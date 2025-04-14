Türkiye, hızlı şarj altyapısını desteklemek için ikinci çağrı sürecine başladı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz ikinci çağrıyla elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullanırken ilk çağrı döneminde 81 şehirde hızlı şarj istasyonları kurulduğunun altını çizdi.
Hedef düşük nüfuslu bölgeler
Yapılan açıklamaya göre ikinci çağrı için başvurular 20 Haziran 2025 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Toplam destek tutarının 500 milyon lira olduğu programla, yatırımların yüzde 75'ine kadar destek verilecek. Başvurular ise "www.sarjdestek.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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