Araç akülerinde yeni dönem: 10 kat uzun ömürlü sodyum iyon akü tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Unigrid, otomotiv uygulamaları için Na⁺ Fleet bataryasını tanıttı. Sodyum-iyon hücrelerden oluşan bu 12V akü sistemi, araçlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut kurşun-asit akülerin yerine kullanılabiliyor.

Marş motoru ve aydınlatma gibi görevler için otomotiv sektöründe 70 yılı aşkın süredir kurşun-asit bataryalar kullanılıyor. Ağır olan ve düzenli bakım isteyen bu bataryalar, kendi kendine deşarj gibi nedenlerle bir aracın kullanım ömrü boyunca birkaç kez değiştirilmesi gerekiyor.

Şirket, lityum tabanlı alternatiflerin bazı avantajları olsa da aktif pil yönetimine ihtiyaç duymaları, soğukta düşük performans göstermeleri ve motor bölmesindeki yangın riskleri nedeniyle ek sorunlar getirdiğini belirtiyor.

10 kat daha fazla çevrim ömrü

Unigrid tarafından paylaşılan verilere göre Na⁺ Fleet hücreleri 5.000’in üzerinde kullanılabilir şarj döngüsü sunuyor. Bu rakamın benzer kurşun-asit akülerin yaklaşık 10 katı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca %0 şarj seviyesinde bile sınırsız saklama avantajı da bulunuyor. Bu sayede depolama sırasında kapasite kaybının önüne geçiliyor ve kurşun-asit bataryalarda ihtiyaç duyulan bakım amaçlı şarj işlemleri ortadan kalkıyor.

Şirket, sodyum-iyon teknolojisinin daha küçük ve daha hafif bataryalar üretmeye izin verdiği, aynı zamanda daha yüksek güç, daha iyi verimlilik ve çok daha uzun kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor.

Zorlu hava koşullarında yüksek performans

Sistem, 8 ila 14,4 volt arasında çalışan bir voltaj penceresine sahip. Bu aralık sayesinde hücreler aktif bir batarya yönetim sistemi olmadan, yalnızca pasif dengeleme ile kullanılabiliyor, ayrıca araçlardaki yerleşik alternatörlerle de uyumlu çalışıyor.

Şirket, bu hücrelerin –40°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda kurşun-asit bataryaların soğukta çalışma akımının iki katından fazlasını sağlayabildiğini bildiriyor. Böylece diğer pil türlerinde sık karşılaşılan aşırı sıcak ve soğuk kaynaklı performans kayıpları yaşanmıyor.

Na⁺ Fleet platformunun temelinde yer alan NaCrO₂ kimyasının, termal kaçak riskini azaltmaya odaklanan daha güvenli bir yapı sunduğu aktarılıyor. Aktif bir pil yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaması da batarya tasarımındaki karmaşıklığı azaltıyor.

Unigrid CEO’su ve kurucu ortağı Darren H. S. Tan, mevcut NCO sodyum-iyon hücrelerinin toplam maliyet dahil olmak kurşun-asit bataryaların neredeyse tüm kritik özelliklerini geçtiğini ifade ediyor. Ayrıca bu pazarın eski bir teknolojinin hakim olduğu, büyük ve dönüşüme açık bir alan olması nedeniyle sodyum-iyon piller için stratejik bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

