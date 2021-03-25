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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenen Jaguar F-Pace Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Asıl değişimin iç mekanda ve teknoloji tarafında yaşandığı 2021 Jaguar F-Pace modelinde aktif yol gürültü engelleme gibi konfor artırıcı özellikler dikkat çekiyor.
    25 Mart 2021, 15:15 (38 sn.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yenilenen Jaguar F-Pace Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    2021 model yılı için güncellenen Jaguar F-Pace Türkiye'de satışa sunuldu. 204 beygirlik 2.0 litre dizel motorla gelen makyajlı Jaguar F-Pace fiyatı 1.331.857 TL'den başlıyor. Otomobile internet üzerinden ön rezervasyon yaptırılabiliyor. Jaguar, Jaguar Care Bakım Paketi ile 3 yıl boyunca kilometre sınırı olmaksızın periyodik bakım sağlıyor.

    Makyajlı Jaguar F-Pace, kesintisiz ön tasarımının yanında, geniş ön ızgarası ve yeniden tasarlanmış hava girişleriyle dinamik bir görünüme kavuşmuş. Yeni çift “J” blade signature farlar dikkat çekerken, entegre egzoz kaplamaları da yeniden tasarlanan arka rüzgarlığı tamamlıyor.

    R-Dynamic tasarım seçeneği de sunulan F-Pace, daha performans odaklı bir görünüme kavuşurken, ön tarafta yer alan hava girişleri için kullanılan krom çerçeveler ve tampon altlarında yer alan “Dark Techno” kaplamalar aracın etkileyici duruşuna katkı sunuyor.

    Yenilenen Jaguar F-Pace Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    F-Pace, daha da artırılan lüks hissiyatı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve yepyeni bir araç içi deneyimi sunarken, sürücüye odaklanan yeni kokpit tasarımı kapıdan girer girmez göze çarpıyor. Ayrıca standart olan ısıtma ve opsiyonel olarak sunulan soğutma fonksiyonlarına sahip daha konforlu koltuklar ve yeni bir ortam aydınlatma sistemi iç mekanın premium ambiyansını artırıyor.

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    Otomobil verimli 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sunarken aynı zamanda performanstan da ödün vermiyor. 204 BG güç ve 430 Nm tork üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayan yeni F-Pace, 100 kilometrede ortalama 6,2 litrelik tüketim değeri sunmasıyla dikkat çekiyor.

    F-Pace, bir dizi yeni teknolojiyi destekleyen, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar'ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip. Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisine tamamen yeni 11,4 inç kavisli cam HD dokunmatik ekrandan erişilebilirken, basitleştirilmiş menü yapıları, sürücülerin iki dokunuşla ana ekrandan ortak görevlerin yüzde 90’ına erişebilmesine olanak tanıyor.

    Yenilenen Jaguar F-Pace Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Sürücülerin önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmesine yardımcı olmak için, Yeni Jaguar F-Pace ayrıca tam ekran navigasyon gösterebilen, gelişmiş grafiklere ve yapılandırılabilir bir düzene sahip yeni 12,3 inç İnteraktif Sürücü Ekranıyla dikkat çekiyor. Opsiyonel Head-up Display teknolojisi sürücülerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilere en az dikkat dağıtıcı şekilde görüntüleyebilmelerini sağlıyor.

    Yeni bilgi-eğlence sistemi standart olarak Apple CarPlay özelliğiyle sunulurken, Bluetooth aracılığıyla aynı anda iki telefonun bağlanmasına olanak tanıyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor.

    Segmentinde ilk olarak sunulan Aktif Yol Gürültü Engelleme teknolojisi, sürekli olarak yol yüzeyinden gelen titreşimleri izlerken, yolcular tarafından duyulan gürültüyü ortadan kaldırmak için gereken ses dalgalarını da hesaplıyor. Bunun yanında Motor Gürültü Engelleme özelliği konfor hissini daha da artırmak için kabini istenmeyen motor gürültüsünden izole ediyor.

    Makyajlı Jaguar F-Pace fiyat listesi şöyle:

    Donanım Fiyat
    SE 1.311.857 TL
    HSE 1.457.882 TL
    R-Dynamic SE 1.364.957 TL
    R-Dynamic HSE 1.537.532 TL


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