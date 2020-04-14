Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı

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Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme 6 serisinin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Realme 6, 6 Pro ve 6i modelleri sahneye çıktı. Akıllı telefonların ülkemizde nasıl bir fiyat etiketiyle satılacağı açıklandı.

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Realme 6

Realme 6, Türkiye'de 4 ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. 4 GB'lık versiyonunun fiyat etiketi 2.999 TL olacak. Ancak 21 - 28 Nisan tarihleri arasında 2.399 TL karşılığında satın alınabilecek.

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Cihazın 8 GB RAM'e sahip modeli ise 3.199 TL fiyatla mağaz raflarına çıkacak.

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Realme 6 Pro

Serinin Pro versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulacak. Türkiye fiyatı 3.899 TL olarak açıklandı. Bu model için de özel bir promosyon söz konusu.

Stoklarla sınırlı teklif kapsamında Realme 6 Pro ve Buds Air kulaklık 3.598 TL fiyatla satın alınabilecek. Kablosuz kulaklığın tek başına fiyatı ise 549 TL olacak.

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Realme 6i

Realme 6i ülkemize 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Akıllı telefon 16 - 23 Nisan tarihleri arasında 1.799 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu tarihten sonra ise fiyat 2.399 TL'ye yükselecek.

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