Yeni yapay zekâ göz sıvısından hastalıkları teşhis edebilecek

Stanford Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının yeni geliştirdiği yapay zekâ, göz sıvısı üzerinden insanın hastalıklarını teşhis edebilecek.
Göz sıvısı odaklı çalışan bu yapay zekâ, diyabet kaynaklı göz rahatsızlıkları ve hatta Parkinson hastalığının bile teşhisi için kullanılabiliyor.
Araştırmacıların lideri Vinit Mahajan'a göre göz, vücuttaki hastalıkların tespitinde gerçek zamanlı veriler sağlıyor. Bunun üzerine çalışan yapay zekâ, göz sıvısının içindeki 6000’e yakın proteinden 26 tanesini inceledi. Yapılan inceleme, göz sıvısının moleküler yaşının hesaplanmasını sağladı.
Bilim insanlarına göre göz sıvısının moleküler yaşı ile hastalıklar arasında çok net bir bağlantı var. Mesela bir insana diyabetik retinopati teşhisi koyulduysa bu hastanın göz sıvısı moleküler yaşı, olması gerekenden 30 yaş fazla çıkıyordu. Hatta uzmanlara göre yaşlanma belirtisi, hastalık teşhisi koyulmadan çok daha önce kendini göstermeye başlıyor. Bilim insanları, geliştirdikleri teknikle erken teşhisi çok daha ön plana çıkarabileceklerine inanıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.