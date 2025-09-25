Togg Almanya’da satışa çıkıyor: Stok sayısı ve ön sipariş ücreti açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X ve Togg T10F, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya’da ön siparişe açılıyor. Ön sipariş süreciyle ilgili yeni açıklama paylaşıldı.

Ön sipariş ücreti 1.000 Euro

Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya saatiyle 10.00’da Trumore mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Ön sipariş için kullanıcılardan 1.000 Euro tutarında ön ödeme alınacak. Aracın Almanya fiyat listesi 29 Eylül’de yayınlanacak. Şu an için satış fiyatı bilinmiyor.

Almanya’da kaç adet Togg satılacak?

Almanya’da satılacak Togg T10X ve Togg T10F için ilk etapta toplam 1.000 araçlık stok ayrıldı. Bunlardan 600 adedi 2025 yılı sonuna kadar, 400 adedi ise 2026’da teslim edilecek.

29 Eylül’de konfigüratör açıldığında T10X ve T10F’in V2 RWD Uzun Menzil versiyonları satışta olacak. 1.000 adet aracın siparişi tamamlandıktan sonraki süreçte ise sipariş sistemi yeniden açılacak. Bu defa 2026 yılında teslim edilmek üzere V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonları satışa çıkacak.

