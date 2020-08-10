Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı

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Microsoft’un yeni nesil konsol jenerasyonu kapsamında tanıtmayı planladığı ve bir süredir söylenti haberlerinin de konusu olan ikinci bir Xbox konsolun adı nihayet doğrulandı. Büyük abi Xbox Series X’in yanına konumlandırılacak maliyet odaklı cihazın adı Xbox Series S olacak.

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Xbox’ın yeni nesil kontrolcüsünün paketinde ortaya çıkan detayla netlik kazanan konsolun daha önceleri Lockhart adıyla anılan cihaz olacağı düşünülüyor. 7.5GB bellek, 4 teraflop GPU performansı ve Series X’de kullanılan CPU ile gelmesi beklenen Series S, büyük ihtimalle Microsoft’un konsol, Xbox Live ve Game Pass’i bir arada sunacağı paketin kalbini oluşturacak.

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Zak S isimli Twitter kullanıcısının satın aldığı kontrolcüye ait kutuda ortaya çıkan detayda, gamepad’in hem Xbox Series X hem de Xbox Series S’te çalışacağı bilgisi yer alıyor. Robot Beyazı rengindeki kontrolcünün kutusunda yer alan diğer detay ise gamepadin Xbox One, Windows 10, Android ve iOS desteği ile geleceği yönünde.

Henüz Microsoft tarafından resmi olarak duyurulmamış olan Series S konsolun içinde bulunduğumuz ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

https://wccftech.com/xbox-series-s-lockhart-confirmed-controller-packaging/

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