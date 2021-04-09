2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları geçtiğimiz şubat ayının ortasında belli olmuş, biz de bu bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şubat ayında Sandero'nun başlangıç fiyatı 141.900 TL, Sandero Stepway'in başlangıç fiyatı ise 167.900 TL olarak açıklanmıştı.
Gelelim yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Nisan ayındaki fiyatlarına. Aradan geçen süreçte en uygun seçenek olan Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonunun 160.000 TL seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Fakat Dacia, sınırlı sayıda modelin liste fiyatı yerine 152.900 TL'lik avantajlı başlangıç fiyatıyla satın alınabildiğini belirtiyor. Yeni Dacia Sandero Stepway'in başlangıç fiyatı ise nisan ayı itibariyle 186.900 TL'ye yükselmiş durumda.İlginizi Çekebilir Yeni Toyota Proace City Türkiye fiyatı açıklandı
Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisi Comfort ve Prestige isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Yeni Sandero'nun giriş seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen SCe 65 bg atmosferik benzinli motor bulunuyor. Üst seçenekte ise TCe 90 bg turbo benzinli motor mevcut ve bu motorda 6 ileri manuelin yanı sıra X-Tronic şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yeni Sandero'daki diğer bir seçenek de fabrika çıkışlı LPG sistemine sahip TCE 100 ECO-G motor. Bu motor da 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.
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Yeni Dacia Sandero Stepway'in motor gamı da küçük kardeşiyle neredeyse tamamen aynı. Tek fark, Sandero'daki SCe 65 bg atmosferik ünitenin Stepway'de yer almıyor olması. Bunun dışında TCe 90 bg benzinli ünite ve TCE 100 ECO-G LPG'li motor yeni Stepway'de de sunuluyor. TCe 90 motorda manuel ve X-Tronic seçimi yapılabilirken LPG'li versiyonda sadece manuel tercih edilebiliyor.
Yeni Dacia Sandero fiyat listesi 2021 Nisan
|Versiyon
|Fiyat-Mart
|Fiyat-Nisan
|Comfort 1.0 Sce 65 bg
|143.400 TL
|160.000 TL
|Comfort 1.0 Turbo 90 bg
|157.400 TL
|168.900 TL
|Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|166.400 TL
|182.900 TL
|Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|171.400 TL
|186.900 TL
|Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|179.400 TL
|196.000 TL
Yeni Dacia Sandero Stepway fiyat listesi 2021 Nisan
|Versiyon
|Fiyat-Mart
|Fiyat-Nisan
|Comfort 1.0 Turbo 90 bg
|170.400 TL
|186.900 TL
|Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|179.400 TL
|194.000 TL
|Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|184.400 TL
|196.000 TL
|Prestige 1.0 Turbo 90 bg
|179.400 TL
|195.000 TL
|Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|188.400 TL
|202.000 TL
|Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|193.400 TL
|205.900 TL
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