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Tam Boyutta Gör Türkiye’de 2025 yılı “Aile Yılı” olarak belirlendi. Aile korunması ve güçlendirilmesi için çeşitli destekler hazırlanıyor. Bu desteklerden biri de sıfır otomobil alımını yönelik olacak.

En az 3 çocuk

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalabalık ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmak için “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışıyor. Üç veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik alım desteği sağlanacak. Düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanacak. Finansmanın detayları henüz bilinmiyor.

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Kimler yararlanacak?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan en az üç çocuklu ve sıfır otomobil satın almayan tüm aileler yararlanabilecek. Destek programı sıfır ve yerli üretim otomobilleri kapsayacak.

Hangi otomobilleri kapsayacak?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın hangi araçları kapsayacağı henüz kesinleşmiş durumda değil. Destek programı sadece elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobilleri kapsarsa yalnızca Togg T10X için kullanılabilecek. Bu programın Togg T10X satışlarına ciddi katkı yapması bekleniyor.

Motor türüne yönelik herhangi kısıtlama olmazsa şu otomobilleri kapsayacak:

Togg T10X

Fiat Egea Ailesi

Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota C-HR

Toyota Corolla

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Kalabalık ailelere sıfır otomobil desteği geliyor!