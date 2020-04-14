Yerli teknoloji çalışmaları yürütmek için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. İki yeni genel müdürlük kuruldu, üç genel müdürlük birleştirildi.

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü neler yapacak?

Yerli teknoloji çalışmaları için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu müdürlük, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

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Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü neler yapacak?

Yeni açılan genel müdürlüklerden birisi de Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü. Bu müdürlük; bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye’nin kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye’nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

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Verimlilik çalışmaları daha önce Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü çatısı altında yürütülüyordu. Verimlilik çalışmalarının yeni açılan müdürlüğe aktarılması nedeniyle Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün ismi “Sanayi Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi.

Bakanlığa yeni görev ve yetkiler verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni yetki ve görevler verildi. Bakanlık; ülkenin dijital ekonomisinin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak. Ayrıca bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalar yürütecek. Bu çalışmaların yürütülmesi için kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak.

Dijital ekonomiyi arttırmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm ve işbirliği içinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Günümüzde dijital dünyanın önemli dallarından büyük veri ve yapay zeka gibi konularda hem bireysel hem de ticari yetkinlik artması için program ve projeler yürütecek. Bunlara ek olarak bilimsel teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek de bakanlığın yeni görevleri arasında yer alıyor.

https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber-detayi/gLAYI4bI8x57

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