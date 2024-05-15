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    BYD, şarj edilebilir hibrit pickup modeli Shark'ı Meksika'da tanıttı

    Çinli BYD, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip pickup modeli Shark'ı Meksika'da görücüye çıkardı. Kuzey Amerikalı rakiplerine meydan okuyan BYD Shark'ın başlangıç fiyatı 53 bin dolar civarında.
    Yeni BYD Shark PHEV, Meksika'da tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Heybetli bir görünüme sahip olan BYD Shark'ın ön bölümünde büyük bir BYD yazısı dikkat çekiyor. Bu alanı kenarlarda C formu oluşturan ve boydan boya uzanan gündüz LED'leri domine ediyor. Yüksek tamponun alt kısmındaki gri koruma plakası ise Shark'ın arazi karakterine vurgu yapıyor.

    Çinli üretici, Shark'ın kendi segmentinde en büyük gövdeye sahip olduğunu söylüyor. Shark; 5457 mm uzunluğa, 1971 mm genişliğe ve 1925 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda Chevrolet Colorado ve Ford Ranger'a kıyasla biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

    Shark'ın iç mekanı da binek otomobilleri aratmıyor. Sürücünün önünde 10.25 inç dijital gösterge ekranı yer alırken merkezde 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bu ekran da diğer BYD modellerinde olduğu gibi döndürülebiliyor. Aracın multimedya sisteminde Android Auto, Apple CarPlay ve ses tanıma teknolojisinin yanı sıra karaoke özelliği de mevcut.

    Yeni BYD Shark PHEV, Meksika'da tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    BYD Shark'ın diğer özellikleri arasında dijital anahtar teknolojisi, 50W kablosuz şarj, 360 derece çevre görüş sistemi ve 12 inç head up display de yer alıyor.

    Kaputun altındaki şarj edilebilir hibrit sistem kapsamında 1.5 litre turbo motor görev yapıyor. Toplamda 430 beygir güç sunan Shark, 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor. NEDC'ye göre 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin bataryası 20 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

    BYD Shark'ın 835 kg yük taşıma ve 2500 kg römork çekme kapasitesi bulunuyor. Ön-arka bağımsız süspansiyona sahip olan modelin bataryadaki enerjiyle farklı cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliğine sahip olması da dikkat çekici.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    üniversitede dersten kalmak opel corsa anahtar işareti kablonet ds ışığı yanıp sönüyor ps5 iptv lütfen bu cihazın sahibinin hesaplarından birini kullanarak oturum açın

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