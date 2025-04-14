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    Türkiye, hızlı şarj altyapısını desteklemek için ikinci çağrı sürecine başladı

    Türkiye, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı ülke genelinde hızlı şarj istasyonlarını artırmaya çalışıyor. Bu kapsamda şimdi ikinci çağrının açıldığı duyuruldu.
    Türkiye’de hızlı şarj altyapısı için ikinci çağrı açıldı Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı" kapsamında Türkiye'nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını destekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada ise destek için ikinci çağrı sürecinin de açıldığını duyurdu.

    Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz ikinci çağrıyla elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullanırken ilk çağrı döneminde 81 şehirde hızlı şarj istasyonları kurulduğunun altını çizdi.

    Hedef düşük nüfuslu bölgeler

    Türkiye’de hızlı şarj altyapısı için ikinci çağrı açıldı Tam Boyutta Gör
    Kacır, açıklamasında ikinci çağrı kapsamında önceliğin bu sefer nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgeler olduğuna değindi; “Ülke geneline yayılan yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplam 30 bine yakın şarj noktasıyla elektrikli araç sahipleri ülkemizin tamamında kesintisiz seyahat imkanına sahip. İlan ettiğimiz ikinci çağrıyla özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

    Yapılan açıklamaya göre ikinci çağrı için başvurular 20 Haziran 2025 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Toplam destek tutarının 500 milyon lira olduğu programla, yatırımların yüzde 75'ine kadar destek verilecek. Başvurular ise "www.sarjdestek.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

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    turksatkablonet 4 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

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    vixx 3 gün önce

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    M
    moffaka 5 gün önce

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