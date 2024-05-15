BYD, şarj edilebilir hibrit pickup modeli Shark'ı Meksika'da tanıttı

Çinli üretici, Shark'ın kendi segmentinde en büyük gövdeye sahip olduğunu söylüyor. Shark; 5457 mm uzunluğa, 1971 mm genişliğe ve 1925 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda Chevrolet Colorado ve Ford Ranger'a kıyasla biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.
Shark'ın iç mekanı da binek otomobilleri aratmıyor. Sürücünün önünde 10.25 inç dijital gösterge ekranı yer alırken merkezde 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bu ekran da diğer BYD modellerinde olduğu gibi döndürülebiliyor. Aracın multimedya sisteminde Android Auto, Apple CarPlay ve ses tanıma teknolojisinin yanı sıra karaoke özelliği de mevcut.
Kaputun altındaki şarj edilebilir hibrit sistem kapsamında 1.5 litre turbo motor görev yapıyor. Toplamda 430 beygir güç sunan Shark, 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor. NEDC'ye göre 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin bataryası 20 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.
BYD Shark'ın 835 kg yük taşıma ve 2500 kg römork çekme kapasitesi bulunuyor. Ön-arka bağımsız süspansiyona sahip olan modelin bataryadaki enerjiyle farklı cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliğine sahip olması da dikkat çekici.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.