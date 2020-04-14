Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı

Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme 6 serisinin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Realme 6, 6 Pro ve 6i modelleri sahneye çıktı. Akıllı telefonların ülkemizde nasıl bir fiyat etiketiyle satılacağı açıklandı.
Realme 6
Realme 6, Türkiye'de 4 ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. 4 GB'lık versiyonunun fiyat etiketi 2.999 TL olacak. Ancak 21 - 28 Nisan tarihleri arasında 2.399 TL karşılığında satın alınabilecek.İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek
Cihazın 8 GB RAM'e sahip modeli ise 3.199 TL fiyatla mağaz raflarına çıkacak.
Realme 6 Pro
Serinin Pro versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulacak. Türkiye fiyatı 3.899 TL olarak açıklandı. Bu model için de özel bir promosyon söz konusu.
Stoklarla sınırlı teklif kapsamında Realme 6 Pro ve Buds Air kulaklık 3.598 TL fiyatla satın alınabilecek. Kablosuz kulaklığın tek başına fiyatı ise 549 TL olacak.
Realme 6i
Realme 6i ülkemize 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Akıllı telefon 16 - 23 Nisan tarihleri arasında 1.799 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu tarihten sonra ise fiyat 2.399 TL'ye yükselecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Note 10 lite var 4300 e, s10e var bir sürü amiral gemi var, gidipte orta seviyenin giriş modeline o paralar verilmez.
Birde 1 hafta boyunca 600 lira indirim olacakmış tabi yersen
İnsanlar ekonomi nedeniyle bu Çinli markaları tercih etmeye başladıkça onlar da fiyat yükseltmeye başladılar.
Ben 3300 e oneplus 7T aldım 8/256 GB.
Bence telefonda eksi olarak NFC yok
Ekran ips lsd
Sizce fiyatı nasıl ?
Realme de bitti artik fiyat konusunda
Realme sana da gule gule sd 710 lu realme 3 proyu 1600e aldim
22 Kişi Okuyor (0 Üye, 22 Misafir) 12 Masaüstü 10 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1211 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
realme 6, türkiye fiyatı ve