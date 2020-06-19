Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi

    Ülkemizde üretilen ve Brezilya'ya ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya'daki hastalara umut oluyor. Sao Paulo eyaleti Valisi, paylaştığı fotoğraflarla ülkemizde üretilen cihazlara yönelik konuştu.
    4
    2 sa.
    1,7b
    64
    36
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerden olan solum cihazları, birçok hasta için hayata tutunmayı sağlayan bir araç oldu ve olmaya devam ediyor. Sağlık sistemlerinin görece çok gelişme göstermediği ülkelerde ihtiyacı fazlasıyla hissedilen bu cihazlar ve bunların eksikliği ne yazık ki yüzlerce hatta binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

    Kovid-19 hastalığının yeni merkez üslerinden biri olarak gösterilen Brezilya da maalesef salgını hafife alan ülkelerden biri. 983 bini aşkın vaka ve 47 binden fazla can kaybıyla ABD’nin hemen arkasında yer alan ülkeye yapılan tıbbi destek ise artarak devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında

    Ayrıca Bkz. "Havakalkanı isimli teknoloji, uçakları Kovid-19’a karşı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor"

    Bu kapsamda, Twitter üzerinden bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarını kastederek "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek, sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerini kullandı.

    Varank’ın açıklamasının kaynağı ise Brezilya’nın Sao Paulo eyaleti Valisi Joao Doria’nın paylaştığı fotoğraflar. Doria’nın Taubaté, Registro ve Baur bölgesindeki hastanelerden paylaştığı fotoğraflarda Türkiye’de üretilen solum cihazlarının kullanıldığı rahatlıkla görülebiliyor.

    Vali Doria, yaptığı fotoğraf paylaşımıyla ilgili 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını bilgisini paylaşmış. Doria açıklamasında “ Türkiye’den tedarik ettiğimiz solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildik. Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak.” ifadelerini kullanmış.



    Kaynakça https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/valinin-paylastigi-fotografla-ortaya-cikti-coronanin-kirip-gectigi-brezilyada-carpici-turkiye-detayi-5883621/ https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-solunum-cihazlari-brezilyada-can-oluyor/1882515 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi
    2 sa.
    LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    f.saricam 2 sa. en beğenilen
    Görgüsüz gibi önüne kocaman MADE IN TÜRKİYE yazmışlar derler.
    3 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 sa. f.saricam
    Evet biraz görgüsüzce görünüyor öyle büyük öne yazılmaz. Üstelik İngilizce ile Türkçe karışık yazılmış. Made In Türkiye yazılmaz.
    "Made In Turkey" yazılmalıydı.
    Ya da "Türkiye Malı" veya "Türk Malı" yazılmalıydı.
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 2 sa. f.saricam
    Takıldığınız şeye bakın mevcut partiyi ben de sevmem zaten troller arasında da göremezsiniz beni fakat bazı yerlerde nasıl konuşulcağını öğrenin arkadaş üretilen her şe bizim yararımızadır (Vestelin güya yerli fakat Çin'de üretilen telefonları bilgisayarları hariç)
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. f.saricam
    Böyle görgüsüzlüğe can kurban.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 sa. f.saricam
    Evet biraz görgüsüzce görünüyor öyle büyük öne yazılmaz. Üstelik İngilizce ile Türkçe karışık yazılmış. Made In Türkiye yazılmaz.
    "Made In Turkey" yazılmalıydı.
    Ya da "Türkiye Malı" veya "Türk Malı" yazılmalıydı.
    Evet biraz görgüsüzce görünüyor öyle büyük öne yazılmaz. Üstelik İngilizce ile Türkçe karışık yazılmış. Made In Türkiye yazılmaz. "Made In Turkey" yazılmalı...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    f.saricam 1 sa. monacomen
    Doğrusunun öyle olduğunun farkındayım. Dikkat çekmek istediğim husus farklı bir noktada.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sanane900 (Gürkan S. ) 2 sa.
    İsmini altın künyesine yazdırıp, bileğini döndüre döndüre hava atan pavyoncu dayılar gibi o ne öyle yaa. Şov yapmaya çalıştığımız ülke de Brezilya...
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GAVURRR (omer ekren) 2 sa. sanane900
    Ürün bir sürü ülkeye gönderildi. O ülkenin bir valisi paylaşım yapmış. Bizden birileri paylaşmıyor bunu. Ayrıca bu zamana kadar ne gördün de bunu görgüsüzce buldun merak ettim.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    forvet09 6 dk.
    offf, emme basma tulumbamız brezilya da görüntülenmiş.

    helaaaallll, şimdi marsa insansız araç gönderen abd düşünsün, bizi nasıl kıskanır biliyor musun?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Spartan.32 (Ahmet Balçıklı) 11 dk.
    O koca "Made in Türkiye" yazısı öyle pek hoş durmamış da. O yazı olmasa forumun yarısı, elalemin cihazını yerli diye yutturuyorlar diyecekti. Malum, ülkede zaten bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki iyi işi de b**lamayı kendine vazife sayan grup var burada.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 20 dk.
    Bir ürün ile övünüp gurur duymak için ilk olarak üretmek veya icat etmek gerekmiyor. Bir teknolojik ürünü ortaya koymak belli bir bilgi birikimi ve teknolojik alt yapıyı ve sermaye gücünü gerektirir. Ha çok üst düzey bir teknoloji değil ama her ülke yapamıyor bu cihazları. Üstelik çok talebin olduğu ve malum şartlardan dolayı herkesin istediği miktarda temin edemediği bir üründen bahsediyoruz. Doğru zamanda doğru üretim yapma bile tek başına tebrik edilecek bir durum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mitokondrioglukadayi 29 dk.
    Biosys ve Arcelik uretsin, birileri de biz yaptik diye sahip cikip, siyasi propagandaya donustursun, o isler boyle olmuyor...

    Emegi gecen muhendislere tesekkurler, basarilarinin devamini dileriz. Siyaset yapmaya kalkanlara buradan ekmek cikmaz, bos islerin pesindesiniz.

    Bu proje bir ozel sektor projesi cunku.

    Arcelik ve Biosys devlet maliysa, o ayri
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 37 dk.
    Dünyada 1960'lı yıllardan beri üretilen bir cihazı, oradan buradan elektronik parça tedarik edip bir araya getirdik diye övünmemiz mi gerekiyor DH? Basit bir işlemci üretmeyi başaralımda, öve öve bitiremeyecem söz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    routemaster (Snn Y) 39 dk.
    Mercedes kaputlarinin ustune MADE IN DEUTSCHLAND yazildigini bir dusunsenize.


    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 45 dk.
    İhraç mallarında "Turkey" yerine artık "Türkiye" ibaresi tercih ediliyor. Tabi herşeyi bilen(!) tayfa ahkam kesip yine cehaletlerini ifşa etmişler. "Made in Türkiye" ibaresi doğrudur.



    Edit: Zira "Turkey" ismi yabancıların bize verdiği isim. Şahsen; sözcüğün diğer anlamı "hindi" ile özdeşleştirerek bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını düşünüyorum. Bu isimden şiddetle uzaklaşarak "Türkiye" ismini kullanmak ve kullandırmak gerekir. Çok zor ve uzun bir süreci kapsar belki ama bir yerden başlamak lazım bu işe.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    -MoDeStUs- 51 dk.
    made in turkıye diye yazılmaz made in turkey yazılır bu bir ikincisi o punto buyuklugu ufak olmus bıraz daha buyuk olabılırdı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yilmaz196 56 dk.
    Vay arkadaş, şuna bile kulp takanlar var , dünyada bizim gibi ülke yoktur herhalde. Millet sabah kalkınca nasıl giydireyim acaba devlete diye düşünmeye başlıyor herhalde.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    Bunu mutlaka eleştirmem lazım. ne söylesem acaba. buldum! bu bir görgüsüzlük. o yazı ne öyle.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    tivales +114 MPT-76 +113 Hwusu2h +107 xamaximax +105 Virinom +90 dark.king +82 LacWer +79 redoracle +76 mert1907 +69 Spavdez +66
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 classf2re ilk kez +161 2 Jon_Kar 5. kez +105 3 redoracle 11. kez +92
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    64 Kişi Okuyor (12 Üye, 52 Misafir) 32 Masaüstü 32 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1670 kez okundu.
    25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, covid-19 ve
    2 etiket daha koronavirüs Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası253,6b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı292b
    Instagram Profili47,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Elgato resmen mikrofon pazarında 47 dk. Yeni bir Navi GPU’su sızdı 1 sa. Spotify yakında DC Comics podcast yayınları sunacak 1 sa. RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor 2 sa. Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi Sonraki Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 4 sa. ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu 4 sa. FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 5 sa. Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor 6 sa. The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu 6 sa. iOS gidiyor iPhone OS geliyor 16 sa. Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Store'a geldi: Kuponla 60 TL'ye alınabiliyor 19 sa. MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı 20 sa. Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 20 sa. ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 20 sa. Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi 20 sa. 3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı 21 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı 21 sa. Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu 22 sa. Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı 22 sa. AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri 23 sa. Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor 23 sa. Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Apple Watch satışları düşüşte 1 gün Seste devrim! Elgato Wave 3 USB Mikrofon inceleme Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi