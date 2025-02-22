Güneş panelli ve bataryalı evde büyük patlama!

Arıza kaynaklı patlama gerçekleşti
Yerel itfaiye ekiplerinin açıklamalarına göre, patlamanın ardından evin dış duvarlarından biri tamamen çöktü ve bahçeye büyük enkaz parçaları saçıldı. Maddi hasarın yüz binlerce euroyu bulabileceği ifade edilirken, ev sahiplerinin olay anında tatilde olması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde uzman bir bilirkişi inceleme yapacak. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine alırken ana cadde ise trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, teknik yardım kuruluşu ve polis güçleriyle birlikte müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da, evin halen çökme riski taşıdığı bildirildi. Yetkililer kullanılan batarya sisteminin üreticisi hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Almanya merkezli enerji depolama şirketi Senec ise yaptığı açıklamada, olayın kendi batarya sistemleriyle ilgili olmadığını belirtti.Kaynakça https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Batteriespeicher-von-Solaranlage-sorgte-fuer-die-Explosion-in-Schoenberg,explosion1270.html https://www.pv-magazine.de/2025/02/20/wohnhaus-durch-explosion-zerstoert-ursache-vermutlich-batteriespeicher/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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