Yerli otomobil fabrikasında 24 saat canlı yayın başladı

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin üretileceği fabrikayla ilgili yeni bir güncelleme paylaştı. Gemlik'teki TOGG tesisinin inşa çalışmaları artık 24 saat canlı olarak yayınlanıyor.

Konuyla ilgili resmi twitter hesabından bir duyuru paylaşan TOGG, "Gemlik’teki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Heyecanımızı, Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarımızı artık sizlerle canlı olarak paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi. Yerli otomobilin üretileceği tesisteki çalışmalar togg.com.tr/content/videos veya TOGG Youtube kanalından canlı olarak takip edilebiliyor.

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TOGG, Gemlik tesisindeki çalışmalarda gelinen noktayla ilgili açıklamalarda da bulundu. Buna göre boya tesisinin temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatlarının yüzde 85'i ve temel beton işlerinin yüzde 70'i tamamlandı. Kolon imalatları başladı. Gövde tesisinin de temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 50'si ve temel beton işlerinin yüzde 30'u tamamlandı. Soket imalatları başladı.

Gemlik'teki montaj tesininde de durum benzer. Bu alanda da temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 70'i, temel demir imalatlarının yüzde 35'i ve temel beton işlerinin yüzde 16'sı tamamlanmış durumda. Enerji tesisinde de az önce saydığımız tüm maddelerin tamamlandığı ve kolon imalatlarının başladığı ifade edildi.

Zemin iyileştirme çalışmalarındaki son durum ise şöyle:

Yapılan toplam kazı: 1 milyon 100 bin m3

Yapılan dolgu: 355 bin m3

Üretilen zemin güçlendirme kolonu: 38 429 adet

Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler: Arıtma, Montaj, Enerji, Boya, Gövde, Giriş, Batarya

Gemlik tesisinde üretilecek ilk SUV modelin 2022 yılı sona ermeden banttan inmesi planlanıyor.

https://twitter.com/TOGG2022/status/1380494235498074113

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