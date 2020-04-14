Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli teknoloji çalışmaları yürütmek için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yapısında değişikliğe gidildi. Müdürlükler değişti, bakanlığa yeni görev ve yetkiler verildi.
    1 sa.
    384
    19
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli teknoloji çalışmaları yürütmek için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. İki yeni genel müdürlük kuruldu, üç genel müdürlük birleştirildi.

    Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü neler yapacak?

    Yerli teknoloji çalışmaları için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu müdürlük, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'de koronavirüs tedavisi herkese ücretsiz

    Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü neler yapacak?

    Yeni açılan genel müdürlüklerden birisi de Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü. Bu müdürlük; bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye’nin kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye’nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

    Ayrıca Bkz. "Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı"

    Verimlilik çalışmaları daha önce Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü çatısı altında yürütülüyordu. Verimlilik çalışmalarının yeni açılan müdürlüğe aktarılması nedeniyle Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün ismi “Sanayi Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi.

    Bakanlığa yeni görev ve yetkiler verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni yetki ve görevler verildi. Bakanlık; ülkenin dijital ekonomisinin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak. Ayrıca bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalar yürütecek. Bu çalışmaların yürütülmesi için kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak.

    Dijital ekonomiyi arttırmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm ve işbirliği içinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Günümüzde dijital dünyanın önemli dallarından büyük veri ve yapay zeka gibi konularda hem bireysel hem de ticari yetkinlik artması için program ve projeler yürütecek. Bunlara ek olarak bilimsel teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek de bakanlığın yeni görevleri arasında yer alıyor.



    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber-detayi/gLAYI4bI8x57 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 1 sa. en beğenilen
    İse alimlarda liyakat mi yoksa akraba mi onemli olacak bunun cevabi lazim
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    Bu müdürlük için single önerisi:

    -cak, -cak, -cak, -cak, -cek, -cak, -cak, -cak, -cek ....
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ressi1 (Resul ) 1 sa.
    Milli Teknoloji Üniversitesi adlı bir kurumun temellerinin atıldığı söyleniyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 1 sa. en beğenilen
    İse alimlarda liyakat mi yoksa akraba mi onemli olacak bunun cevabi lazim
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler 27 dk. Google Camera Go uygulamasına HDR modu ekleniyor 57 dk. YMTC 128 katmanlı 3D NAND’lerini duyurdu 1 sa. TSMC CoWoS paketleme yöntemine talep artışı yaşıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yerli teknoloji çalışmaları yürütmek için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu Sonraki PUBG Mobile'a 'Cold Front Survival' modu geliyor! 2 sa. Huawei sunucu sınıfı ekran kartları üretebilir 2 sa. 48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranıyla ünlenen Byton M-Byte'ın üretiminde önemli adım 3 sa. Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı 3 sa. Telefonla içerik üretme rehberi 50TL'den 5000TL'e kadar öneriler 3 sa. iPhone 12 serisi tasarım olarak iPad gibi olabilir 4 sa. Türkiye'de koronavirüs tedavisi herkese ücretsiz 4 sa. 120 Hz ekranlı Oppo A92s, TENAA'da ortaya çıktı 4 sa. Pikachu efsanesi kulaklık oldu 5 sa. Türk Hava Yolları'ndan tüm dış hat seferleriyle ilgili yeni açıklama 5 sa. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, N95 maskelerin sterilizasyonuna bir kez daha yeşil ışık yaktı 6 sa. Mount & Blade II: Bannerlord’a şiddet düzeyini yükselten bir mod geldi 6 sa. Microsoft Xbox için Mayıs ve Haziran aylarına 2 etkinlik planlıyor olabilir 7 sa. Rekabet Kurulu'ndan Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma 7 sa. Nintendo Switch’e oyunları SD karta taşıma taşıma desteği geldi 8 sa. Motorola Edge Plus'ın 22 Nisan'da tanıtılacağı resmi olarak açıklandı 8 sa. Dünya Sağlık Örgütü resmi COVID-19 uygulamasını yayınlamak üzere 8 sa. Realme 6 lansmanı için canlı yayındayız 9 sa. Samsung, COVID-19 ilaçları üretecek 9 sa. Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower için fiyat ve tarih belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple Haritalar, Koronavirüs testi yapılan merkezlerin yerini ...
    DonanımHaber
    İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobiller (Mar...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türknet aktivasyon süreci
    DH Forum
    RTÜK'ten Netflix'e ; " Uyardık, Gözlerimiz Üzerlerinde."
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim