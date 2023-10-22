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    Yeni yapay zekâ göz sıvısından hastalıkları teşhis edebilecek

    Stanford Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının yeni geliştirdiği yapay zekâ, göz sıvısı üzerinden insanın hastalıklarını teşhis edebilecek.

    Yeni yapay zekâ göz sıvısından hastalıkları teşhis edebilecek Tam Boyutta Gör

    Stanford Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının yeni geliştirdiği yapay zekâ, göz sıvısı üzerinden insanın hastalıklarını teşhis edebilecek.

    Göz sıvısı odaklı çalışan bu yapay zekâ, diyabet kaynaklı göz rahatsızlıkları ve hatta Parkinson hastalığının bile teşhisi için kullanılabiliyor.

    Araştırmacıların lideri Vinit Mahajan'a göre göz, vücuttaki hastalıkların tespitinde gerçek zamanlı veriler sağlıyor. Bunun üzerine çalışan yapay zekâ, göz sıvısının içindeki 6000’e yakın proteinden 26 tanesini inceledi. Yapılan inceleme, göz sıvısının moleküler yaşının hesaplanmasını sağladı.

    Bilim insanlarına göre göz sıvısının moleküler yaşı ile hastalıklar arasında çok net bir bağlantı var. Mesela bir insana diyabetik retinopati teşhisi koyulduysa bu hastanın göz sıvısı moleküler yaşı, olması gerekenden 30 yaş fazla çıkıyordu. Hatta uzmanlara göre yaşlanma belirtisi, hastalık teşhisi koyulmadan çok daha önce kendini göstermeye başlıyor. Bilim insanları, geliştirdikleri teknikle erken teşhisi çok daha ön plana çıkarabileceklerine inanıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    xanax etki süresi dikloron iğne içilir mi tarihi geçmiş nescafe içilir mi ph metre tavsiye biriyle konuşurken sürekli gülmek

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