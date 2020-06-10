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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli bir girişim daha yurtdışına satıldı

    Operatörler ve bankalar ile anlaşmalar yaparak mobil ödeme veya ATM ödemesi gibi imkanlar sunan yerli Payguru girişimi TPAY platformu tarafından satın alındı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yerli bir girişim daha yurtdışına satıldı
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    Geçtiğimiz günlerde Peak Games’in 1.8 milyar dolar gibi rekor bir fiyatla Zynga tarafından satın alınmasının ardından bu kez finans sektöründe yerli bir girişimin yurt dışına satıldığı haberi gündeme geldi.

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    Payguru nedir?

    Yeni nesil ödeme platformu olarak tanımlanan Payguru girişimi; mobil operatörlerle yapmış olduğu entegrasyonlar üzerinden mobil ödeme hizmeti, benzer şekilde bankalarla yapmış olduğu entegrasyonlar üzerinden ise ATM/nakit ödeme ve banka transfer hizmeti gibi bir dizi ödeme seçeneği sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı"

    Payguru girişimini satın alan platform ise Helios Investment Partners portföy şirketi olan TPAY MOBILE. TPAY MOBILE; Ortadoğu ve Afrika'nın (MEA) lider mobil ödeme sağlayıcısı durumunda.

    Satış işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ve Rekabet Kurumu'nun onayının ardından resmi olarak tamamlanacak. Satış ile birlikte TPAY markasının ülkemiz pazarına da gireceği tahmin ediliyor. Satış miktarı ise açıklanmadı.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    VaporWave (Emre ) 1 sa.
    Coronadan sonra eminim yazılımcılık işinde çok daha güzel şeyler başaracağız. Keşke ben de bu alanda yetkin biri olsam da bir şeyler geliştirebilsem.
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