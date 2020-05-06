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    Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti

    Türk mühendisler tarafından geliştirilen mekanik ventilatör cihazı Biosys Biyovent'in yurt dışına ilk satışı yapıldı. Litvanya, 20 adet cihaz satın aldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti
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    Türk mühendislerin 14 günlük çalışmasıyla seri üretimine başlanan yerli yoğun bakım ventilatör (solunum) cihazının ilk ihracatı gerçekleştirdi. Litvanya, 20 adet cihaz satın aldı.

    Biosys tarafından geliştirilen ventilatör cihazı Biosys Biyovent, koronavirüs nedeniyle artan talepler doğrultusunda Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar iş birliği ile seri üretime geçti. Ayda 5 bin adet üretim kapasitesine ulaşıldı. İlk parti üretimin Türkiye'deki hastanelere teslim edilmesinn ardından yurt dışına ilk satış gerçekleşti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey

    Ayrıca Bkz. "Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey"

    T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Litvanya’ya ihraç edildiğini duyurdu. Delfi.lt sitesinde yer alan habere göre Limeta isimli şirket 20 Nisan tarihinde 20 adet solunum cihazı siparişi verdi. 350 bin euro değerindeki siparişe Türkiye'den onay çıktı. Cihazlar yakında teslim edilecek.

    Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

    • Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı
    • Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim
    • Tüm hastalarla uyumlu
    • 20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor
    • 15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran
    • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası
    • 2.5 saat dahili batarya
    • 1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)
    • Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

    Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
    İşte budur , milliyetçilik budur laf kalabalığı değil ,aselsanda yeni satışlara imza atmış.İşte bu ortamı yaratmak önemliydi , çok şükür ne istenilse üretecek duruma geldik , Beyinlerle , Teknolojik ekipmanla , Üretim kabiliyetiyle bu ortam ve özgüven nihayet oluştu .)
    İşte budur , milliyetçilik budur laf kalabalığı değil ,aselsanda yeni satışlara imza atmış.İşte bu ortamı yaratmak önemliydi , çok şükür ne istenilse üretecek d...
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    Yanıtla +54
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    Ey merhametli Türk 1 hf.
    Aselsan, sağlık sektörüne milyarlarca dolarlık yatırım yaptı, bu ilk meyvesi, inşallah, Aselsan, milyarlarca doları bulan ithalatı bitirecek.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Allah devletimize zeval vermesin.
    Yanıtla +31
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    gökhan44 (Gökhan Aydın) 1 hf.
    Ama bizimde heykellerimiz var.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    iha satılıyor solunum cihazı satılıyor en sonunda şu devler ligine girebildik. böyle yüksek teknoloji ürünler üretip satabilmemiz hayaldi.
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    buluterdemir 1 hf. yeni yorumcu
    böyle haberleri okuyunca gurur duyuyorum ülkemle
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    TNTB (tnt tnt) 1 hf.
    Betona yatırımdan daha iyi
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    TheAssgardian 1 hf.
    Adamlar dünyanın 4 bir yanına 5 farklı markayla araba satıyor ama bizim kadar gururlanmıyorlar nedense. 20 tane cihaz sattık diye havai fişek atacaklar az kaldı.
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    Askaparta 1 hf.
    Üretime nefes aldırsın.
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    SPAWN-TheUndead (alper çekin) 1 hf.
    Ne güzel, hayırlı olsun. Sıfırdan da üretim olabiliyormuş demek ki.
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    meposion (murat yalım) 1 hf.
    Güzel gelişmeler bu tür işler, beyin göçünün önüne geçebilmek için ah birde şu müteahhitlerden kurtulursa daha da güzel olacaktır.
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    İl teber (Tolga ) 1 hf.
    Pek gündeme düşmedi ama ABD'ye solunum cihazı için kritik parça ihracatı da yapıldı.

    Arçelik sayesinde üretilen parçalar bunlar.

    Arçelik'in AR-GE altyapısı Dünya standartlarının ilerisinde.

    1 Yanıt Yanıtla
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    omaha 1 hf. İl teber
    Bu cihazıda Arçelik montajlıyormuş. Sağlık alanında yatırımları var herhalde...
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Güzel gelişme bu tip şeyleri zaten üretmemiz zaruridir. Buralarda yorumda şov yapanları alım gücü düşüklüğü, döviz artışı, enflasyon, maske dağıtımı, asgari ücretlinin durumu, işsizden alınan Gss primi gibi konularda da görmek isteriz malum oralarda sizleri hiç göremiyoruz nedense.
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    10514 kez okundu.
    34 kişi, toplam 38 yorum yazdı.

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    Galeri, yerli solunum cihazı ve
    4 etiket daha ventilatör cihazı Türkiye Haberleri koronavirüs Bilim ve Teknoloji
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