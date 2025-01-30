Yenilenen Citroen C4 ve C4 X şubatta Türkiye'de

Yenilenen C4 ve C4 X modelleri, kabin içi konfor ve hacim gibi güçlü yönlerini geliştirirken, tasarım anlamında daha olgun ve güçlü bir karakter kazandı. Her iki modelin de güncellenen tasarımı, yeni logo ve yeni marka kimliğini barındırıyor. Yeni C4'te arka tasarım daha yalın ve daha çekici bir görünüm oluşturmak üzere gelişirken, yeni C4 X zaten son derece çekici olan fastback tasarımını korumaya devam ediyor.
Farklı tasarım kodlarını dikkat çekici bir şekilde harmanlayan yeni C4 ve C4 X, güncellenen tasarımlarında dengeyi sağlamak için yalın bir görünüme kavuştu. Her iki model de tasarımlarında kendine özgü güçlü yönlerini korumaya devam ederken, modern, karakterli ve olgun bir tarzı benimsiyor. Yeni C4 ve C4 X’in büyük oranda OLI konseptinden esinlenen ön cephesinde yeniden tasarlanan radyatör ızgarasına ve bu ızgaranın ortasında otomobile daha da iddialı bir duruş kazandıran markanın yeni logosuna yer veriliyor.
Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi ile birleştirilen bu koltuklar, her yolculuğu gerçek bir kozada rahatlatıcı bir deneyime dönüşerek mutlak konfor sunuyor. Bu teknoloji, yol bozukluklarını emerek uçan halı hissi yaratan Kademeli Hidrolik Burçlar kullanıyor. Geleneksel süspansiyon sistemlerine göre önemli bir ilerleme kaydeden sistem, daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor ve araç içindeki hayatı kolaylaştırıyor.
Ayrıca kablosuz akıllı telefon yansıtma işlevi kabindeki kablo karmaşasına da son veriyor. Bu sistem, kablosuz güncelleme yoluyla kolaylıkla güncellenebiliyor. Dijital gösterge paneli, optimum netlik ve sezgisel bilgi gösterimi için tasarlandı. Temel bilgileri gösteren, göz yorgunluğunu azaltan ve güvenliği artıran renkli bir göz hizası ekranı ile tamamlanıyor. Ayrıca direksiyon markanın yeni logosuna ev sahipliği yapıyor.
Gelişmiş sürüş destek sistemleri
Ayrıca Renkli Head-up Display Ekran, Arka Tepe Görüş özelliği ile Geri Görüş Kamerası ve Vizyon 360 gibi konfora katkı sağlayan görüş özellikleri yeni modellerde yer alıyor:
İhtiyaca göre uyarlanmış motor seçenekleri
Yeni C4 ve C4 X, Citroën'in enerji geçişinin zorluklarına vermiş olduğu cevabı ortaya koyuyor. Citroën, müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda elektrikliye geçişe yardımcı olan verimli elektrikli güç-aktarma sistemleri sağlıyor.
- C4’te verimliliği üst seviyelere taşıyan Hybrid 136 güç seviyesi bulunuyor. Bu teknoloji, yakıt tüketiminde ve karbon emisyonlarında yaklaşık %20 düşüşle çok daha verimli bir sürüş sunuyor. Özellikle kentsel kullanım açısından önemli avantajlar sağlarken, sürüşün %50'sine kadarını tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor, karbon ayak izini ve yürütme maliyetleri azaltıyor.
- Ürün gamını 54 kWsa bataryalı, 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X tamamlayacak. Bu versiyonlar sırasıyla 420 km'ye kadar menzil sunuyor. Yeni ë-C4 ve ë-C4 X, uzun yollardaki hızlı şarj ihtiyaçlarına 100 kW hızlı şarj cihazı ile cevap veriyor. Böylece 1 dakika şarj ile yaklaşık 10 km menzil elde edilebiliyor ve %80 şarj için 30 dakikadan daha kısa bir süre yetiyor. Bu esneklik, nerede olursa olsun, kullanıcının ë-C4 veya ë-C4 X ile bir sonraki yolculuğa hazır olmasını sağlıyor.
- Ayrıca Türkiye’de 1,2 PureTech 130 EAT8 turbo benzinli motor da sunulacak. Başarısını kanıtlayan bu versiyon 130 HP güç ve sekiz ileri vitesli tam otomatik şanzıman ile dinamik ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.
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