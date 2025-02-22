Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş panelli ve bataryalı evde büyük patlama!

    Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde güneş panelleri ve entegre bataryalar ile donatılmış bir evde büyük bir patlama geldi. Yerel medya hasarın büyük olduğu ve evin yıkılacağını bildirdi.
    Güneş panelli ve bataryalı evde büyük patlama! Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde güneş panelleri ve entegre bataryalar ile donatılmış ciddi bir patlama meydana geldi. Yapılan açıklamalara göre patlama, güneş paneli bataryasında meydana gelen teknik arıza sonucu yaşandı. Olay sonrası binanın ağır hasar aldığı ve muhtemelen yıkılacağı belirtildi.

    Arıza kaynaklı patlama gerçekleşti

    Yerel itfaiye ekiplerinin açıklamalarına göre, patlamanın ardından evin dış duvarlarından biri tamamen çöktü ve bahçeye büyük enkaz parçaları saçıldı. Maddi hasarın yüz binlerce euroyu bulabileceği ifade edilirken, ev sahiplerinin olay anında tatilde olması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

    Güneş panelli ve bataryalı evde büyük patlama! Tam Boyutta Gör
    İlk incelemeler, patlamanın güneş enerjisi sistemine bağlı batarya depolama ünitesindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Yetkililere göre güneşli hava nedeniyle batarya tamamen dolmuş ve fazla enerjiyi şebekeye aktaramamış olabilir. Bu da bataryanın aşırı yüklenmesine ve patlayarak boşalmasına yol açmış olabilir. Yetkililer lityum-iyon bataryaların teknik sorunlar nedeniyle patlamaya neden olabileceğini, ancak bu tür olayların oldukça nadir yaşandığını vurguladı.

    Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde uzman bir bilirkişi inceleme yapacak. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine alırken ana cadde ise trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, teknik yardım kuruluşu ve polis güçleriyle birlikte müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da, evin halen çökme riski taşıdığı bildirildi. Yetkililer kullanılan batarya sisteminin üreticisi hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Almanya merkezli enerji depolama şirketi Senec ise yaptığı açıklamada, olayın kendi batarya sistemleriyle ilgili olmadığını belirtti.

    Kaynakça https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Batteriespeicher-von-Solaranlage-sorgte-fuer-die-Explosion-in-Schoenberg,explosion1270.html https://www.pv-magazine.de/2025/02/20/wohnhaus-durch-explosion-zerstoert-ursache-vermutlich-batteriespeicher/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    açık hat terabox nedir 1 ile 9 arasında bir sayı tut enpara kredi hayat sigortası iptali gaza basınca vites kolu oynuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B3 Flip
    Asus ExpertBook B3 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum