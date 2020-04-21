Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey

Koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısı çeken hastaların solunumu için mekanik ventilatör cihazı (solunum cihazı) kullanılıyor. Koronavirüs nedeniyle ihtiyacı artan yoğun bakım ventilatör cihazlarının ilk kez yerli versiyonu seri üretime geçti ve 100 tanesi hastaneye teslim edildi.

Yerli mekanik ventilatör cihazı için Biosys isimli Türk firmasının Biyovent isimli solunum cihazı tasarımı tercih edildi. Biosys, 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknogirişim sermaye desteğiyle kuruldu. 2017 yılında TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilkent Üniversitesi’nin destekleriyle ürünlerini ticarileştirmeyi başardı. Müşterisi ve yeterli altyapısı olmadığı için seri üretime geçemeyen Biosys Biyovent ventilatör cihazının üretimi için Arçelik, ASELSAN ve Baykar elini taşın altına koydu.

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Biosys çalışanlarına ek olarak 60 Arçelik ve diğer 60’ı da ASELSAN ve Baykar mühendisi olmak üzere 120 mühendis, yalnızca 14 günde ilk ürünün üretimini tamamladı. Testi yapılan ve kullanıma hazır hale gelen 100 ventilatör, Başakşehir Şehir Hastanesi’ne teslim edildi. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet cihaz üretilmiş olacak. Her ay 5 bin yeni cihaz üretilecek.

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Kim neler yaptı?

Biosys, yerli solunum cihazı üzerinde yıllar süren çalışmalar yürüttü. Tasarımını, teknik özelliklerini ve prototiplerini hazırladı. Biosys’in yıllar süren çalışmaları, cihazın 14 günde cihazın seri üretime geçmesine imkan tanıdı.

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ASELSAN, bu süreçten önce Biosys ile iş birliği yapmıştı. Biyovent cihazının üretimi için 2018 yılından beri ortak çalışma yürütülüyor. Savunma sanayide edindiği tecrübeyi bu cihaza aktardı. Kritik parçaların üretiminde ve yazılımsal özelliklerin geliştirilmesinde rol aldı.

Koç Holding bünyesindeki Arçelik’in Arçelik Garage isimli girişim hızlandırma platformu, Biyoevent'i seri üretime uygun hale getirdi. Arçelik’in hızlı prototipleme ve güçlü tedarik ekosisteminden yararlanıldı. Kompleks elektronik devreler, kullanıcı ekranı, elektromekanik bileşenler, mekanik altyapısı Arçelik fabrikalarında üretiliyor.

Baykar, koronavirüsün ülkemize sıçramasından sonra Biosys’e ilk destek olan firmalardan biriydi. 250 adet sipariş vereceğini duyurmuştu ve ortak üretim için ekibe dahil oldu. Ürünün Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasına, tasarım ve yazılımda iyileşmeler yapmaya, parçaların üretimine katkıda bulundu.

Solunum cihazı çalışmalarına bu 4 firmalara ek olarak Saha İstanbul, Akım Metal, Aksan, Dora Makine, Emge Elektromekanik, Femsan, PCS Test Sistemleri, Serdar Plastik, Tekno Kauçuk ve Tombak Kauçuk firmaları destek oldu.

Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı

Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim

Tüm hastalarla uyumlu

20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor

15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran

Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası

2.5 saat dahili batarya

1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)

Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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