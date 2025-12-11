Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Araç akülerinde yeni dönem: 10 kat uzun ömürlü sodyum iyon akü tanıtıldı

    Unigrid, sodyum-iyon hücrelerden oluşan 12V araç aküsünü duyurdu. Yeni akü, mevcut kurşun-asit akülere göre önemli avantajlar sunuyor.                            

    Araç akülerinde yeni dönem: Sodyum iyon pilli akü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Unigrid, otomotiv uygulamaları için Na⁺ Fleet bataryasını tanıttı. Sodyum-iyon hücrelerden oluşan bu 12V akü sistemi, araçlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut kurşun-asit akülerin yerine kullanılabiliyor.

    Marş motoru ve aydınlatma gibi görevler için otomotiv sektöründe 70 yılı aşkın süredir kurşun-asit bataryalar kullanılıyor. Ağır olan ve düzenli bakım isteyen bu bataryalar, kendi kendine deşarj gibi nedenlerle bir aracın kullanım ömrü boyunca birkaç kez değiştirilmesi gerekiyor.

    Şirket, lityum tabanlı alternatiflerin bazı avantajları olsa da aktif pil yönetimine ihtiyaç duymaları, soğukta düşük performans göstermeleri ve motor bölmesindeki yangın riskleri nedeniyle ek sorunlar getirdiğini belirtiyor.

    10 kat daha fazla çevrim ömrü

    Unigrid tarafından paylaşılan verilere göre Na⁺ Fleet hücreleri 5.000’in üzerinde kullanılabilir şarj döngüsü sunuyor. Bu rakamın benzer kurşun-asit akülerin yaklaşık 10 katı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca %0 şarj seviyesinde bile sınırsız saklama avantajı da bulunuyor. Bu sayede depolama sırasında kapasite kaybının önüne geçiliyor ve kurşun-asit bataryalarda ihtiyaç duyulan bakım amaçlı şarj işlemleri ortadan kalkıyor.

    Şirket, sodyum-iyon teknolojisinin daha küçük ve daha hafif bataryalar üretmeye izin verdiği, aynı zamanda daha yüksek güç, daha iyi verimlilik ve çok daha uzun kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor.

    Zorlu hava koşullarında yüksek performans

    Sistem, 8 ila 14,4 volt arasında çalışan bir voltaj penceresine sahip. Bu aralık sayesinde hücreler aktif bir batarya yönetim sistemi olmadan, yalnızca pasif dengeleme ile kullanılabiliyor, ayrıca araçlardaki yerleşik alternatörlerle de uyumlu çalışıyor.

    Şirket, bu hücrelerin –40°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda kurşun-asit bataryaların soğukta çalışma akımının iki katından fazlasını sağlayabildiğini bildiriyor. Böylece diğer pil türlerinde sık karşılaşılan aşırı sıcak ve soğuk kaynaklı performans kayıpları yaşanmıyor.

    Na⁺ Fleet platformunun temelinde yer alan NaCrO₂ kimyasının, termal kaçak riskini azaltmaya odaklanan daha güvenli bir yapı sunduğu aktarılıyor. Aktif bir pil yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaması da batarya tasarımındaki karmaşıklığı azaltıyor.

    Unigrid CEO’su ve kurucu ortağı Darren H. S. Tan, mevcut NCO sodyum-iyon hücrelerinin toplam maliyet dahil olmak kurşun-asit bataryaların neredeyse tüm kritik özelliklerini geçtiğini ifade ediyor. Ayrıca bu pazarın eski bir teknolojinin hakim olduğu, büyük ve dönüşüme açık bir alan olması nedeniyle sodyum-iyon piller için stratejik bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/12v-sodium-battery-for-ev-systems https://www.prnewswire.com/news-releases/unigrid-sodium-ion-sparks-lead-acid-industry-disruption-as-a-direct-replacement-for-automotive-12v-starter-batteries-302637147.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ate balata yorumları antalyada yaşanır mı oto alarm kendiliğinden ötüyor boya koruma zararları halden sebze alıp satmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum