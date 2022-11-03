Honda, yapay zeka destekli yeni mobilite teknolojilerini tanıttı

Bu temel teknolojilerin kullanıldığı CiKoMa binilebilir mikro mobilite aracının ve WaPOCHI mikro mobilite robotunun teknoloji testleri Japonya'da başlıyor. Joso şehrinde yapılacak testler, Kasım ayında Mitsukaido Asunaro no Sato Kamp ve Konaklama Parkı'nda ve 2023'ün ilkbahar aylarında Tarım-Bilim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.
Mikro mobilite makinesinin yüksek çözünürlüklü haritalara güvenmeden kameraları tarafından yakalanan bilgilere dayanarak çevresini tanımasını ve güvenliği sağlarken hedefe kendi kendine gitmesini sağlayan haritasız iş birlikçi sürüş teknolojisi, Honda mühendisleri tarafından geliştirildi. Gerçek zamanlı yol yapısını anlama işlevi, mekansal tanıma/yüksek hızlı sürüş haritası dönüştürme işlevi ve İnsan/çevre-iş birliği eylem planlama işlevi sunan bu yeni teknoloji sayesinde makinelerin günlük hayata adaptasyonu hız kazanıyor.
Mikro mobilite makineleri: CiKoMa ve WaPOCHI
Honda R&D tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanıldığı yapay zeka destekli binilebilir elektrikli yeni mikro mobilite araçlarından biri olan CiKoMa ile kullanıcılar aracı selamlayabiliyor. Sürüş sırasında, kullanıcı joystick vasıtasıyla CiKoMa'nın rotasını yönlendirebiliyor. Bu sayede hem sürücü kendi istediği rotada ilerleyebiliyor hem de isterse CiKoMa'nın otomatik sürüş teknolojisine dayalı olarak iş birlikçi sürüşünü kullanabiliyor.
CiKoMa'nın yanı sıra Honda tarafından tanıtılan diğer makine olan yapay zeka destekli elektrikli mikro mobilite robotu WaPOCHI, kullanıcının ayırt edici özelliklerini tanıyor, hatırlıyor ve kullanıcıyı kalabalıkta bile takip etmeye devam edebiliyor. WaPOCHI kullanıcıyı avuç içi damar doğrulaması ile tanımlıyor ve ardından kameraları tarafından çekilen görüntüler ile kullanıcının kıyafetleri, saçlarının rengi, boyu gibi ayırt edici özelliklerini algılayarak kaydediyor.
Honda, hareket etmenin keyfini ve özgürlüğünü tüm bireylerin yaşayabileceği bir toplumu hayata geçirmek amacıyla CI destekli mikro mobilite teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Honda, CI destekli mikro mobilite teknolojilerini 2030 yılına kadar pratik uygulamalarla hayata geçirmeyi amaçlıyor. Ayrıca hem bireylerin günlük mobilitesini desteklemek hem de trafik kazalarındaki çarpışmaları sıfıra indirmek için çalışmalarına devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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