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    Yeşil çatı ve PV panellerin elektrik üretimi artıyor

    Son zamanlarda Avrupa’da yeşil çatılar oldukça yaygınlaştı, yeni araştırmalar yeşilleştirilmiş çatıların fotovoltaik panellerin verimini %12 arttırdığını ortaya kondu.
    Yeşil çatı ve PV panellerin elektrik üretimi artıyor Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda Avrupa’da yeşil çatılar oldukça yaygınlaştı, yeni araştırmalar yeşilleştirilmiş çatıların fotovoltaik panellerin verimini %12 artırdığını ortaya kondu.

    Dünya iklimini korumak için birçok farklı alandaki bilgi birikiminin ortak amaç için çalışması gerekiyor. Bunlardan sonuncusu çatı üstünde peyzaj yapan bir Fransız girişiminin güneş paneli döşemeye geçiş yapması oldu. Firmanın Biosolar ürünü yeşil çatı ile PV panellerin birlikte çok iyi iş yapmasını sağlıyor.

    Yeşil çatı ve PV panellerin elektrik üretimi artıyor

    Firma aynı anda yeşil duvar denilen sistemler de tasarlıyor

    Yeşil çatı kendi başına çok büyük faydaları olan bir teknoloji. Bu faydalar arasında en önemlisi belki de kütlesi ve bitkileri sayesinde yazın sıcaklığına,kışın soğuna karşı koruma sağlıyor olması. Bu sayede binalar yıllık %30’a varan soğutma ve ısıtma masraflarını azaltıyorlar.

    Diğer önemli faydası ise çatıyı koruyup çatının ömrünü uzatması. Bilim adamlarına göre güneşin UV ışınlarından, gece gündüz sıcaklık değişimlerinden, yağmur ve rüzgardan koruması sayesinde ömrü en az 2-3 kat arttırıyor. Üstelik bu tür çatılardan yağmur suyunu toplamak ve sonrasında onları sulamada kullanmak çok kolay zira toplanan su için arıtma yada başka bir işleme gerek duyulmuyor.

    Yeşil çatı ve PV panellerin elektrik üretimi artıyor

    Yeşil çatıda büyüyen kır çiçekleri ve bitki faunası

    Yeşil çatılar şehirlerimizde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi olan ısı adasını azalatıyor. Şehirler genelde beton ve yapay malzemelerden oluştuğundan etraftaki kırsal alana göre hep daha sıcaktır. Yazın bu şehirlerdeki ısı artışı klima kullanımı ve karbon emisyonunu artırır. Yeşil çatı ise hava sıcaklığını 3-5 °C düşürür, insanlar ise bunu yapılan araştırmalara göre 13 °C olarak hisseder.

    Fırtına ile gelen aşırı yağmurlar her şehrin kabusu olabilir. Bunun da esas nedeni su tutan toprağı, tutmayan asfalt ve beton ile değiştirmiş olmamızdır. Bu bizi ani sel baskınlarına karşı savunmasız kılar. Halbuki yeşil çatılardaki bitkiler ve toprak bu su için bir tampon sağlar ve bizi korur.

    Yeşil çatı ve PV panellerin elektrik üretimi artıyor

    Şehrin havası hakkında bahsetmeye pek gerek yok aslında. Yeşilliğin hava kirliliğini azalttığı bir çok bilimsel araştırma ile ispatlandı. Mesela yeşil çatılar havada ki Sülfür dioksit %37, NOx’leri %27 oranında azaltıyor. Bunun dışında tehlike yaratan tozları tutuyor, ağır metalleri ise emiyor. Son olarak m2 başına günde 8 Kg Oksijen sağlıyor ve karbondioksiti azaltıyor.

    Şehirde doğal hayat çok zorlanmakta bu hayatın gelişmesi için yeşil çatılarda önemli. Yeşil çatılar kuşları, böcekleri ve arıları çekmekte. Bir çok yerel bitki türünün çoğalmasını ve doğal hayatın korunmasını sağlamakta. 

    Herhalde ilk bakışta göze çarpan en büyük faydası ise insanların yeşil çatılardan ne kadar hoşlandıkları. Bu tarz çatılar hem estetik açıdan çok beğeniliyor ve insanların psikolojik olarak streslerinin azalmasını sağlıyor.

    Yeşil çatı ve PV panellerin elektrik üretimi artıyor

    Bu tür bir çatının zorlukları yok değil tabii. En büyük çekince uzun vadede yatırdığınız parayı kat kat çıkarsa da başlangıçta daha fazla paraya mal olması. Rutin gerektiren yükümlülüğü ise doğal olarak bahçenin bahçıvanlık gereksinimi. Düzgün yapılmayan yeşil çatılar nedeniyle sızıntılar olabiliyor ve çatıya yaptığı ekstra ağırlıkta ekstra masraf çıkartabiliyor. 

    Fransız Vegetek firmasının bu işe girişmesinin altında yatan sebep ise ülke hükümetinin 2021 yılından itibaren yeni yapılacak binaların çatılarının %30’unda güneş paneli veya yeşil çatıyı zorunluluğu kılması oldu. Bu olay devlet politikalarının nasılda iklim değişikliğini önlemede girişimlerindeki inovasyon yapmaya ittirmesine güzel bir örnek.

    Firmanın geliştirdiği yeşil çatı üzerine eklediği güneş panelleri ise bitkilerin sağladığı soğutma nedeniyle yıllık %12 oranında daha fazla elektrik üretmesini sağlıyor. Çünkü güneş panellerinin sıcaklığının artması onların onların verimini düşürmekte. Bu şekilde yeşil çatı hem çevresel etkileri sağlarken hem de binanın daha fazla elektrik üretmesine katkıda bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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