makinesinden süper bilgisayarlara... 20 yıl önce arm mimarisi bu noktaya gelecek deseler gülerdik sanırım. Kaderin cilvesi heralde zamanında da Abd savunma bakanı uçaklar için asla askeri alanda kullanılmaz diyordu.
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