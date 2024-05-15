BYD, şarj edilebilir hibrit pickup modeli Shark'ı Meksika'da tanıttı

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Tam Boyutta Gör Heybetli bir görünüme sahip olan BYD Shark'ın ön bölümünde büyük bir BYD yazısı dikkat çekiyor. Bu alanı kenarlarda C formu oluşturan ve boydan boya uzanan gündüz LED'leri domine ediyor. Yüksek tamponun alt kısmındaki gri koruma plakası ise Shark'ın arazi karakterine vurgu yapıyor.

Çinli üretici, Shark'ın kendi segmentinde en büyük gövdeye sahip olduğunu söylüyor. Shark; 5457 mm uzunluğa, 1971 mm genişliğe ve 1925 mm yüksekliğe sahip. Bu kapsamda Chevrolet Colorado ve Ford Ranger'a kıyasla biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Shark'ın iç mekanı da binek otomobilleri aratmıyor. Sürücünün önünde 10.25 inç dijital gösterge ekranı yer alırken merkezde 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bu ekran da diğer BYD modellerinde olduğu gibi döndürülebiliyor. Aracın multimedya sisteminde Android Auto, Apple CarPlay ve ses tanıma teknolojisinin yanı sıra karaoke özelliği de mevcut.

Tam Boyutta Gör BYD Shark'ın diğer özellikleri arasında dijital anahtar teknolojisi, 50W kablosuz şarj, 360 derece çevre görüş sistemi ve 12 inç head up display de yer alıyor.

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Kaputun altındaki şarj edilebilir hibrit sistem kapsamında 1.5 litre turbo motor görev yapıyor. Toplamda 430 beygir güç sunan Shark, 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor. NEDC'ye göre 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin bataryası 20 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

BYD Shark'ın 835 kg yük taşıma ve 2500 kg römork çekme kapasitesi bulunuyor. Ön-arka bağımsız süspansiyona sahip olan modelin bataryadaki enerjiyle farklı cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliğine sahip olması da dikkat çekici.

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