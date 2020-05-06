Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti

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Türk mühendislerin 14 günlük çalışmasıyla seri üretimine başlanan yerli yoğun bakım ventilatör (solunum) cihazının ilk ihracatı gerçekleştirdi. Litvanya, 20 adet cihaz satın aldı.

Biosys tarafından geliştirilen ventilatör cihazı Biosys Biyovent, koronavirüs nedeniyle artan talepler doğrultusunda Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar iş birliği ile seri üretime geçti. Ayda 5 bin adet üretim kapasitesine ulaşıldı. İlk parti üretimin Türkiye'deki hastanelere teslim edilmesinn ardından yurt dışına ilk satış gerçekleşti.

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T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Litvanya’ya ihraç edildiğini duyurdu. Delfi.lt sitesinde yer alan habere göre Limeta isimli şirket 20 Nisan tarihinde 20 adet solunum cihazı siparişi verdi. 350 bin euro değerindeki siparişe Türkiye'den onay çıktı. Cihazlar yakında teslim edilecek.

Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı

Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim

Tüm hastalarla uyumlu

20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor

15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran

Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası

2.5 saat dahili batarya

1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)

Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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