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    Türk yazılım ve bilişim şirketleri Mobilefest 2023 ile dünyaya açılacak

    Mobilefest 2023 fuarı 26-28 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Mobilefest 2023'e 10 binin üzerinde katılım bekleniyor.               
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    Yerli teknoloji şirketleri Mobilefest 2023 ile dünyaya açılacak Tam Boyutta Gör

    Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 26-28 Ocak 2023 tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açacak. Mobilefest 2023’e 10 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Yerli yazılım ve bilişim sektörünün ürünleri, ziyaretçilerle ve yatırımcılarla buluşacak. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuara ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

    ExpoHIS tarafından düzenlenen fuara yerli ve yabancı 200’ün üzerinde firma katılacak. Yerli teknoloji şirketleri, Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinden firmalarla iş birliğine imza atacak. Bilişim ve yazılım sektörü, fuardan aldığı ivmeyle gerçekleştireceği yatırım hamleleriyle hali hazırda 3 milyar dolar olan ihracatını 3 yıl içinde 5’e katlayarak 15 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor.

    Girişimler ve yatırımcılar Future Techs Start Up Fuarı’nda buluşacak

    Mobilefest 2023 kapsamında ana fuarla eş zamanlı olarak  bu sene ilk kez Future Techs Start Up Fuarı düzenlenecek. Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda düzenlenecek Future Techs Start Up Fuarı’nda teknoloji girişimcileri ile yatırımcılar, satın almacılar ve B2B ziyaretçiler buluşacak. Ülkemizin öne çıkan girişimlerini ekosistemin önde gelen paydaşlarıyla bir araya getirecek olan fuar süresince girişimcilere kendilerini anlatma fırsatı sunulacak. Future Techs’in ilk yılında 70’e yakın Start Up yer alacak ve katılımcı firmalar için mentorluk programı da düzenlenecek. Bir günün tamamen girişimcilik ekosistemine ayrılacağı konferans programında ekosistemin sundukları, büyüme stratejileri, yurt dışı pazarlara açılma, oyun firmalarının bakış açıları gibi birçok konu gündemde olacak.

    10 bini aşkın ziyaretçi katılacak

    Mobilefest 2023’te 10 bini aşkın ziyaretçi ağırlayacaklarını belirten ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “İletişim teknolojileri odağında bilişim ekosistemini buluşturmak ve firmalara yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla gerçekleştireceğimiz fuar, yerli yazılım ve bilişim firmalarımız için global bir vitrin görevi görecek. Halihazırda sektör pastasından alınacak oldukça büyük bir dilim mevcut. Bu noktada fuarımız Türk firmalarına yurt dışına açılması veya mevcut etkinliğini artırması bakımından ciddi bir potansiyel sunuyor. Ülkemizde son yıllarda yazılım ve bilişim sektörünün gelişimi hızlı bir ivmeyle devam ediyor. Bununla paralel olarak da pazar büyüklüğünde uzun yıllardır gözlemlenmemiş artışlar kaydediliyor” şeklinde konuştu.

    Yerli teknoloji şirketleri Mobilefest 2023 ile dünyaya açılacak Tam Boyutta Gör
    Katılımcı firma ve ziyaretçilerle birlikte Türkiye’yi dünyada teknoloji üssü konuma taşımayı hedeflediklerine vurgu yapan Kenan Onak, “Bu yıl Mobilefest programı oldukça yoğun. Bu kapsamda açılış konuşmacımız, telekomünikasyon sektörünü geliştirmeye kendini adamış bir kurum olan O-RAN ALLIANCE’ın kurucularından ve aynı zamanda teknik yönlendirme komitesi başkanı Dr. Chih-Lin I olacak. Fuardaki oturumlarımızda konuşulacak konular arasında ise telekom sektöründe karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik, iletişim teknolojileri kümesi, bulut & veri, endüstride 5G, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde test, dijital pazarlama, ekosistemin girişimcilere sundukları, yatırımcı bakış açısı ve yeni trendler ile teknolojide kadınlar yer alacak. Günümüz ve geleceğin teknolojileri ile girişimcilik ekosisteminin konuşulacağı konferans programında üç günde toplam 60’tan fazla sektör profesyoneli ve fikir önderini ağırlayacağız” dedi.

    Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, Yerli firmaların konfor alanının dışına çıkmayı göz önüne aldığında daha iyi yerlere geleceğini ifade etti. Konuşmasının devamında, “Türk firmalarımız kendilerini daha çok teknoloji konusunda rahat hissettikleri için müşteriye ulaşabilecekleri satış ve pazarlama kısmını gözden kaçırıyorlar. Firmalarımızı bu konfor alanının dışına çıkarabilirsek, potansiyelimizi çok daha ileri seviyelerde değerlendirebiliriz. Türkiye’nin yarattığı teknolojiden kazanabileceği inanılmaz bir potansiyel  var. Şu anda bardağın yüzde 90’ boş. Burayı doldurabilecek teknoloji ve insan kaynağına sahibiz. Firmalarımız gerçekten de harika teknolojiler geliştiriyorlar. Ancak geliştirdikleri o teknolojik ürünlere ne kadar ihtiyaç olduğu ya da bu ürünlerin piyasadaki değeri ve algısının ne olabileceği gibi bilgilere sahip değiller” ifadelerini kullandı.

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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