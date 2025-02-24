Güneş paneli fiyatlarındaki düşüş eğilimi tersine döndü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güneş paneli fiyatlarında iki yılı aşkın süredir devam eden düşüş eğilimi sona erdi. Yılın başında yatay seyreden fiyatlar, son dönemde yeniden yükselişe geçti. Özellikle yüksek verimli panellerin giderek daha az bulunur hale gelmesi, bazı distribütörlerin fiyat artış beklentisiyle stok yapmasına neden oluyor. Uzmanlar, fiyatların en azından gelecek çeyreğin başına kadar kademeli olarak artacağını öngörüyor.

Fiyatlar yükselişe geçti

Aktarılanlara göre piyasada indirimli fiyatlarla satılan panel stoğu hızla tükeniyor. Bunun temel sebebi, üretim kesintilerinin arzı düşürerek yapay bir kıtlık oluşturması. Ayrıca yüksek verimli panellerin tedariğinde kısa vadede bir iyileşme beklenmiyor. Birçok satıcı, tedarik açığını değerlendirmek için stok yaparken bu durum, fiyatların istikrarlı şekilde yükselmeye devam etmesine yol açabilir.

Tam Boyutta Gör Büyük ölçekli güneş enerjisi projeleri, uzun vadeli planlamalar nedeniyle ani fiyat dalgalanmalarından daha az etkileniyor. Ancak orta ölçekli güneş enerjisi sistemleri için yeni panellerin tedariği nisan veya mayıs ayına kadar gecikebilir.

Öte yandan, sektör genelindeki üretim düşüşü tüm segmentleri etkiliyor. Modül üreticileri aynı tedarik zincirini paylaştığından, üretimdeki azalma tüm panel boyutlarına yansıyor. Bazı Çinli üreticiler, yılbaşından bu yana tek bir panel dahi üretmemiş durumda ve Çin Yeni Yılı sonrası üretime ne zaman dönecekleri belirsizliğini koruyor.

Ciddi bir arz fazlası var

Tam Boyutta Gör Küresel modül talebinin artması beklenirken, büyüme oranının yüzde 25-30 seviyelerinden yüzde 8-12 bandına düşeceği tahmin ediliyor. Mevcut üretim kapasitesi, 2025 yılı itibarıyla 660-700 GW’lik talebe karşılık 1.400 GW seviyelerinde seyrederek hala ciddi bir arz fazlası oluşturuyor.

Özellikle Avrupa’da, siyasi belirsizlikler ve yeni düzenlemeler güneş enerjisi talebini baskılıyor. Almanya’nın 2024’te eklediği 15 GW’lık kapasitenin bu yıl yüzde 10 oranında azalması bekleniyor. 2025’te ise enerji depolama ve esnek tüketim sistemleri ön plana çıkacağı ön görülüyor.

Önümüzdeki dönemde, yalnızca panel fiyatları değil, sistemlerin genel ekonomisi de daha fazla önem kazanacak. Düşük fiyat dönemi boyunca yaşanan kalite kayıpları, modüllerin güvenilirliğini sorgulanır hale getirmişti. Ancak fiyatların yükselmesiyle birlikte, üreticilerin daha kaliteli hammaddelere yönelmesi ve performans güvenilirliğinin artması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Güneş paneli fiyatlarındaki düşüş eğilimi tersine döndü