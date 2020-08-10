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    Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı

    Microsoft'un yeni nesil konsol jenerasyonunda piyasaya süreceği ikinci ve maliyet odaklı konsolun Xbox Series S olacağı resmiyet kazandı. Konsolun adı, yeni nesil Xbox kontrolcüsünde ortaya çıktı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı
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    Microsoft’un yeni nesil konsol jenerasyonu kapsamında tanıtmayı planladığı ve bir süredir söylenti haberlerinin de konusu olan ikinci bir Xbox konsolun adı nihayet doğrulandı. Büyük abi Xbox Series X’in yanına konumlandırılacak maliyet odaklı cihazın adı Xbox Series S olacak.

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    Xbox’ın yeni nesil kontrolcüsünün paketinde ortaya çıkan detayla netlik kazanan konsolun daha önceleri Lockhart adıyla anılan cihaz olacağı düşünülüyor. 7.5GB bellek, 4 teraflop GPU performansı ve Series X’de kullanılan CPU ile gelmesi beklenen Series S, büyük ihtimalle Microsoft’un konsol, Xbox Live ve Game Pass’i bir arada sunacağı paketin kalbini oluşturacak.

    Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı
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    Zak S isimli Twitter kullanıcısının satın aldığı kontrolcüye ait kutuda ortaya çıkan detayda, gamepad’in hem Xbox Series X hem de Xbox Series S’te çalışacağı bilgisi yer alıyor. Robot Beyazı rengindeki kontrolcünün kutusunda yer alan diğer detay ise gamepadin Xbox One, Windows 10, Android ve iOS desteği ile geleceği yönünde.

    Henüz Microsoft tarafından resmi olarak duyurulmamış olan Series S konsolun içinde bulunduğumuz ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.



    https://wccftech.com/xbox-series-s-lockhart-confirmed-controller-packaging/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Wazuu54 1 hf. en beğenilen
    Xbox kontrolcüleri gerçekten çok güzel. Bende Xbox kontrolcülerine çok önyargılıydım. Fakat şu anda xbox kontrolcüsünü kendi bilgisayarımda kullanıyorum ve çok memnunum DS4 e göre çok daha hassas ve ele oturuyor :)
    Xbox kontrolcüleri gerçekten çok güzel. Bende Xbox kontrolcülerine çok önyargılıydım. Fakat şu anda xbox kontrolcüsünü kendi bilgisayarımda kullanıyorum ve çok ...
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    hiçbir yenilik yok. parmak stickleri için kutuya bir alçı koysalar. o alçıya parmağımızı yerleştirdikmi şeklini alıp donsa. sonra o parmağımızın kalıbı gibi olan alçıyı sticklere yerleştirip oynasak. şu fifa oynarken stick lerin yağlanıp parmağın sürekli kayması çin işkencesi gibi oluyor konsolları bildim bileli.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    Dpadi böyle yapmasınlar x360 gamepadi gibi saga basarsın yukarı algılar
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    No Way Out (Mert A.) 1 hf.
    X ile S arasında bu kadar fark olmaz "7.5GB bellek, 4 teraflop GPU performansı".
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    Anthropomancy (Levent D) 1 hf.
    Her oyunda 1080 60 fps verebilirse tadından yenmez
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu güçsüz cihaz yüzünden halo çöp grafiklerle geliyor. Oyunlarda darboğaz oluyor kalite düşüyor
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 1 hf. (düzenlendi)
    İyi, güzel ama fiyatı önemli. 400$ civarına gelirse iş yapabilir.
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    Wazuu54 1 hf. en beğenilen
    Xbox kontrolcüleri gerçekten çok güzel. Bende Xbox kontrolcülerine çok önyargılıydım. Fakat şu anda xbox kontrolcüsünü kendi bilgisayarımda kullanıyorum ve çok memnunum DS4 e göre çok daha hassas ve ele oturuyor :)
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    dere.beyi (sert dert) 1 hf. Wazuu54
    one kontrolcüsü var ama x360 kontrolcüsü one dan çok daha iyi özellikle stick'ler çok sert ve atik
    bunda da önemli olan stick kontrolü
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