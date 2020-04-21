Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey

Koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısı çeken hastaların solunumu için mekanik ventilatör cihazı (solunum cihazı) kullanılıyor. Koronavirüs nedeniyle ihtiyacı artan yoğun bakım ventilatör cihazlarının ilk kez yerli versiyonu seri üretime geçti ve 100 tanesi hastaneye teslim edildi.
Yerli mekanik ventilatör cihazı için Biosys isimli Türk firmasının Biyovent isimli solunum cihazı tasarımı tercih edildi. Biosys, 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknogirişim sermaye desteğiyle kuruldu. 2017 yılında TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilkent Üniversitesi’nin destekleriyle ürünlerini ticarileştirmeyi başardı. Müşterisi ve yeterli altyapısı olmadığı için seri üretime geçemeyen Biosys Biyovent ventilatör cihazının üretimi için Arçelik, ASELSAN ve Baykar elini taşın altına koydu.
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Biosys çalışanlarına ek olarak 60 Arçelik ve diğer 60’ı da ASELSAN ve Baykar mühendisi olmak üzere 120 mühendis, yalnızca 14 günde ilk ürünün üretimini tamamladı. Testi yapılan ve kullanıma hazır hale gelen 100 ventilatör, Başakşehir Şehir Hastanesi’ne teslim edildi. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet cihaz üretilmiş olacak. Her ay 5 bin yeni cihaz üretilecek.
Kim neler yaptı?
Biosys, yerli solunum cihazı üzerinde yıllar süren çalışmalar yürüttü. Tasarımını, teknik özelliklerini ve prototiplerini hazırladı. Biosys’in yıllar süren çalışmaları, cihazın 14 günde cihazın seri üretime geçmesine imkan tanıdı.İlginizi Çekebilir 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır
ASELSAN, bu süreçten önce Biosys ile iş birliği yapmıştı. Biyovent cihazının üretimi için 2018 yılından beri ortak çalışma yürütülüyor. Savunma sanayide edindiği tecrübeyi bu cihaza aktardı. Kritik parçaların üretiminde ve yazılımsal özelliklerin geliştirilmesinde rol aldı.
Koç Holding bünyesindeki Arçelik’in Arçelik Garage isimli girişim hızlandırma platformu, Biyoevent'i seri üretime uygun hale getirdi. Arçelik’in hızlı prototipleme ve güçlü tedarik ekosisteminden yararlanıldı. Kompleks elektronik devreler, kullanıcı ekranı, elektromekanik bileşenler, mekanik altyapısı Arçelik fabrikalarında üretiliyor.
Baykar, koronavirüsün ülkemize sıçramasından sonra Biosys’e ilk destek olan firmalardan biriydi. 250 adet sipariş vereceğini duyurmuştu ve ortak üretim için ekibe dahil oldu. Ürünün Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasına, tasarım ve yazılımda iyileşmeler yapmaya, parçaların üretimine katkıda bulundu.
Solunum cihazı çalışmalarına bu 4 firmalara ek olarak Saha İstanbul, Akım Metal, Aksan, Dora Makine, Emge Elektromekanik, Femsan, PCS Test Sistemleri, Serdar Plastik, Tekno Kauçuk ve Tombak Kauçuk firmaları destek oldu.
Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri
- Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı
- Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim
- Tüm hastalarla uyumlu
- 20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor
- 15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran
- Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası
- 2.5 saat dahili batarya
- 1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)
- Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.
Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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İsterse panellerini başkası üretsin.
Helal olsun diyorum.
Konu dağıldı helal olsun yapanların eline sağlık.
Not: Koronadan yatarsaniz yerli ürüne bağlanmak istemiyorum deme hakkınızı kullanın, hatta gidin o hayran olduğunuz Avrupa ve Amerika'da tedavi görün.
Böyle bir ülke gelişir. Üretimle her sektörde illa zor duruma düşmemize gerek kalmadan böyle hırsla çalışırsak gelişiriz. Sadece aklıma takılan seri üretim için 100 adet az değil mi? yoksa tıbbi cihazlarda üretim daha yavaş mı gerçekleşiyor?
Bu arada parçaların yabancı olması önemli değil %10 yerli dahi olsa eğer dışardan direkt hazır aldığında 10 birim maliyet oluyorken böyle 9 birimse başarıdır. Hele ki böyle bir pandemi döneminde hiçbir devlet dışarı tıbbi malzeme satmıyorken ülkemizde yapılıyorsa güzel iştir. Yapanların eline sağlık
Mesela gösterge ekranı ve paneller isviçre/almanya TEUGAR?
şu kısıtlı zamanda yerli milli palavralarına aldırış etmeden, bu işte emeği geçen herkese minnet duymalıyız.
şu anda ihtiyaç duyulanların en başında gelen ürünler bunlar. yerli milli palavralarını görmezden gelebiliriz diyorum.
gerçi burda "ama yol yabdııı" diyerek aşşağılayan
hastene yabdıı cihaz yabdıı diye yine aşşağılar.
tayyip baktı oğullarında iş yok, damatlara mı paslıyacak sultanlığı ?
@deckartes
evet parçalar sağdan soldan toplama ( Mesela gösterge ekranı ve paneller isviçre/almanya TEUGAR ) ama şu kısıtlı zamanda yerli milli palavralarına aldırış etmeden, bu işte emeği geçen herkese minnet duymalıyız.