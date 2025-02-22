Güneş panelli ve bataryalı evde büyük patlama!

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Tam Boyutta Gör Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde güneş panelleri ve entegre bataryalar ile donatılmış ciddi bir patlama meydana geldi. Yapılan açıklamalara göre patlama, güneş paneli bataryasında meydana gelen teknik arıza sonucu yaşandı. Olay sonrası binanın ağır hasar aldığı ve muhtemelen yıkılacağı belirtildi.

Arıza kaynaklı patlama gerçekleşti

Yerel itfaiye ekiplerinin açıklamalarına göre, patlamanın ardından evin dış duvarlarından biri tamamen çöktü ve bahçeye büyük enkaz parçaları saçıldı. Maddi hasarın yüz binlerce euroyu bulabileceği ifade edilirken, ev sahiplerinin olay anında tatilde olması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Tam Boyutta Gör İlk incelemeler, patlamanın güneş enerjisi sistemine bağlı batarya depolama ünitesindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Yetkililere göre güneşli hava nedeniyle batarya tamamen dolmuş ve fazla enerjiyi şebekeye aktaramamış olabilir. Bu da bataryanın aşırı yüklenmesine ve patlayarak boşalmasına yol açmış olabilir. Yetkililer lityum-iyon bataryaların teknik sorunlar nedeniyle patlamaya neden olabileceğini, ancak bu tür olayların oldukça nadir yaşandığını vurguladı.

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Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde uzman bir bilirkişi inceleme yapacak. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine alırken ana cadde ise trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, teknik yardım kuruluşu ve polis güçleriyle birlikte müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da, evin halen çökme riski taşıdığı bildirildi. Yetkililer kullanılan batarya sisteminin üreticisi hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Almanya merkezli enerji depolama şirketi Senec ise yaptığı açıklamada, olayın kendi batarya sistemleriyle ilgili olmadığını belirtti.

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