Yerli otomobil fabrikasında 24 saat canlı yayın başladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin üretileceği fabrikayla ilgili yeni bir güncelleme paylaştı. Gemlik'teki TOGG tesisinin inşa çalışmaları artık 24 saat canlı olarak yayınlanıyor.
Konuyla ilgili resmi twitter hesabından bir duyuru paylaşan TOGG, "Gemlik’teki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Heyecanımızı, Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarımızı artık sizlerle canlı olarak paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi. Yerli otomobilin üretileceği tesisteki çalışmalar togg.com.tr/content/videos veya TOGG Youtube kanalından canlı olarak takip edilebiliyor.İlginizi Çekebilir Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi
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TOGG, Gemlik tesisindeki çalışmalarda gelinen noktayla ilgili açıklamalarda da bulundu. Buna göre boya tesisinin temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatlarının yüzde 85'i ve temel beton işlerinin yüzde 70'i tamamlandı. Kolon imalatları başladı. Gövde tesisinin de temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 50'si ve temel beton işlerinin yüzde 30'u tamamlandı. Soket imalatları başladı.
Gemlik'teki montaj tesininde de durum benzer. Bu alanda da temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 70'i, temel demir imalatlarının yüzde 35'i ve temel beton işlerinin yüzde 16'sı tamamlanmış durumda. Enerji tesisinde de az önce saydığımız tüm maddelerin tamamlandığı ve kolon imalatlarının başladığı ifade edildi.
Zemin iyileştirme çalışmalarındaki son durum ise şöyle:
- Yapılan toplam kazı: 1 milyon 100 bin m3
- Yapılan dolgu: 355 bin m3
- Üretilen zemin güçlendirme kolonu: 38 429 adet
- Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler: Arıtma, Montaj, Enerji, Boya, Gövde, Giriş, Batarya
Gemlik tesisinde üretilecek ilk SUV modelin 2022 yılı sona ermeden banttan inmesi planlanıyor.
https://twitter.com/TOGG2022/status/1380494235498074113 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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dedi olay resim fiyatının pahalı veya ressamın ünlü olması değil.
olayın faturalandırılmış olması artık.resimleri satın alan şahış piyasada borsada ralli diye tabir edilen işlemlerden ciddi para kaldıran bir spekülatör..
Göreceğiz bakalım...
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İşsizlik YÜKSEK
Faiz YÜKSEK
başkanlıkla uçurdunuz bizi şunları düzeltin sonra biz binemesek bile aa ne güzel araba yapmışlar helal olsun diyelim... verdik yetkiyi ama böyle bir etki olacağını demediniz...
Sanki bu ülkede hiç araç yapılmadı. Otosan anadollar yerlidir. Şimdi derler şurası başka ülkeden geldi burası bilmem nereden diye. Bu yeni yapılan zımbırtının pili, tasarımı hep yabancı. Daha nereleri yabancı merak konusu.
Siyasi malzeme olarak kullanmak istediklerinden köpürtüp duruyorlar. Geçmişte yapılan araçları taktik olarak komple yok sayıyorlar.
3-5 tane kuduruk troll kendine malzeme bulacak diye söylemeyeceğiz mi ? Bunun gururunu yaşayacağız tabi.
Benim için Memleketime gelince bişey değişmiyor. Burada 100 Euro market alışverişi yapıyorum Türkiye ye geliyorum 200 Euro market alışverişi yapıyorum. Yani burada 900 TL orada 1800 TL. Bence o kadar da kötü değil. Sizin sorununuz asgari ücret. Hak aramayı bilmiyorsunuz.
Şaka diyeceğim ama gerçek. Benim burada 2 günlük maaş Türkiye nin asgari ücretine eşit. Şaşıramıyorum artık.
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