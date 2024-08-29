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    Yeni MG ZS tanıtıldı: İşte hibrit modelin fiyatı ve özellikleri

    MG, sevilen crossover modeli ZS'nin yeni neslini görücüye çıkardı. Yeni hibrit model MG ZS, daha keskin hatlara sahip bir tasarımı benimsiyor ve daha modern bir görünüme sahip.
    Yeni MG ZS tanıtıldı: İşte hibrit modelin fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    MG, Hyundai Kona'ya doğrudan rakip olacak yeni hibrit modeli ZS'yi tanıttı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken MG ZS, hem şehir içi kullanım için ideal özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Yeni MG ZS, daha keskin hatları ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Ön ızgarası ve far tasarımı, araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. MG ZS, sadece hibrit motor seçeneğiyle çıkış yapacak. Araçta 101 beygir gücüne sahip 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor yer alıyor.

    Ona bir de arka koltukların altında bulunan elektrikli motor eşlik ediyor. İkisinin birleşmesiyle toplam güç 194 HP’ye çıkabiliyor. 0’dan 100 kilometreye 8,7 saniyede çıkan otomobilin tork değeri ise 250 Nm. Yeni MG ZS, 12,3 inçlik büyük bir bilgi eğlence ekranı ve 7 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dijital gösterge paneliyle sürücüsüne modern bir kokpit deneyimi sunuyor.

    MG ZS’nin standart versiyonu 21 bin 995 sterlin fiyata sahip. Trophy isimli üst seviye donanımı ise 25 bin sterlinden başlayan fiyatlarla satılıyor. Şu anda ön siparişe açılan otomobilin teslimatları ekim ayı itibarıyla başlayacak. Yeni MG ZS'nin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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