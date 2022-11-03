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    Elektrikli Volvo EX90'ın gövde tasarımına ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı

    Volvo, 9 Kasım'da tanıtmayı planladığı yedi kişilik elektrikli SUV modeli EX90 ile ilgili paylaşımlarını sürdürüyor. Bu kez EX90'ın yatlardan ilham aldığı belirtilen gövde tasarımına odaklanılmış.
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    Yeni Volvo EX90'ın gövde tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Volvo, yeni elektrikli SUV modeli EX90'ı önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtacak. Şirket, tanıtıma az kalması dolayısıyla araçla ilgili ipucu paylaşımlarını artırdı. Bu kez yeni Volvo EX90'ın gövde tasarımıyla alakalı bazı detaylar gösterildi.

    Öncelikle Volvo, diğer pek çok elektrikli araçta olduğu gibi verimliliğe odaklandıklarının altını çiziyor. Yüksek verimliliği elde etmenin yollarından biri de aerodinamik tasarımdan geçiyor. Şirket, yedi kişilik yaşam alanına sahip EX90'da 0.29 Cd sürtünme katsayısı yakalamış.

    Böylesine büyük bir SUV için oldukça rekabetçi olan bu değer, ön bölümde yuvarlak hatların kullanılması, gizli kapı kolları ve jantlarda kullanılan aerodinamik kapaklar gibi pek çok tasarım detayının bir araya gelmesiyle elde edilmiş. Bunun dışında EX90'ın uzun aks mesafesi ve kısa ön-arka çıkıntıları ile ferah bir yaşam alanı sunduğuna da vurgu yapılıyor.

    Yeni Volvo EX90'ın gövde tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Videoda yeni Volvo EX90'ın tavanına entegre edilen LiDAR sistemi de gösterilmiş. Şirket, söz konusu sistemin mümkün olan en iyi görüşü elde edebilmesi için ön camın hemen üzerine entegre etmiş. LiDAR'ın 250 metreye kadar uzaklıktakı yayaları algılayabildiğini belirten Volvo, bunun EX90'daki gelişmiş teknolojilerin yalnızca bir parçası olduğunun altını çiziyor.

    Yeni Volvo EX90, LiDAR dışında 16 ultrasonik sensöre, sekiz kameraya ve otomobilin dışını izleyen 5 radara sahip olacak. İç tarafta ise sadece sürücüyü değil yolcuları da izleyen kamera ve sensörler bulunacak. Şirket radarı, arabada uyuyakalan çocuk veya evcil hayvan unutulması durumunda tespit ve uyarı için kullanacak.

    Volvo, geçtiğimiz hafta EX90'ın iç mekanındaki konsol ve dijital ekranlar hakkında ipuçları paylaşmıştı. Daha öncesinde ise elektrikli SUV modelinin araçtan enerji şebekesine geri akışa izin veren çift yönlü şarj özelliğine sahip olacağını öğrenmiştik. Tüm bu detaylar ve daha fazlası 9 Kasım'daki tanıtımda tamamen ortaya çıkmış olacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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