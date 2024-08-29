Yeni MG ZS tanıtıldı: İşte hibrit modelin fiyatı ve özellikleri

Yeni MG ZS, daha keskin hatları ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Ön ızgarası ve far tasarımı, araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. MG ZS, sadece hibrit motor seçeneğiyle çıkış yapacak. Araçta 101 beygir gücüne sahip 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor yer alıyor.
Ona bir de arka koltukların altında bulunan elektrikli motor eşlik ediyor. İkisinin birleşmesiyle toplam güç 194 HP’ye çıkabiliyor. 0’dan 100 kilometreye 8,7 saniyede çıkan otomobilin tork değeri ise 250 Nm. Yeni MG ZS, 12,3 inçlik büyük bir bilgi eğlence ekranı ve 7 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dijital gösterge paneliyle sürücüsüne modern bir kokpit deneyimi sunuyor.
MG ZS’nin standart versiyonu 21 bin 995 sterlin fiyata sahip. Trophy isimli üst seviye donanımı ise 25 bin sterlinden başlayan fiyatlarla satılıyor. Şu anda ön siparişe açılan otomobilin teslimatları ekim ayı itibarıyla başlayacak. Yeni MG ZS'nin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.