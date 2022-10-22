Google'a insanların biyometrik verilerini yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle dava açıldı

Tam Boyutta Gör Reuters'in haberine göre ABD'nin Teksas eyaleti yetkilileri Google Fotoğraflar, Google Asistan ve Nest Hub Max gibi ürünleri kullanarak eyaletteki milyonlarca insanın biyometrik verilerini yasa dışı olarak topladığı gerekçesiyle Google'a dava açtı.

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Dava dilekçesinde, Teksas'ta on yıldan uzun bir süredir şirketlerin bilgilendirilmiş onaylarını düzgün bir şekilde almadan kişilerin fotoğraflarını, ses kayıtlarını ve diğer biyometrik verilerini toplamasını yasaklayan bir yasa olduğu belirtiliyor.

Teksaslılar "nakit inekleri" haline geldi

Dava aynı zamanda, Google'ın bu yasayı açıkça ihlal ederek, en az 2015 yılından bu yana sayısız Teksaslıdan biyometrik veri topladığını ve bu kişilerin yüzlerini ve seslerini ticari amaçları için kullandığını iddia ediyor. Hatta bu konuda çarpıcı bir benzetme bile yapıldı.

Tam Boyutta Gör Eyalet genelindeki Teksaslıların, Google tarafından kâr amacıyla sağılan "nakit inekleri" haline geldiği ifade ediliyor. Öte yandan söz konusu davanın, kullanıcı verilerinin uygunsuz kullanımı nedeniyle ABD'de Google aleyhine açılan ilk dava olmadığını hatırlatalım.

Ekim ayının başında Arizona eyaleti, kullanıcıların konum verilerini yasadışı olarak topladığı gerekçesiyle şirkete 85 milyon dolar para cezası kesti. Bu yılın Ocak ayında aynı konuyla ilgili olarak Teksas, Indiana, Washington Eyaleti ve Columbia Bölgesi'nde davalar açıldı.

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Google'a izinsiz biyometrik veri topladığı için dava açıldı