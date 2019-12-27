Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin nerede üretileceği ve verilen devlet destekleri belli oldu

    Yerli otomobilin ön gösterimine saatler kaldı. Bugün 14.30'da ön gösterimi yapılacak yerli otomobilin nerede üretileceği, toplam yatırım tutarı ve devletin verdiği destekler belli oldu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,4b
    182
    31
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli otomobilin nerede üretileceği ve verilen devlet destekleri belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yerli otomobilin tanıtımına saatler kala, aracın üretimiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, yerli otomobilin üretim tesisi Bursa’da kurulacak.

    Kararda yer alan bilgilere göre, Bursa’da kurulacak elektrikli otomobil üretim tesisine proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin ön görülen sabit yatırım tutarı 22 milyar TL olarak açıklandı.

    Yılda 175 bin adet otomobil üretilecek

    Yerli otomobilin üretimi için yapılacak yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yatırımın ön görülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Yerli otomobilin üretim tesisinde 4.323 kişinin istihdam edilmesi ön görülüyor.

    Yerli otomobilin nerede üretileceği ve verilen devlet destekleri belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yerli otomobil projesi kapsamında 5 ayrı modelin karşımıza çıkacağı zaten daha önce de söyleniyordu. Bugün yayımlanan karara göre de elektrikli otomobil üretim tesisinde 5 ayrı model üretileceği ifade edildi. Söz konusu üretim tesisinde yılda 175 bin adet otomobil üretilecek.

    Yerli otomobilin üretimi için verilen devlet destekleri

    Yerli otomobilin üretimi için verilen devlet destekleri arasında alım garantisi, Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon TL’lik nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi yer alıyor.

    Söz konusu alım garantisi, 31.12.2035’e kadar devlet kurumlarına alınacak 30 bin adet yerli otomobili kapsıyor. Yerli otomobilin ön gösterimi bugün saat 14.30’da Gebze’de yapılacak. Tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-2.pdf Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Leipold 1 sa. en beğenilen
    ...Devlet destekleri arasında alım garantisi...

    Gecmedigimiz koprunun parasini oduyorduk.
    Gecmedigimiz tunelin parasini oduyorduk.
    Simdi de binmedigimiz arabanin parasini odeyecegiz...

    Bu talan bir harika dostum
    ...Devlet destekleri arasında alım garantisi... Gecmedigimiz koprunun parasini oduyorduk. Gecmedigimiz tunelin parasini oduyorduk. Sim...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mütercim Bey 1 sa. Leipold
    Saçmalık! Devlet kendi resmi araçlarını değiştirir işte paran ülkende kalır, dışarıya gitmez. Boş yorum yapmak için çabalıyor musunuz merak ediyorum...
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Leipold 59 dk. Mütercim Bey
    Sen bu dedigine gercekten inaniyor musun? O Maybach'ler falan, o kiralik arac filolari falan olmayacak yani hepsi yerli ve milli olacak oyle mi?

    Olacagi soyleyeyim; araclar alinir depolarda bekletilir. Kimse kullanmaz. Devlet garantorlugunu yerine getirmis olur. Babayigitlerin cebine para girmis olur. Itibardan verilmeyen taviz verilmemeye devam eder. Luks arac filolarina dunyalarca para verilmeye devam edilir. Sen ben de burada yazariz o gun gelince kendi dusuncelerimizi.
    Sen bu dedigine gercekten inaniyor musun? O Maybach'ler falan, o kiralik arac filolari falan olmayacak yani hepsi yerli ve milli olacak oyle mi? [resim]
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ohol Oula 4 dk.
    Yerli otomobil göklerde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bloodstained34 4 dk.
    Güzel taktik yeminlen, yeni yılla gelen yeni zamlar ve vergileri halka yedirmek için araba tanıtımı ve kanal istanbul kullanılıyor. Bu arabayı konusanlar hep ayın sonunu zor getirenler şu donanımlarla bu araç kim bilir kaç yüz bin lira olacak sanki alacaklar. Köprülerdeki geçiş gibi bunda da satış garantisi olur kesin, bir de süremediğim arabanın parasını öderim ne olacak alışığız zaten hem 2023 e bir şey kalmadı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    D.Baran 9 dk.
    Yav sınırlı makul bir teşviğe kimsenin diyeceği olmaz da bu kadarına da artık ÇÜŞ denir uyanın artık.Fabrika arazisi vereceksin,her türlü gümrük,kdv vb vergilerden yıllarca muaf tutacaksın,30 bin (yıllık mı toplam mı belli değil) alım garantisi vereceksin, e ne kaldı geriye?Sermaye kaldı; onuda sıfır veya düşük faizle halk bankasından verdin mi tamamdır.Vallaa güzel bir çark alan da veren de iyi götürür.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Zvjezdan 19 dk.
    2035'e kadar 30 bin araç çok abartı değil ki yıllık 2200 civarı yapar. Devlet araçlarının umumiyetle olduğu yerde yattığını ve şehir içi gezdiğini düşünürsek elektrikli güzel tercih olabilir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hakanyuce35 37 dk.
    Yav şu araba ne kadar zorunuza gitti arkadaş , siz burada istediğiniz kadar boş yapın , böyle canınızın acıdığını görmek hoşuma gidiyor :)
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    talharo123 42 dk.
    Soyle garantili marantili,avantajli mavantajli bir devlet ihalesi kapamadik ya bize de yaziklar olsun.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    murdocklawless 43 dk.
    Yerli araba haberi görmekten kusacam artık. Görende dünyayı fethediyoruz sanır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    drjacob 45 dk.
    fiyatı ne olacak onu merak ediyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    uysaloguz 46 dk.
    Fabrikanın kurulumu 13+6,5 yıl opsiyon. Anladığım; erken seçim veya 2023 seçimlerinde yerli otomobilin ekmeğini yemek için yapılmış bir manevradan ibaret,göz boyama sadece. Lan neredeyse 20 yıl sonra bugün tasarlanan araba mı yollarda olacak,o gün gelene kadar teknolojide ne gelişmeler olur, belki uçan araçlar ile yolculuk edeceğiz vs vs...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    benhuraxu 49 dk.
    Kaderini fiyatı belirleyecek.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Mr. Pink +552 ugo +353 Spider_hip +279 selahattın ısık +227 İl teber +214 faniseyler +198 monacomen +183 Sembroni +180 ~Lion King~ +175 porsoro +173
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    24 Üye, 158 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    1419 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobil nerede üretilecek, yerli otomobil tasarımı ve
    8 etiket daha yerli otomobile verilen teşvikler devlet desteği yerli otomobil bursa yerli otomobil tanıtımı ne zaman Türkiye Gündemi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
    Facebook Sayfası258,3b
    Twitter Profili78,9b
    YouTube Kanalı263b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. YouTube telif hakkı kontrolünü kolaylaştırıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yerli otomobilin nerede üretileceği ve verilen devlet destekleri belli oldu Sonraki n11.com'da veri ihlali yaşandığı duyuruldu 3 sa. VW, otonom olarak işleyen bir şarj robotu duyurusu yaptı 3 sa. Xiaomi Mi Note 10 kutudan çıkıyor | 108MP kameralı telefon 12 sa. Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muhteşem fotoğraf 12 sa. Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var 13 sa. Lenovo'dan oyuncu telefonu geliyor: Legion Gaming Phone 14 sa. Yeni nesil Huawei Mate X, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek 14 sa. Özbekistan'ın kripto para tutumu 180 derece değişti 14 sa. Fetih 2’yi Oynamanız İçin En İyi 5 Sebep 15 sa. Yaptırımların yıldıramadığı Huawei: “İddialı bir B planımız var” 16 sa. Intel’in 96 kümeli bir ekran kartı ortaya çıktı 16 sa. Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü 16 sa. Oppo, AirPods tasarımlı kablosuz kulaklığını tanıttı: Oppo Enco Free 17 sa. İzmir’e ikinci Mi Store mağazası açılıyor 17 sa. Huawei, Nova'yı alt markaya dönüştürmeyi planlıyor 18 sa. Rivian, elektrikli araçlarının "tank dönüşü" özelliğini video ile gösterdi 19 sa. Star Citizen’ın tek oyunculu modu Squadron 42 için yeni bir video yayınlandı 19 sa. TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için sözleşme imzaladı 20 sa. LG ile iç mekanda bitki yetiştirmek kolaylaşıyor 20 sa. Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!
    DonanımHaber
    Samsung NEON geliyor
    DonanımHaber
    Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim