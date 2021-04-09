2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları geçtiğimiz şubat ayının ortasında belli olmuş, biz de bu bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şubat ayında Sandero'nun başlangıç fiyatı 141.900 TL, Sandero Stepway'in başlangıç fiyatı ise 167.900 TL olarak açıklanmıştı.

Gelelim yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Nisan ayındaki fiyatlarına. Aradan geçen süreçte en uygun seçenek olan Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonunun 160.000 TL seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Fakat Dacia, sınırlı sayıda modelin liste fiyatı yerine 152.900 TL'lik avantajlı başlangıç fiyatıyla satın alınabildiğini belirtiyor. Yeni Dacia Sandero Stepway'in başlangıç fiyatı ise nisan ayı itibariyle 186.900 TL'ye yükselmiş durumda.

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Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisi Comfort ve Prestige isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Yeni Sandero'nun giriş seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen SCe 65 bg atmosferik benzinli motor bulunuyor. Üst seçenekte ise TCe 90 bg turbo benzinli motor mevcut ve bu motorda 6 ileri manuelin yanı sıra X-Tronic şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yeni Sandero'daki diğer bir seçenek de fabrika çıkışlı LPG sistemine sahip TCE 100 ECO-G motor. Bu motor da 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

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Yeni Dacia Sandero Stepway'in motor gamı da küçük kardeşiyle neredeyse tamamen aynı. Tek fark, Sandero'daki SCe 65 bg atmosferik ünitenin Stepway'de yer almıyor olması. Bunun dışında TCe 90 bg benzinli ünite ve TCE 100 ECO-G LPG'li motor yeni Stepway'de de sunuluyor. TCe 90 motorda manuel ve X-Tronic seçimi yapılabilirken LPG'li versiyonda sadece manuel tercih edilebiliyor.

Yeni Dacia Sandero fiyat listesi 2021 Nisan

Versiyon Fiyat-Mart Fiyat-Nisan Comfort 1.0 Sce 65 bg 143.400 TL 160.000 TL Comfort 1.0 Turbo 90 bg 157.400 TL 168.900 TL Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 166.400 TL 182.900 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 171.400 TL 186.900 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 179.400 TL 196.000 TL

Yeni Dacia Sandero Stepway fiyat listesi 2021 Nisan

Versiyon Fiyat-Mart Fiyat-Nisan Comfort 1.0 Turbo 90 bg 170.400 TL 186.900 TL Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 179.400 TL 194.000 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 184.400 TL 196.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg 179.400 TL 195.000 TL Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 188.400 TL 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 193.400 TL 205.900 TL

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