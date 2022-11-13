Biyometrik verilerin kullanımı yaygınlaşıyor: Yere çöp atanlar parmak izinden tespit ediliyor

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Türkiye’de yeni kimlik, ehliyet ve pasaport çıkarmak isteyen kişilerden parmak izi alınıyor. Bu parmak izlerinin kullanım alanı yaygınlaşıyor. Daha önce suçların aydınlatılması için kullanılan parmak izi verileri şimdi de çevreyi korumak için kullanılacak.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü, halka açık alanlarda yere çöp atan kişileri, parmak izlerinden tespit ederek ceza yazmaya başladı. Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor.

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Atıklardaki en güncel parmak izi, biyometrik veri tabanındaki verilerle eşleştirilerek çöp atan kişinin kim olduğu tespit ediliyor. Tespit edilen kişilere “çevreyi kasten veya taksirle kirletme” suçundan 1.362 TL ceza kesiliyor. Ayrıca dini mekanlara çöp atanlara “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan da ceza ekleniyor.

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Yere çöp atanlar parmak izinden tespit ediliyor