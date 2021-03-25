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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otopark yönetmeliği sonunda güncellendi: Şarj ünitesi zorunluluğu ve daha fazlası

    Düzenleme kapsamında yerleşim yerlerinde bulunması zorunlu otopark alanlarına ait listede değişiklik yapıldı. Ayrıca otopark alanlarında elektrikli araçlara yönelik zorunluluk da getirildi.
    25 Mart 2021, 12:30 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otopark yönetmeliği sonunda güncellendi: Şarj ünitesi zorunluluğu ve daha fazlası
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yönetmelikte dikkat çeken maddeler:

    Elektrikli araçlara yönelik düzenlemeler

    Düzenlemeye göre, zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan, yeni yapılacak binalarda, otopark alanının 1 adetten az olmamak üzere en az yüzde 5’inin şarj ünitesi dahil elektrikli araçlara uygun şekilde tasarlanması zorunlu hale gelecek.

    Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM'lere ait otoparklarda en az yüzde10 oranında otopark yerinin ilgili standartlara göre elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenmesi şartı aranacak.

    Buna göre, 30,000 metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, 70,000 metrekareden büyük AVM’lerde ise en az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekiyor.

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    Öte yandan,  söz konusu yerlerde elektrikli araçlara yönelik getirilen düzenlemedeki yüzde 10 oranı 2023’e kadar yüzde 5 olarak uygulanacak. Bu tarihe kadar elektrikli araçların şarj ünitelerinde hızlı şarj kapasitesi zorunluluğu aranmayacak.

    Otopark yönetmeliği sonunda güncellendi: Şarj ünitesi zorunluluğu ve daha fazlası
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    Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu

    Yönetmelikle birlikte yerleşim yerlerinde bulunması zorunlu otopark alanlarına ait listede de düzenleme yapıldı. Buna göre binalarda, 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet, 180 metrekare her daire 1 adet, 180 metrekare üstü her daire için ise 2 adet otopark alanı oluşturulması hükme bağlandı.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

    Düzenleme kapsamında, ticari amaçlı binalarda her bağımsız bölüm için 1 adet olarak öngörülen park yerinde alan sınırı; dükkan, mağaza ve bankalar için 30 m2’den 40 m2’ye, marketler için 20 m2’den 30 m2’ye, büro binaları için 40 m2’den 50 m2’ye çıkarıldı. Listeye endüstri bölgeleri için de 500 m2 alan sınırı eklendi.

    Konutlarda bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirildi. Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliğini ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanacak. Bu tarz bir otopark alanı yaratıldığında, üstü 30 cm toprak örtüsüyle kaplanıp, yeşillendirilecek. Otopark giriş ve çıkışları ön ile arka bahçeden de sağlanabilecek.

    Sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak.

    Yönetmeliği göre, tek bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda, yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanı otopark gibi düzenlenebilecek.

    Yönetmelikle ilgili tüm maddelere kaynak bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-12.htm
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
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    KinyasKara 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her binanın otoparkı olması gerek artık büyükşehirlerde.
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    *GameOver* (Durukan ) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    elektrik parasını kim ödeyecek ? aracı park ediyorsa peşin ödeme alınmalı şarj edip etmemesi önemli değil şarj parası kesilmesi kesinlikle gerekir
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    E emreplt 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    içten yanmalı araç özgürlüktür... bunu yazın kenara ileride hatırlayacaksınız...
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    O Oktanzeynep 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    20 seneye %50 den fazla elektrikli araç olucak
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    A ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    o park alanlarına elektrikliden başka herkes park eder
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şükür, sonunda binalara otopark zorunluluğu getirildi. Adım atacak boş yer kalmadıktan sonra. Şimdi bir zahmet birbirine yapışık binlerce yaptığınız binaların içlerinden binaları seçerek, millete hakkı olan ev paralarını verip yıkın ve oraları otoparka çevirin. İstanbulda yürüyecek bile boş alan bırakmadınız. Şimdiden sonra bu kanunun istanbula hiç bir faydası yok. İnsanlar kendileri de artık evlerini dönüşüme sokamaz. Çünkü çoğu evin otopark yapabileceği boş arazisi yok. O zaman bir zahmet bu tarz dipdibe 3 ev varsa birini yıkıp orayı otoparka çevirin. O zaman istanbul adama benzer.

    Kapımda arabam var, uzaktaki müşterilerim harici her yere, toplu taşımalarla gidiyorum. Götürmem gereken bir ton ekipmanım var, sırtıma, koluma, kucağıma, elime alıp gidiyorum. Parasıyla otopark yeri bile yok. Dün yağmurdan dolayı istemeye istemeye bir müşteriye yürüyüş+metro+metro+yürüyüş yöntemiyle gitmek yerine arabayla gideyim dedim, ekipmanlar ıslanmasın dedim. Bir tane ispark buldum, gideceğim yerin 1,5km uzağında. Yine yürüdüm. İstanbul'da araç tam bir işkence. Kimseye kullanmayın da diyemezsin. Uygar toplumlarda bunlara uygun yollar ve park alanları var.

    Her binanın, her işletmenin önüne otopark alanı baştan planlanmalıydı. 20 senedir iktidardalar, ancak bu planlamaya geçiliyor. Sonra biz İstanbul'a ihanet ettik diyorlar zaten kendileri. E hem İstanbul'a ihanet ettik diyorsunuz, hem niye biz seçilmedik ki diyorsunuz.
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    K konusancpu 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence dahada arttırılmalı. Bütün arabalar yakında sadece elektrikli araba üreteceğiz diyorlar.
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    Bob Kelso 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yüzde elli yapsana onu. Azıcık geleceğe yatırım yapın ya.
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    met.nar (Metin Ardıçlı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    TOGG için altyapı hazırlığı yapılıyor (kanunen) umarım uygulaması da olur görürüz.
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