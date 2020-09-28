Yenilikçi dizüstü taşıma çantası ilgi görüyor

Dizüstü veya tablet cihazı olan hemen her kullanıcının bir taşıma çantasına ihtiyacı olmuştur. Genelde omuz askılı düz taşıma çantaları ilgi görüyor ancak organizasyon ve düzen konusunda yetersiz kaldığı çok oluyor.

Moose Bag özellikleri ve fiyatı

Taşıma çantaları konusunda ün yapmış Moose Designs girişimi; kullanıcılara daha fazla alan ve fonksiyonellik sunacak Moose Bag adındaki yeni projesini Kickstarter üzerinden topluluğa sunmuş durumda.

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Moose Bag dış görünüş itibariyle görece biraz daha kalın bir omuz askılı taşıma çantası izlenimi uyandırıyor. Bununla birlikte için açtığınız zaman firmanın ince ve yenilikçi işçiliği gözler önüne seriliyor.

Çantanın iç kısmında dizinize bilgisayarınızı rahat bir şekilde koymanız için dolgulu bir ince minder yer alıyor. Organizer kısmı ise kelebek şeklinde iki kanatlı ve böylece üç parçalı bir düzen ortaya çıkıyor.

Bu düzen içerisinde dokunmatik destekli bir telefon gözü, powerbank ile destekleyeceğiniz bir USB portu ve çeşitli gözler yer alıyor. Kanatlar yabancı gözlerin ekranınızı izlemesine de izin vermiyor. Düzeni cırt cırtlarından sökerek bir dosya gibi harici olarak da kullanabiliyorsunuz.

Çantanın ön kısmındaki bölmeyi açarsanız burada da uzatılabilir anahtarlık, örgü gözler, kese gözler ve lastik kemerli tutma gözleri gibi zengin bir organizer daha yer alıyor. Adeta yok yok şeklinde tanımlayabiliriz. Moose Bag en az 114$ bağış istiyor ve Kasım ayında dağıtım başlayacak. Kampanya çoktan ihtiyacının kat kat fazlası bağışı toplamış durumda.

https://www.kickstarter.com/projects/1149741805/moose-designs-multi-functional-workstation-bag

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