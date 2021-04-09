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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil fabrikasında 24 saat canlı yayın başladı

    Gemlik tesisindeki çalışmalarla ilgili zaman zaman son notları paylaşan TOGG beklenen güncellemeyi yaptı. Bununla birlikte çalışmaların izlenebileceği canlı yayın duyurusunda da bulundu.
    09 Nisan 2021, 19:15 (4 gün)
    14,1b
    1
    236
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    26

    Yerli otomobil fabrikasında 24 saat canlı yayın başladı
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin üretileceği fabrikayla ilgili yeni bir güncelleme paylaştı. Gemlik'teki TOGG tesisinin inşa çalışmaları artık 24 saat canlı olarak yayınlanıyor.

    Konuyla ilgili resmi twitter hesabından bir duyuru paylaşan TOGG, "Gemlik’teki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Heyecanımızı, Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarımızı artık sizlerle canlı olarak paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi. Yerli otomobilin üretileceği tesisteki çalışmalar togg.com.tr/content/videos veya TOGG Youtube kanalından canlı olarak takip edilebiliyor.

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    TOGG, Gemlik tesisindeki çalışmalarda gelinen noktayla ilgili açıklamalarda da bulundu. Buna göre boya tesisinin temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatlarının yüzde 85'i ve temel beton işlerinin yüzde 70'i tamamlandı. Kolon imalatları başladı. Gövde tesisinin de temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 50'si ve temel beton işlerinin yüzde 30'u tamamlandı. Soket imalatları başladı.

    Gemlik'teki montaj tesininde de durum benzer. Bu alanda da temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 70'i, temel demir imalatlarının yüzde 35'i ve temel beton işlerinin yüzde 16'sı tamamlanmış durumda. Enerji tesisinde de az önce saydığımız tüm maddelerin tamamlandığı ve kolon imalatlarının başladığı ifade edildi.

    Zemin iyileştirme çalışmalarındaki son durum ise şöyle:

    • Yapılan toplam kazı: 1 milyon 100 bin m3
    • Yapılan dolgu: 355 bin m3
    • Üretilen zemin güçlendirme kolonu: 38 429 adet
    • Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler: Arıtma, Montaj, Enerji, Boya, Gövde, Giriş, Batarya

    Gemlik tesisinde üretilecek ilk SUV modelin 2022 yılı sona ermeden banttan inmesi planlanıyor. 



    https://twitter.com/TOGG2022/status/1380494235498074113
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    Bloodin 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem (Cem Kaya) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Araba piyasa çıkınca akpliler.. (temsili değildir.)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Araba piyasa çıkınca akpliler.. (temsili değildir.) [resim] ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +125
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    Roumiruez 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sefer kuran çarpsın yapıyoz demek için bulunan başka bir yöntem.
    1 Yanıt Yanıtla +92
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    esenler otogarı alt katı (Koray Koray) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Her inşaat yapan direkt son model premium SUV üretebilir. O yüzden sıkıntı yok
    2 Yanıt Yanıtla +89
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    Yorumlar (88) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    TEPEE PREMİUM PACK (GÖKHAN AYDIN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    milyon liraya resim satın alan birini tanıyorum,sonrası bir antikacı tanıdım.

    dedi olay resim fiyatının pahalı veya ressamın ünlü olması değil.

    olayın faturalandırılmış olması artık.resimleri satın alan şahış piyasada borsada ralli diye tabir edilen işlemlerden ciddi para kaldıran bir spekülatör..
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aralık 29 da bu araziden araba çıkacak öyle mi?

    Göreceğiz bakalım...
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    Romanitas (efe ) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Enflasyon YÜKSEK
    Döviz YÜKSEK
    İşsizlik YÜKSEK
    Faiz YÜKSEK

    başkanlıkla uçurdunuz bizi şunları düzeltin sonra biz binemesek bile aa ne güzel araba yapmışlar helal olsun diyelim... verdik yetkiyi ama böyle bir etki olacağını demediniz...
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yapılsın gurur duyarım ama bi toros olmuş 50 bin Bi megane 2003 2004 model 70 80 bin. önce piyasaya müdahale etsinler sırf bu yüzden bile çok rey kaybedecekler.
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    drjacob (... ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    fabrikayı neden online izlemek isteyeyim ?
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    V Vanished Man 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yerlilik açısından bakarsak anadollar bundan daha yerlidir.
    Sanki bu ülkede hiç araç yapılmadı. Otosan anadollar yerlidir. Şimdi derler şurası başka ülkeden geldi burası bilmem nereden diye. Bu yeni yapılan zımbırtının pili, tasarımı hep yabancı. Daha nereleri yabancı merak konusu.

    Siyasi malzeme olarak kullanmak istediklerinden köpürtüp duruyorlar. Geçmişte yapılan araçları taktik olarak komple yok sayıyorlar.
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    İ İl teber (Tolga ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    100 yıldır ilk kez seri üretime girecek milli , her şeyiyle bize ait bir marka çıkardık ve yatırımına başladık.



    3-5 tane kuduruk troll kendine malzeme bulacak diye söylemeyeceğiz mi ? Bunun gururunu yaşayacağız tabi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    T texjrwillerjr (tex willer) 2 gün ( Mesaj Silindi ) İl teber
    100 yıl önce icat edilmiş bir aleti üretiyorsunuz diye gurur duyuyorsunuz öyle mi?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    WaylandIZMIR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Henüz fabrika bile yok ama seneye aracı üretiyoruz hatta seri üretime geçiyoruz. Tamam ikna oldum.
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    B Ben sero 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Forumda 65 hp lik araba 175 bin diye konu açılmış. Bu araba üretildiğinde o zamanın parası 1m olur. Çevremde akp yi seven oy veren herkese soruyorum çoğunun umrunda bile değil. Şöyle bir kafa yapısı var ama. Tokiye yazılır gibi yazıl. Kura ile belli olsun. Tefe tüfeli 20 yıl vade ile bir togg sahibi ol. Ben bu hareketi bekliyorum.
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    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    3 Bin TL cik maaşla 500K arabayı almayı düşünen trollere selam olsun. Bence alsınlar da ekonomiye refah katsınlar. Erdoğan babanıza iyi bakın. Adamı parasız bırakmayın sonra inme falan geçirir. Valla ben daha tınlamıyorum. Dolar uçmuş kaçmış umurumda değil. 2023 oylamasında AKP ye vercem yine. Ben Almanya da rahatım. Çekin orada bana ne.
    Benim için Memleketime gelince bişey değişmiyor. Burada 100 Euro market alışverişi yapıyorum Türkiye ye geliyorum 200 Euro market alışverişi yapıyorum. Yani burada 900 TL orada 1800 TL. Bence o kadar da kötü değil. Sizin sorununuz asgari ücret. Hak aramayı bilmiyorsunuz.
    Şaka diyeceğim ama gerçek. Benim burada 2 günlük maaş Türkiye nin asgari ücretine eşit. Şaşıramıyorum artık.
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