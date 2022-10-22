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    Google'a insanların biyometrik verilerini yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle dava açıldı

    Arama devi Google'a ürün ve hizmetleri aracılığıyla milyonlarca kişinin biyometrik verilerini yasa dışı olarak topladığı ve bunları ticari amaçları için kullandığı gerekçesiyle dava açıldı.
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    Google'a izinsiz biyometrik veri topladığı için dava açıldı Tam Boyutta Gör
    Reuters'in haberine göre ABD'nin Teksas eyaleti yetkilileri Google Fotoğraflar, Google Asistan ve Nest Hub Max gibi ürünleri kullanarak eyaletteki milyonlarca insanın biyometrik verilerini yasa dışı olarak topladığı gerekçesiyle Google'a dava açtı.

    Dava dilekçesinde, Teksas'ta on yıldan uzun bir süredir şirketlerin bilgilendirilmiş onaylarını düzgün bir şekilde almadan kişilerin fotoğraflarını, ses kayıtlarını ve diğer biyometrik verilerini toplamasını yasaklayan bir yasa olduğu belirtiliyor.

    Teksaslılar "nakit inekleri" haline geldi

    Dava aynı zamanda, Google'ın bu yasayı açıkça ihlal ederek, en az 2015 yılından bu yana sayısız Teksaslıdan biyometrik veri topladığını ve bu kişilerin yüzlerini ve seslerini ticari amaçları için kullandığını iddia ediyor. Hatta bu konuda çarpıcı bir benzetme bile yapıldı.

    Google'a izinsiz biyometrik veri topladığı için dava açıldı Tam Boyutta Gör
    Eyalet genelindeki Teksaslıların, Google tarafından kâr amacıyla sağılan "nakit inekleri" haline geldiği ifade ediliyor. Öte yandan söz konusu davanın, kullanıcı verilerinin uygunsuz kullanımı nedeniyle ABD'de Google aleyhine açılan ilk dava olmadığını hatırlatalım.

    Ekim ayının başında Arizona eyaleti, kullanıcıların konum verilerini yasadışı olarak topladığı gerekçesiyle şirkete 85 milyon dolar para cezası kesti. Bu yılın Ocak ayında aynı konuyla ilgili olarak Teksas, Indiana, Washington Eyaleti ve Columbia Bölgesi'nde davalar açıldı.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 6 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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