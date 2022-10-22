Google'a insanların biyometrik verilerini yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle dava açıldı

Dava dilekçesinde, Teksas'ta on yıldan uzun bir süredir şirketlerin bilgilendirilmiş onaylarını düzgün bir şekilde almadan kişilerin fotoğraflarını, ses kayıtlarını ve diğer biyometrik verilerini toplamasını yasaklayan bir yasa olduğu belirtiliyor.
Teksaslılar "nakit inekleri" haline geldi
Dava aynı zamanda, Google'ın bu yasayı açıkça ihlal ederek, en az 2015 yılından bu yana sayısız Teksaslıdan biyometrik veri topladığını ve bu kişilerin yüzlerini ve seslerini ticari amaçları için kullandığını iddia ediyor. Hatta bu konuda çarpıcı bir benzetme bile yapıldı.
Ekim ayının başında Arizona eyaleti, kullanıcıların konum verilerini yasadışı olarak topladığı gerekçesiyle şirkete 85 milyon dolar para cezası kesti. Bu yılın Ocak ayında aynı konuyla ilgili olarak Teksas, Indiana, Washington Eyaleti ve Columbia Bölgesi'nde davalar açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.