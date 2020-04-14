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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı

    Realme bugün üç farklı modelden oluşan Realme 6 ailesinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Şirket Realme 6, 6 Pro ve 6i modellerinin ülkemizde ne kadar fiyatla satılacağını açıkladı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı
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    Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme 6 serisinin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Realme 6, 6 Pro ve 6i modelleri sahneye çıktı. Akıllı telefonların ülkemizde nasıl bir fiyat etiketiyle satılacağı açıklandı.

    Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı
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    Realme 6

    Realme 6, Türkiye'de 4 ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. 4 GB'lık versiyonunun fiyat etiketi 2.999 TL olacak. Ancak 21 - 28 Nisan tarihleri arasında 2.399 TL karşılığında satın alınabilecek.

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    Cihazın 8 GB RAM'e sahip modeli ise 3.199 TL fiyatla mağaz raflarına çıkacak.

    Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı
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    Realme 6 Pro

    Serinin Pro versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulacak. Türkiye fiyatı 3.899 TL olarak açıklandı. Bu model için de özel bir promosyon söz konusu.

    Stoklarla sınırlı teklif kapsamında Realme 6 Pro ve Buds Air kulaklık 3.598 TL fiyatla satın alınabilecek. Kablosuz kulaklığın tek başına fiyatı ise 549 TL olacak.

    Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı
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    Realme 6i

    Realme 6i ülkemize 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Akıllı telefon 16 - 23 Nisan tarihleri arasında 1.799 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu tarihten sonra ise fiyat 2.399 TL'ye yükselecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    semih203 (semih az) 2 sa. en beğenilen
    Realme 6 Pro 3899 TL için çok yüksek bir rakam. 17.899 Rupi hindistanda satılıyor. 250 euro fln farklı ülkelerde bizde ise 3899 TL. 535 euro fln yapıyor. Bu şartlarda ki piyasada kimse salgın varken o kadar para vermez insanlar tercihlerini yiyecek içecek almaya gelecek kaygısı ile yaşarken bu fiyatlar ile zor.
    Realme 6 Pro 3899 TL için çok yüksek bir rakam. 17.899 Rupi hindistanda satılıyor. 250 euro fln farklı ülkelerde bizde ise 3899 TL. 535 euro fln yapıyor. Bu şar...
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    Yanıtla +13
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    renega (Ömer Can IŞIK) 43 dk.
    Samsung galaxy a51 varken kimse bunu almaz
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    TearsForFears 1 sa.
    Fiyatlara bak

    Note 10 lite var 4300 e, s10e var bir sürü amiral gemi var, gidipte orta seviyenin giriş modeline o paralar verilmez.



    Birde 1 hafta boyunca 600 lira indirim olacakmış tabi yersen
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    PurposeLess sinan (sinan yerlihan) 1 sa.
    dalga mı geçiyorsunuz, ne bu fiyatlar. realme iyice antipatik olmaya başadı.
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    DH Misafiri 1 sa.
    5 pro 1800 liraydı gelen yeni modelse 3900 firmalar kullanıcıları salakmı sanıyor bu ülkede merak ediyorum 2k maks olması gereken teşefon 3900 olucakmış daha yeni gelmiş bi firma için üzücü geldikleri gibi gidicekler demek ki
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    evlbleef 1 sa. yeni yorumcu
    6 ve 6 Pro çok pahalı!

    İnsanlar ekonomi nedeniyle bu Çinli markaları tercih etmeye başladıkça onlar da fiyat yükseltmeye başladılar.

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    __Nikolaus__ 2 sa.
    350 dolarlık telefon 3600 TL , yazik cidden IPS ekrana 3600 vermek.



    Ben 3300 e oneplus 7T aldım 8/256 GB.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    renega (Ömer Can IŞIK) 41 dk. __Nikolaus__
    ben 2400tl oled hdr ekranlı lg v30+ telefona 2400tl verdim işlemcisi de sd835 hifi quad dac, askeri sınıfta dayanıklılık, çentiksiz, ince ve hafif desem beni döver bunu alanlar :D
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    alfabrava 2 sa.
    Realme 6 pro + Bluetooth kulaklık 3598 TL bence güzel arkadaşlar. Telefon yine 3000tl civarına geliyor



    Bence telefonda eksi olarak NFC yok



    Ekran ips lsd



    Sizce fiyatı nasıl ?
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    ENfER ( ENFER) 2 sa.
    snapdragon 855 işlemcili samsung s10lite 4400 lira, keza aynı işlemcili mi9tpro da aynı fiyat aralığında bu telefonların içinden geçer.
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    Jon_Kar 2 sa.
    Realme keşke Türkiye'ye gelmeseydi

    Realme de bitti artik fiyat konusunda



    Realme sana da gule gule sd 710 lu realme 3 proyu 1600e aldim
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 2 sa.
    6 pro çok pahalı olmuş. Bu fiyat nedir. Nedense Türkiye ye gelince fiyatlar kabarıyor. Birileri aç galiba
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    1211 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    realme 6, türkiye fiyatı ve
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