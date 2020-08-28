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    Yerli elektrikli ekskavatörün ne zaman satışa sunulacağı belli oldu

    Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, elektrikli ekskavatörün üretimi için fabrika yatırımı yapılacağına dikkat çekerek 2022'nin ilk çeyreğinde satışlara başlamayı planladıklarını belirtti.
    3 sa. (Son Güncelleme: 52 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli elektrikli ekskavatörün ne zaman satışa sunulacağı belli oldu
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    Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan yerli elektrikli ekskavatörle ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, HICON 7W adı verilen makine 2022’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

    Hidromek HICON 7W, yüzde 100 elektrikli ve lastik tekerlekli yapısıyla dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Makinenin 7 tonluk şehir içi lastik tekerlekli ekskavatör olarak üretildiğini belirten Bozkurt, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

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    Ayrıca Bkz. "Ford ve Bosch, otonom vale park sistemini sergiledi"

    “Makinemizin en büyük özelliği pille çalışıyor olması. Lityum iyon pilleri olan yüzde 100 elektrikli motorlarıyla 1,5 saatte şarj edilip 8 saat çalışabilecek bir makine. Dünyada ilk defa Hidromek tarafından üretildi. Bu projede, makinenin tam olarak tamamlanmasıyla yüzde 85-90 yerlilik hedefliyoruz. Şu anda yerli pil kullanıyoruz. Bazı yerlerini ve ünitelerini kendi üretimimiz içine alıyoruz. Elektronik yazılım kısmını yurt içinde çözüyoruz.”

    Yerli elektrikli ekskavatörün ne zaman satışa sunulacağı belli oldu
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    Bozkurt, makinenin mekanik kısımları için kendilerinin daha önceden çalışma yaptıklarını, elektrifikasyon işlerinin ise TÜBİTAK desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Ekskavatörün teknik işlerinin tamamlandığını ancak satışa sunulması için 1 – 1,5 yıllık süreç gerektiğini ifade eden Bozkurt, makinenin üretimi için fabrika yatırımı yapacaklarına dikkat çekerek, “Fabrikayı 2021'in sonunda, 2022'nin ilk aylarında çalışır hale getireceğiz. Montaj hattından da lastikli makinemiz hizmete çıkacak. Makinemiz 2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak.” dedi.

    Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 140 bin metrekarelik bir fabrika kuracaklarına işaret eden Bozkurt, 7 tonluk bu ekskavatör yanında 70 tonluk makineler de üreteceklerini dile getirdi. Bozkurt, büyük makinelerde ise hibrit teknolojilerin kullanılmasını düşündüklerini söyledi. Firma olarak iş makinelerine yönelik yeni çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bozkurt, "Otonom, yarı otonom, elektrikli ve hibrit makinelere yönelik çalışma yapıyoruz. Bunları da önümüzdeki birkaç yılda piyasaya süreceğiz." ifadelerini kullandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/elektrikli-yerli-ekskavator-2022de-satista-olacak/1955837 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nevfel (T. I. ) 3 sa. en beğenilen
    İstemezükçüler gelir birazdan. Ne gerek vardı üretmeye al hazırı geç. Zaten şurası yerli değil burası olmamış. Bunların zihniyeti işte aşağıda. Uçak fabrikamızı da kapatanlar işte bunlar.

    "1920'li ve 1930'lu yıllarda Türkiye'nin kendi uçağını yapabilmesi için atılan adımları engelleyenlerin mantığını, 1949'un Hava Kuvvetleri Komutanı'nın (Org. M. Zeki Doğan) Nuri Demirağ'a hitaben söylediği şu vahim sözler çok iyi gösteriyor: "Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken uçak fabrikanıza sipariş verirsem yarın bu millet beni asar."
    Bir fikir vermesi için aktaralım: 1 Doların 130 kuruş olduğu 1941-44 yılları arasında ABD Türkiye'ye 95 milyon dolarlık savaş malzemesi hibe etmiş, ancak bunların bakımı için bütçeden her yıl 400 milyon TL aktarılmıştı."

    İşte chp'nin öve öve bitiremediği milli şef bizi böyle abd hegemonyasına soktu ve hala da kurtulamadık.
    İstemezükçüler gelir birazdan. Ne gerek vardı üretmeye al hazırı geç. Zaten şurası yerli değil burası olmamış. Bunların zihniyeti işte aşağıda. Uçak fabrikamızı...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ürüng ayıg toyon (... ...) 34 dk.
    Bu firmanın araç tasarımları çok fena halde güzel,bundan da etkilendim.

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    dmclskn 45 dk. (düzenlendi)
    Hani bizim yerli elektrikli traktörümüz !!! Hatırlayın tanıtımında tarlada galoşla gezmeler gururundan yere ğöğe sığamamıştık.



    Geçenlerde de devşirme yerli otomobil içinde Bosch'dan elektrik motoru alınmasının mantıklı olacağını söyleyen CEO'muz vardı. Almanya'dan, Altay tanklarına motor halen yok ortada.
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    fyilmaz (F. Yılmaz) 1 sa.
    Çok güzel görünüyor
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    soneday (Soner Çakır) 1 sa.
    zamanında tofaş, kuş serisinden milyonlarca sattıda ne oldu? şirket kazanır refahımız artmaz. motoru,pili vs yapmadan ilgi çekemeyiz malesef
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    Alqu 1 sa.
    Alet çok cicili bicili alabilsem yazlığa alır tarlada sağı solu kazarım
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    Elenya 2 sa. yeni yorumcu
    Çin çöp üretip Aliexpress üzerinden satıyor. Yeter ki bir şeyler üretelim. İlla ki alıcısı çıkar. Almanya almaz ama Kazakistan alır.
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    LeonEyes (Mesut Ey) 2 sa.
    kepçe ve kolunu söküp off road için kullanamazmıyız la bunu çok güzel makine valla işe git gelde yaparık yüksek yüksek trafikte kimse yanımızada yanaşmaz valla :) yapanların eline sağlık...
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    Nevfel (T. I. ) 3 sa. en beğenilen
    İstemezükçüler gelir birazdan. Ne gerek vardı üretmeye al hazırı geç. Zaten şurası yerli değil burası olmamış. Bunların zihniyeti işte aşağıda. Uçak fabrikamızı da kapatanlar işte bunlar.

    "1920'li ve 1930'lu yıllarda Türkiye'nin kendi uçağını yapabilmesi için atılan adımları engelleyenlerin mantığını, 1949'un Hava Kuvvetleri Komutanı'nın (Org. M. Zeki Doğan) Nuri Demirağ'a hitaben söylediği şu vahim sözler çok iyi gösteriyor: "Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken uçak fabrikanıza sipariş verirsem yarın bu millet beni asar."
    Bir fikir vermesi için aktaralım: 1 Doların 130 kuruş olduğu 1941-44 yılları arasında ABD Türkiye'ye 95 milyon dolarlık savaş malzemesi hibe etmiş, ancak bunların bakımı için bütçeden her yıl 400 milyon TL aktarılmıştı."

    İşte chp'nin öve öve bitiremediği milli şef bizi böyle abd hegemonyasına soktu ve hala da kurtulamadık.
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    mokoko_TR 3 sa.
    allah utandırmasın hidromek köklü firma ve milliyetci insanlardır yurt içi dışı talep olacaktır
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