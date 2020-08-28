Yerli elektrikli ekskavatörün ne zaman satışa sunulacağı belli oldu

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Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan yerli elektrikli ekskavatörle ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, HICON 7W adı verilen makine 2022’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

Hidromek HICON 7W, yüzde 100 elektrikli ve lastik tekerlekli yapısıyla dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Makinenin 7 tonluk şehir içi lastik tekerlekli ekskavatör olarak üretildiğini belirten Bozkurt, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

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“Makinemizin en büyük özelliği pille çalışıyor olması. Lityum iyon pilleri olan yüzde 100 elektrikli motorlarıyla 1,5 saatte şarj edilip 8 saat çalışabilecek bir makine. Dünyada ilk defa Hidromek tarafından üretildi. Bu projede, makinenin tam olarak tamamlanmasıyla yüzde 85-90 yerlilik hedefliyoruz. Şu anda yerli pil kullanıyoruz. Bazı yerlerini ve ünitelerini kendi üretimimiz içine alıyoruz. Elektronik yazılım kısmını yurt içinde çözüyoruz.”

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Bozkurt, makinenin mekanik kısımları için kendilerinin daha önceden çalışma yaptıklarını, elektrifikasyon işlerinin ise TÜBİTAK desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Ekskavatörün teknik işlerinin tamamlandığını ancak satışa sunulması için 1 – 1,5 yıllık süreç gerektiğini ifade eden Bozkurt, makinenin üretimi için fabrika yatırımı yapacaklarına dikkat çekerek, “Fabrikayı 2021'in sonunda, 2022'nin ilk aylarında çalışır hale getireceğiz. Montaj hattından da lastikli makinemiz hizmete çıkacak. Makinemiz 2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak.” dedi.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 140 bin metrekarelik bir fabrika kuracaklarına işaret eden Bozkurt, 7 tonluk bu ekskavatör yanında 70 tonluk makineler de üreteceklerini dile getirdi. Bozkurt, büyük makinelerde ise hibrit teknolojilerin kullanılmasını düşündüklerini söyledi. Firma olarak iş makinelerine yönelik yeni çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bozkurt, "Otonom, yarı otonom, elektrikli ve hibrit makinelere yönelik çalışma yapıyoruz. Bunları da önümüzdeki birkaç yılda piyasaya süreceğiz." ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/elektrikli-yerli-ekskavator-2022de-satista-olacak/1955837

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