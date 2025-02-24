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    Güneş paneli fiyatlarındaki düşüş eğilimi tersine döndü

    Uzunca bir süre güneş panelleri ve bileşenlerinin fiyatlarında yaşanan düşüş bir yıl boyunca sabit kalmıştı. Şimdi ise iki yıldan uzunca bir süre sonra fiyatlar ilk kez yükselmeye başlıyor.
    Güneş paneli fiyatlarındaki düşüş eğilimi tersine döndü Tam Boyutta Gör
    Güneş paneli fiyatlarında iki yılı aşkın süredir devam eden düşüş eğilimi sona erdi. Yılın başında yatay seyreden fiyatlar, son dönemde yeniden yükselişe geçti. Özellikle yüksek verimli panellerin giderek daha az bulunur hale gelmesi, bazı distribütörlerin fiyat artış beklentisiyle stok yapmasına neden oluyor. Uzmanlar, fiyatların en azından gelecek çeyreğin başına kadar kademeli olarak artacağını öngörüyor.

    Fiyatlar yükselişe geçti

    Aktarılanlara göre piyasada indirimli fiyatlarla satılan panel stoğu hızla tükeniyor. Bunun temel sebebi, üretim kesintilerinin arzı düşürerek yapay bir kıtlık oluşturması. Ayrıca yüksek verimli panellerin tedariğinde kısa vadede bir iyileşme beklenmiyor. Birçok satıcı, tedarik açığını değerlendirmek için stok yaparken bu durum, fiyatların istikrarlı şekilde yükselmeye devam etmesine yol açabilir.

    Güneş paneli fiyatlarındaki düşüş eğilimi tersine döndü Tam Boyutta Gör
    Büyük ölçekli güneş enerjisi projeleri, uzun vadeli planlamalar nedeniyle ani fiyat dalgalanmalarından daha az etkileniyor. Ancak orta ölçekli güneş enerjisi sistemleri için yeni panellerin tedariği nisan veya mayıs ayına kadar gecikebilir.

    Öte yandan, sektör genelindeki üretim düşüşü tüm segmentleri etkiliyor. Modül üreticileri aynı tedarik zincirini paylaştığından, üretimdeki azalma tüm panel boyutlarına yansıyor. Bazı Çinli üreticiler, yılbaşından bu yana tek bir panel dahi üretmemiş durumda ve Çin Yeni Yılı sonrası üretime ne zaman dönecekleri belirsizliğini koruyor.

    Ciddi bir arz fazlası var

    Güneş paneli fiyatlarındaki düşüş eğilimi tersine döndü Tam Boyutta Gör
    Küresel modül talebinin artması beklenirken, büyüme oranının yüzde 25-30 seviyelerinden yüzde 8-12 bandına düşeceği tahmin ediliyor. Mevcut üretim kapasitesi, 2025 yılı itibarıyla 660-700 GW’lik talebe karşılık 1.400 GW seviyelerinde seyrederek hala ciddi bir arz fazlası oluşturuyor.

    Özellikle Avrupa’da, siyasi belirsizlikler ve yeni düzenlemeler güneş enerjisi talebini baskılıyor. Almanya’nın 2024’te eklediği 15 GW’lık kapasitenin bu yıl yüzde 10 oranında azalması bekleniyor. 2025’te ise enerji depolama ve esnek tüketim sistemleri ön plana çıkacağı ön görülüyor.

    Önümüzdeki dönemde, yalnızca panel fiyatları değil, sistemlerin genel ekonomisi de daha fazla önem kazanacak. Düşük fiyat dönemi boyunca yaşanan kalite kayıpları, modüllerin güvenilirliğini sorgulanır hale getirmişti. Ancak fiyatların yükselmesiyle birlikte, üreticilerin daha kaliteli hammaddelere yönelmesi ve performans güvenilirliğinin artması bekleniyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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