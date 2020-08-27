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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford ve Bosch, otonom vale park sistemini sergiledi

    Ford ve Bosch iş birliğiyle Detroit'te sergilenen otonom vale park sistemi kapsamında Escape modelleri otoparktaki park yerini kendileri bulup insan müdahalesi olmadan park edebiliyor.
    17 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Daha önce Daimler ve Bosch iş birliğiyle gündeme gelen “Otonom Vale Park Sistemi” bu kez Ford vasıtasıyla ABD’de karşımıza çıktı.

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    Ford ve Bosch arasında yapılan iş birliği kapsamında Alman şirketin geliştirdiği akıllı park altyapısı Detroit’te Bedrock’a ait bir alana entegre edildi. Söz konusu sistem, V2I yani araçtan altyapıya iletişim teknolojisiyle donatılmış Ford Escape modelleriyle iletişim kurabiliyor. Bu sayede sistem dahilindeki sensörler garajdaki araçları, yayaları ve diğer engelleri algılayarak Escape’in boş bir park yeri bulmasına, o alana ulaşmasına ve kendi kendini park etmesine imkan veriyor. Tüm bu işlemler herhangi bir insan müdahalesi olmadan gerçekleşiyor.

    Ford ve Bosch, otonom vale park sistemini sergiledi
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    Sistem şu anda sadece gösteri amaçlı kurulmuş fakat insanların otonom vale park sistemini bu alanda birebir deneyimlemeleri mümkün. Sürücü, aracını daha önce belirlenmiş bir noktaya bırakıyor ve akıllı telefonundan tek dokunuşla kendi kendini park etmesini söylüyor. Tüm işlerini halledip bulunduğu alandan ayrılacağı zaman da daha önce aracını bıraktığı noktada bekliyor ve yeniden akıllı telefonundaki uygulamayla aracını ayağına çağırıyor. Araç, Bosch’un sensörleri sayesinde yolunu bularak sürücüyü bulunduğu noktadan alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen Grubu, Çin'de otonom sürüş testlerine başlıyor"

    Görüldüğü üzere söz konusu sistemin işleyebilmesi için araçta V2I teknolojisinin, garajda da Bosch’un akıllı park altyapısının bulunması gerekiyor. Yapılan açıklamada, bahsi geçen altyapının mevcut otoparklara rahatlıkla entegre edilebileceği belirtiliyor. Ford ayrıca bu sistemin otoparkları daha verimli kullanılabilir hale getirdiğini, bu sayede aynı alana yüzde 20 daha fazla araç park edilebildiğinin altını çiziyor.



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    khytr89 (Hakan ) 10 sa. en beğenilen sounderland
    Almanların bulduğu teknolojiyi ABD başkanı Trump sahneye çıkıpta " yerli , milli teknolojimiz " diye tanıtmadığı için olabilir mi ?Kendi ülkesinin ticari başarısını katlayacağı halde Merkel bile çıkıp bunu demez , bizimkilerse her şeyi siyasileştiriyor.
    Almanların bulduğu teknolojiyi ABD başkanı Trump sahneye çıkıpta " yerli , milli teknolojimiz " diye tanıtmadığı için olabilir mi ?Kendi ülkesinin ticari başarı...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 12 dk.
    Esasen çok abartılacak bir teknolji değil temizlik robotlarıda temizliğin ardından kendi şarj istasyonlarına dönüş yapabiliyorlar
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    tester42 12 dk. yeni yorumcu