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Tam Boyutta Gör MG, Hyundai Kona'ya doğrudan rakip olacak yeni hibrit modeli ZS'yi tanıttı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken MG ZS, hem şehir içi kullanım için ideal özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor.

Yeni MG ZS, daha keskin hatları ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Ön ızgarası ve far tasarımı, araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. MG ZS, sadece hibrit motor seçeneğiyle çıkış yapacak. Araçta 101 beygir gücüne sahip 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor yer alıyor.

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Ona bir de arka koltukların altında bulunan elektrikli motor eşlik ediyor. İkisinin birleşmesiyle toplam güç 194 HP’ye çıkabiliyor. 0’dan 100 kilometreye 8,7 saniyede çıkan otomobilin tork değeri ise 250 Nm. Yeni MG ZS, 12,3 inçlik büyük bir bilgi eğlence ekranı ve 7 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dijital gösterge paneliyle sürücüsüne modern bir kokpit deneyimi sunuyor.

MG ZS’nin standart versiyonu 21 bin 995 sterlin fiyata sahip. Trophy isimli üst seviye donanımı ise 25 bin sterlinden başlayan fiyatlarla satılıyor. Şu anda ön siparişe açılan otomobilin teslimatları ekim ayı itibarıyla başlayacak. Yeni MG ZS'nin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

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Yeni MG ZS tanıtıldı: İşte hibrit modelin fiyatı ve özellikleri