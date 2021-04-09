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    2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

    Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan 2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları bu yılın şubat ayında açıklanmıştı. Aradan geçen süreçte fiyatların nasıl değiştiğine bakalım.
    09 Nisan 2021, 15:00 (5 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları geçtiğimiz şubat ayının ortasında belli olmuş, biz de bu bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şubat ayında Sandero'nun başlangıç fiyatı 141.900 TL, Sandero Stepway'in başlangıç fiyatı ise 167.900 TL olarak açıklanmıştı.

    Gelelim yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Nisan ayındaki fiyatlarına. Aradan geçen süreçte en uygun seçenek olan Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonunun 160.000 TL seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Fakat Dacia, sınırlı sayıda modelin liste fiyatı yerine 152.900 TL'lik avantajlı başlangıç fiyatıyla satın alınabildiğini belirtiyor. Yeni Dacia Sandero Stepway'in başlangıç fiyatı ise nisan ayı itibariyle 186.900 TL'ye yükselmiş durumda.

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    2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?
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    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisi Comfort ve Prestige isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor.  Yeni Sandero'nun giriş seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen SCe 65 bg atmosferik benzinli motor bulunuyor. Üst seçenekte ise TCe 90 bg turbo benzinli motor mevcut ve bu motorda 6 ileri manuelin yanı sıra X-Tronic şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yeni Sandero'daki diğer bir seçenek de fabrika çıkışlı LPG sistemine sahip TCE 100 ECO-G motor. Bu motor da 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

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    Yeni Dacia Sandero Stepway'in motor gamı da küçük kardeşiyle neredeyse tamamen aynı. Tek fark, Sandero'daki SCe 65 bg atmosferik ünitenin Stepway'de yer almıyor olması. Bunun dışında TCe 90 bg benzinli ünite ve TCE 100 ECO-G LPG'li motor yeni Stepway'de de sunuluyor. TCe 90 motorda manuel ve X-Tronic seçimi yapılabilirken LPG'li versiyonda sadece manuel tercih edilebiliyor.

    Yeni Dacia Sandero fiyat listesi 2021 Nisan

    Versiyon Fiyat-Mart Fiyat-Nisan
    Comfort 1.0 Sce 65 bg 143.400 TL 160.000 TL
    Comfort 1.0 Turbo 90 bg 157.400 TL 168.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 166.400 TL 182.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 171.400 TL 186.900 TL
    Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 179.400 TL 196.000 TL

    Yeni Dacia Sandero Stepway fiyat listesi 2021 Nisan

    Versiyon Fiyat-Mart Fiyat-Nisan
    Comfort 1.0 Turbo 90 bg 170.400 TL 186.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 179.400 TL 194.000 TL
    Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 184.400 TL 196.000 TL
    Prestige 1.0 Turbo 90 bg 179.400 TL 195.000 TL
    Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 188.400 TL 202.000 TL
    Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 193.400 TL 205.900 TL



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    Bloodin 1 gün önce

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    gaussfire 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekonomimiz çoh eyi

    Dolarla mı maaş alıyosun

    Adamlar meyveyi tane ile alıyo

    Cebindeki telefonu çıkar bakalım

    Subhanekeyi okusana bakalım

    Diğerleri gelirse ülke batar

    Onların zamanını da biliyoruz
    Ekonomimiz çoh eyi Dolarla mı maaş alıyosun Adamlar meyveyi tane ile alıyo Cebindeki telefonu çıkar bakalım Subhanekeyi okusana ...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    mokoko_TR 4 gün ( Mesaj Silindi ) gaussfire
    nasıl da biliyorsun doğruları ama gevşeklige vurup tatmin oluyorsunuz :d
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    A ARES007 (Ares ARES) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay be 25 gün önce 1900 lira fazlasına golf satıldı.
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    S sendomi (metin alkan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    65bg 90nm tork araç 160000tl alana hayırlı olsun :) bunun yerine at arabası al daha iyi memleket boku yedi zaten sağolsunlar var olsunlar
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    alfa-x 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzelll sandero veya stepway alacağına çok daha iyi yalıtıma ve malzeme kalitesine sahip clio 5 icon al çok daha iyi üstelik Clio 5 Türkiyede üretiliyor malzeme kalitesi de polo dan üstün
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    uzakdağ (uzakdağ xxxxxxx) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dacia'nın bir tek duster 1.0 tce eco 196 bin tl fiyatı mantıklı, diğer daciaları reno fiyatına satıyorlar.
    Yanıtla +1
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    R Ray Kurzweil 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dacia gibi fransız-romanya tenekesi alacağıma mis gibi Türk malı fiat egea'ya binerim. En azından Türkiye'de üretiliyor.
    Yanıtla +1
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    yolyordam35 (yol yordam) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu aracın egeadan ucuz olması gerekir.
    Yanıtla +1
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    şu kartonları alıp kaza yapmaktan korkmuyor musunuz ...
    Yanıtla +2
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    65 beygir atmosferik motor.... hey yavrum heeeyy. bununla 5 kişi, bavullar vs. tatile gideceksin. yolculuk bittiğinde bir onkoloğa görünmekte fayda var.
    Yanıtla +3
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    gaussfire 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekonomimiz çoh eyi

    Dolarla mı maaş alıyosun

    Adamlar meyveyi tane ile alıyo

    Cebindeki telefonu çıkar bakalım

    Subhanekeyi okusana bakalım

    Diğerleri gelirse ülke batar

    Onların zamanını da biliyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 4 gün ( Mesaj Silindi ) gaussfire
    nasıl da biliyorsun doğruları ama gevşeklige vurup tatmin oluyorsunuz :d
    Yanıtla +7
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