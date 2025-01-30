Yenilenen Citroen C4 ve C4 X şubatta Türkiye'de

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Tam Boyutta Gör Citroën’in kompakt sınıftaki yenilenen modelleri C4 ve C4 X, şubat ayında Türkiye’de tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme, her iki modelin de satışa sunulduğu Türkiye’de daha da yaygınlaşmasını ve her zamankinden daha cazip bir seçenek olarak öne çıkmasını sağlayacak.

Yenilenen C4 ve C4 X modelleri, kabin içi konfor ve hacim gibi güçlü yönlerini geliştirirken, tasarım anlamında daha olgun ve güçlü bir karakter kazandı. Her iki modelin de güncellenen tasarımı, yeni logo ve yeni marka kimliğini barındırıyor. Yeni C4'te arka tasarım daha yalın ve daha çekici bir görünüm oluşturmak üzere gelişirken, yeni C4 X zaten son derece çekici olan fastback tasarımını korumaya devam ediyor.

Farklı tasarım kodlarını dikkat çekici bir şekilde harmanlayan yeni C4 ve C4 X, güncellenen tasarımlarında dengeyi sağlamak için yalın bir görünüme kavuştu. Her iki model de tasarımlarında kendine özgü güçlü yönlerini korumaya devam ederken, modern, karakterli ve olgun bir tarzı benimsiyor. Yeni C4 ve C4 X’in büyük oranda OLI konseptinden esinlenen ön cephesinde yeniden tasarlanan radyatör ızgarasına ve bu ızgaranın ortasında otomobile daha da iddialı bir duruş kazandıran markanın yeni logosuna yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni C4 ve C4X, yolcuların rahatlık ve konforuna odaklanan benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu kapsamda Advanced Comfort Koltuklar, araç içi konforu artırmak için yeniden tasarlandı. Kesecik efektine sahip bu koltuklar, 15 mm daha kalınlaştırılan köpük yapısı ile araca oturulduğu andan itibaren ekstra oturma konforu sağlıyor. Sunulan dinamik konfor, uzun mesafelerde bile daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlayan dokulu köpük ve koltuğun merkezindeki yüksek yoğunluklu katmanla daha da geliştirildi. Sürücü için gelişmiş destek, yükseklik ve bel ayarı gibi ek özelliklerle duruş konforu da artırıldı.

Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi ile birleştirilen bu koltuklar, her yolculuğu gerçek bir kozada rahatlatıcı bir deneyime dönüşerek mutlak konfor sunuyor. Bu teknoloji, yol bozukluklarını emerek uçan halı hissi yaratan Kademeli Hidrolik Burçlar kullanıyor. Geleneksel süspansiyon sistemlerine göre önemli bir ilerleme kaydeden sistem, daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor ve araç içindeki hayatı kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör C4 ve C4 X, akışkan, hızlı ve ergonomik ve 3D navigasyona sahip en güncel bilgi-eğlence nesli ile donatılıyor. Son derece sezgisel olan bu arayüz, hafifçe sürücüye dönük 10 inçlik HD dokunmatik ekrana sahip ve widget sistemi sayesinde kullanıcı tarafından tamamen kişiselleştirilebiliyor. Widget'lar, aracın dokunmatik ekranındaki uygulamalara ve içeriğe ulaşmanın hızlı bir yolunu sağlıyor. Arayüz ayrıca, “Hello Citroën” komutuyla etkinleştirilebilen, söylediklerini anlayabilen, soruları yanıtlayan ve sesli komutları yerine getiren, doğal ses tanıma özelliğine de sahip bir dijital asistan da içeriyor.

Ayrıca kablosuz akıllı telefon yansıtma işlevi kabindeki kablo karmaşasına da son veriyor. Bu sistem, kablosuz güncelleme yoluyla kolaylıkla güncellenebiliyor. Dijital gösterge paneli, optimum netlik ve sezgisel bilgi gösterimi için tasarlandı. Temel bilgileri gösteren, göz yorgunluğunu azaltan ve güvenliği artıran renkli bir göz hizası ekranı ile tamamlanıyor. Ayrıca direksiyon markanın yeni logosuna ev sahipliği yapıyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Tam Boyutta Gör Yeni C4 ve C4 X, yol güvenliğini artırmak üzere sensörler ve kameralar gibi teknolojileri kullanan 20 adede kadar, Aktif Güvenlik Freni, Çarpışma Riski Uyarısı, Otoyol Sürüş Desteği, Dur & Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleme Sistemi dahil Gelişmiş Sürüş Destek Sistemine (ADAS) sahip. Ayrıca yeni C4 ve C4 X; kör nokta izleme, şeritten çıkma uyarısı, kahve molası uyarısı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, otomatik uzun far, genişletilmiş hız tabelası tanımlama ve hız önerme gibi işlevler sunuyor.

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Ayrıca Renkli Head-up Display Ekran, Arka Tepe Görüş özelliği ile Geri Görüş Kamerası ve Vizyon 360 gibi konfora katkı sağlayan görüş özellikleri yeni modellerde yer alıyor:

İhtiyaca göre uyarlanmış motor seçenekleri

Yeni C4 ve C4 X, Citroën'in enerji geçişinin zorluklarına vermiş olduğu cevabı ortaya koyuyor. Citroën, müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda elektrikliye geçişe yardımcı olan verimli elektrikli güç-aktarma sistemleri sağlıyor.

C4’te verimliliği üst seviyelere taşıyan Hybrid 136 güç seviyesi bulunuyor. Bu teknoloji, yakıt tüketiminde ve karbon emisyonlarında yaklaşık %20 düşüşle çok daha verimli bir sürüş sunuyor. Özellikle kentsel kullanım açısından önemli avantajlar sağlarken, sürüşün %50'sine kadarını tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor, karbon ayak izini ve yürütme maliyetleri azaltıyor.

Ürün gamını 54 kWsa bataryalı, 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X tamamlayacak. Bu versiyonlar sırasıyla 420 km'ye kadar menzil sunuyor. Yeni ë-C4 ve ë-C4 X, uzun yollardaki hızlı şarj ihtiyaçlarına 100 kW hızlı şarj cihazı ile cevap veriyor. Böylece 1 dakika şarj ile yaklaşık 10 km menzil elde edilebiliyor ve %80 şarj için 30 dakikadan daha kısa bir süre yetiyor. Bu esneklik, nerede olursa olsun, kullanıcının ë-C4 veya ë-C4 X ile bir sonraki yolculuğa hazır olmasını sağlıyor.

Ayrıca Türkiye’de 1,2 PureTech 130 EAT8 turbo benzinli motor da sunulacak. Başarısını kanıtlayan bu versiyon 130 HP güç ve sekiz ileri vitesli tam otomatik şanzıman ile dinamik ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Yenilenen Citroen C4 ve C4 X şubatta Türkiye'de