Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerden olan solum cihazları, birçok hasta için hayata tutunmayı sağlayan bir araç oldu ve olmaya devam ediyor. Sağlık sistemlerinin görece çok gelişme göstermediği ülkelerde ihtiyacı fazlasıyla hissedilen bu cihazlar ve bunların eksikliği ne yazık ki yüzlerce hatta binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kovid-19 hastalığının yeni merkez üslerinden biri olarak gösterilen Brezilya da maalesef salgını hafife alan ülkelerden biri. 983 bini aşkın vaka ve 47 binden fazla can kaybıyla ABD’nin hemen arkasında yer alan ülkeye yapılan tıbbi destek ise artarak devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında

Ayrıca Bkz. "Havakalkanı isimli teknoloji, uçakları Kovid-19’a karşı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor"

Bu kapsamda, Twitter üzerinden bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarını kastederek "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek, sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerini kullandı.

Varank’ın açıklamasının kaynağı ise Brezilya’nın Sao Paulo eyaleti Valisi Joao Doria’nın paylaştığı fotoğraflar. Doria’nın Taubaté, Registro ve Baur bölgesindeki hastanelerden paylaştığı fotoğraflarda Türkiye’de üretilen solum cihazlarının kullanıldığı rahatlıkla görülebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Vali Doria, yaptığı fotoğraf paylaşımıyla ilgili 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını bilgisini paylaşmış. Doria açıklamasında “ Türkiye’den tedarik ettiğimiz solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildik. Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak.” ifadelerini kullanmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.