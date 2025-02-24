Güneş paneli fiyatlarındaki düşüş eğilimi tersine döndü

Fiyatlar yükselişe geçti
Aktarılanlara göre piyasada indirimli fiyatlarla satılan panel stoğu hızla tükeniyor. Bunun temel sebebi, üretim kesintilerinin arzı düşürerek yapay bir kıtlık oluşturması. Ayrıca yüksek verimli panellerin tedariğinde kısa vadede bir iyileşme beklenmiyor. Birçok satıcı, tedarik açığını değerlendirmek için stok yaparken bu durum, fiyatların istikrarlı şekilde yükselmeye devam etmesine yol açabilir.
Öte yandan, sektör genelindeki üretim düşüşü tüm segmentleri etkiliyor. Modül üreticileri aynı tedarik zincirini paylaştığından, üretimdeki azalma tüm panel boyutlarına yansıyor. Bazı Çinli üreticiler, yılbaşından bu yana tek bir panel dahi üretmemiş durumda ve Çin Yeni Yılı sonrası üretime ne zaman dönecekleri belirsizliğini koruyor.
Ciddi bir arz fazlası var
Özellikle Avrupa’da, siyasi belirsizlikler ve yeni düzenlemeler güneş enerjisi talebini baskılıyor. Almanya’nın 2024’te eklediği 15 GW’lık kapasitenin bu yıl yüzde 10 oranında azalması bekleniyor. 2025’te ise enerji depolama ve esnek tüketim sistemleri ön plana çıkacağı ön görülüyor.
Önümüzdeki dönemde, yalnızca panel fiyatları değil, sistemlerin genel ekonomisi de daha fazla önem kazanacak. Düşük fiyat dönemi boyunca yaşanan kalite kayıpları, modüllerin güvenilirliğini sorgulanır hale getirmişti. Ancak fiyatların yükselmesiyle birlikte, üreticilerin daha kaliteli hammaddelere yönelmesi ve performans güvenilirliğinin artması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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