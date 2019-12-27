Yerli otomobilin nerede üretileceği ve verilen devlet destekleri belli oldu

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Yerli otomobilin tanıtımına saatler kala, aracın üretimiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, yerli otomobilin üretim tesisi Bursa’da kurulacak.

Kararda yer alan bilgilere göre, Bursa’da kurulacak elektrikli otomobil üretim tesisine proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin ön görülen sabit yatırım tutarı 22 milyar TL olarak açıklandı.

Yılda 175 bin adet otomobil üretilecek

Yerli otomobilin üretimi için yapılacak yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yatırımın ön görülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Yerli otomobilin üretim tesisinde 4.323 kişinin istihdam edilmesi ön görülüyor.

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Yerli otomobil projesi kapsamında 5 ayrı modelin karşımıza çıkacağı zaten daha önce de söyleniyordu. Bugün yayımlanan karara göre de elektrikli otomobil üretim tesisinde 5 ayrı model üretileceği ifade edildi. Söz konusu üretim tesisinde yılda 175 bin adet otomobil üretilecek.

Yerli otomobilin üretimi için verilen devlet destekleri

Yerli otomobilin üretimi için verilen devlet destekleri arasında alım garantisi, Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon TL’lik nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi yer alıyor.

Söz konusu alım garantisi, 31.12.2035’e kadar devlet kurumlarına alınacak 30 bin adet yerli otomobili kapsıyor. Yerli otomobilin ön gösterimi bugün saat 14.30’da Gebze’de yapılacak. Tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-2.pdf