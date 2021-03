Otopark yönetmeliği sonunda güncellendi: Şarj ünitesi zorunluluğu ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yönetmelikte dikkat çeken maddeler:

Elektrikli araçlara yönelik düzenlemeler

Düzenlemeye göre, zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan, yeni yapılacak binalarda, otopark alanının 1 adetten az olmamak üzere en az yüzde 5’inin şarj ünitesi dahil elektrikli araçlara uygun şekilde tasarlanması zorunlu hale gelecek.

Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM'lere ait otoparklarda en az yüzde10 oranında otopark yerinin ilgili standartlara göre elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenmesi şartı aranacak.

Buna göre, 30,000 metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, 70,000 metrekareden büyük AVM’lerde ise en az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir

Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor

Öte yandan, söz konusu yerlerde elektrikli araçlara yönelik getirilen düzenlemedeki yüzde 10 oranı 2023’e kadar yüzde 5 olarak uygulanacak. Bu tarihe kadar elektrikli araçların şarj ünitelerinde hızlı şarj kapasitesi zorunluluğu aranmayacak.

Tam Boyutta Gör

Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu

Yönetmelikle birlikte yerleşim yerlerinde bulunması zorunlu otopark alanlarına ait listede de düzenleme yapıldı. Buna göre binalarda, 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet, 180 metrekare her daire 1 adet, 180 metrekare üstü her daire için ise 2 adet otopark alanı oluşturulması hükme bağlandı.

Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

Düzenleme kapsamında, ticari amaçlı binalarda her bağımsız bölüm için 1 adet olarak öngörülen park yerinde alan sınırı; dükkan, mağaza ve bankalar için 30 m2’den 40 m2’ye, marketler için 20 m2’den 30 m2’ye, büro binaları için 40 m2’den 50 m2’ye çıkarıldı. Listeye endüstri bölgeleri için de 500 m2 alan sınırı eklendi.

Konutlarda bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirildi. Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliğini ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanacak. Bu tarz bir otopark alanı yaratıldığında, üstü 30 cm toprak örtüsüyle kaplanıp, yeşillendirilecek. Otopark giriş ve çıkışları ön ile arka bahçeden de sağlanabilecek.

Sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak.



Yönetmeliği göre, tek bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda, yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanı otopark gibi düzenlenebilecek.

Yönetmelikle ilgili tüm maddelere kaynak bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-12.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.