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    Tesla'nın sürücüsüz robotaksi hizmeti Haziran'da başlıyor

    Tesla’nın 2024 yılı mali sonuçlarını açıkladığı sırada CEO Elon Musk, Haziran 2025’te sürücüsüz robotaksi hizmetini başlatacaklarını açıkladı. Hizmet yıl içinde daha da genişletilecek.
    Tesla'nın sürücüsüz robotaksi hizmeti Haziran'da başlıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç devi Tesla, 2025 yılının Haziran ayında Austin, Teksas’ta sürücüsüz robotaksi hizmetini başlatacağını duyurdu. CEO Elon Musk, şirketin 2024 yılı mali sonuçlarını açıkladığı sırada yaptığı duyuruda, bu hizmetin ilk aşamada sınırlı bir bölgede test edileceğini belirtti.

    Musk, “Sadece suya bir ayak parmağı sokmak, her şeyin yolunda olduğundan emin olmak, halkın ve arabadakilerin güvenliğini en önemli öncelik olarak görerek suya birkaç ayak parmağı daha sokmak istiyoruz” dedi.

    Bu yeni hizmet, Tesla’nın sahip olduğu araçlarla gerçekleştirilecek ve müşterilere ait otomobiller sistemde yer almayacak. Yolculuklar ücretli olacak ve araçlar tamamen sürücüsüz şekilde müşterilerin hizmetine sunulacak. Tesla’nın bu araçları firmanın henüz yayınlamadığı Tam Otonom Sürüş (FSD, Full Self Driving) yazılımının denetimsiz sürümüne sahip olacak. Halihazırda bir Tesla’ya sahip olan sürücüler ise 2026’da istedikleri zaman araçlarını bu filoya ekleyebilecekler.

    Musk'ın yıllardır süregelen sözü gerçek mi oluyor?

    Tesla'nın sürücüsüz robotaksi hizmeti Haziran'da başlıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, yıllardır tam otonom sürüş teknolojisinin “birkaç yıl içinde” gerçeğe dönüşeceğini iddia ediyordu. Ancak bu vaatler sürekli ertelendi ve teknoloji beklenen noktaya ulaşamadı. Bu kez Musk, “Bu artık uzak bir gelecek değil. Kelimenin tam anlamıyla, beş altı ay uzaklıkta” diyerek sürecin hızlandığını belirtti.

    Tesla, otonom sürüş teknolojisini geliştirmek için 2024 yılında yapay zeka eğitim kapasitesini yüzde 400 oranında artırdığını açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre, Ocak ayı itibarıyla Tesla müşterileri, "Tam Otonom Sürüş/Full Self Driving (Denetimli)" sistemiyle 4,8 milyar kilometre yol katetti. Ancak bu sistemin tam anlamıyla otonom olmadığı ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği sürekli vurgulanıyor.

    Denetimsiz FSD bu yıl geliyor

    Öte yandan Musk, 2025’ten itibaren Kaliforniya ve Teksas’ta ücretli bir robotaksi hizmeti sunmayı hedeflediklerini ve bunun için düzenleyici onay beklediklerini belirtti. Elon Musk’ın daha önce duyurduğu ve 2026’da üretime girmesi beklenen Cybercab modelinin de bu ekosistemin bir parçası olacağı düşünülüyor. Ek olarak Musk, Tesla'nın bu yıl içinde Kaliforniya'da ve ABD'nin diğer bölgelerinde denetimsiz FSD'yi piyasaya süreceğinden “emin” olduğunu söyledi.

    Güvenlik kaygıları ve eleştiriler

    Tesla’nın sürücüsüz araç stratejisi, sektördeki diğer firmalardan farklı bir yol izliyor. Şirket, araçlarının çevreyi algılaması için yalnızca kameralar kullanıyor ve lidar gibi ek sensörlerden faydalanmıyor. Bu durum, bazı uzmanlar tarafından eleştiriliyor ve Tesla’nın sunduğu güvenlik istatistiklerinin yeterince şeffaf olmadığı iddia ediliyor.

    Öte yandan, Tesla’nın mevcut "Tam Otonom Sürüş" sisteminde hala önemli eksiklikler bulunuyor. Araçların yağmurlu yollar, güneş parlaması gibi temel çevresel koşullarda zorlandığı belirtiliyor.

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    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

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    Mantarın Başı 5 saat önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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