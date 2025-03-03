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    Yeni Volvo ES90'ın tasarımı sızdırıldı

    Bu hafta resmi olarak tanıtılacak %100 elektrikli Volvo ES90'ın tasarımı iki gün öncesinden sızdırıldı. Yeni elektrikli sedan, Volvo'nun en teknolojik ve en yüksek menzilli elektrikli otomobili olacak
    Yeni Volvo ES90'ın tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Volvo, önümüzdeki ay tanıtacağı ES90 isimli elektrikli sedan modelinin ipucu görsellerini paylaşmıştı. Bugün sızdırılan bir görsel ile otomobilin gövde tasarımı tamamen ortaya çıktı. Yeni Volvo ES90, markanın şimdiye kadarki en yüksek menzilli ve en yüksek şarj hızına sahip elektrikli otomobili olacak.

    Yukarıda sözünü ettiğimiz iddianın temelinde 800V elektrik mimarisi yatıyor. Yeni ES90, yüksek voltajlı elektrik mimarisi sayesinde 350 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunacak. Bu sayede 20 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabilecek ve 10 dakika şarjla 300 km menzil sunabilecek. Yeni Volvo ES90'ın toplam WLTP menzili ise 700 kilometre olacak.

    Yeni Volvo ES90, tıpkı markanın elektrikli SUV modeli gibi SPA2 platformunu kullanacak. Batarya kapasitesi ve tipi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak 107 kWsa civarında NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya kullanılacağı düşünülüyor. 5 metre uzunluğa sahip olması beklenen elektrikli sedanın aks mesafesi de 3 metrenin üzerinde olacak.

    Volvo ES90, çift NVIDIA DRIVE AGX Orin konfigürasyonuna sahip ilk Volvo modeli olacak. Bu da onu markanın işlem gücü açısından şimdiye kadar ürettiği en güçlü (508 TOPS) otomobil haline getiriyor. Bu sistem, EX90'da kullanılan DRIVE AGX Xavier'e göre yapay zeka hesaplama performansında sekiz katlık bir iyileşme sağladığı için Volvo'nun yazılım ve teknoloji noktasında elini güçlendiriyor.

    Yeni Volvo ES90, 5 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak ve 2025 yılı içerisinde satışa sunulacak. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 21 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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