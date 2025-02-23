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    Dağlar, geleceğin enerji kaynağına yataklık ediyor olabilir

    Yeni bir çalışmaya göre, geleceğin enerji kaynağı olarak gösterilen hidrojen, sıra dağların altında doğal olarak bol miktarda bulunuyor olabilir.               
    Dağlar, geleceğin enerji kaynağına yataklık ediyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Hidrojen umut vadeden temiz bir yakıt olmasına rağmen, şu anda üretiminin büyük çoğunluğu fosil yakıtlarla gerçekleştiriliyor. Yeni bir çalışma, dağ sıralarının büyük doğal hidrojen rezervlerine sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

    GFZ Helmholtz Jeoloji Bilimleri Merkezi'ndeki bilim insanları, hidrojenin doğal jeolojik süreçlerle oluşabileceğini keşfettiler. Araştırmacılar, levha tektoniği modellemesi yaparak, sıra dağlarda hidrojen sıcak noktaları olabileceğini ortaya koydu.

    Pireneler, Alpler ve Himalayalar hidrojene kaynaklık ediyor olabilir

    Modelleme, derin manto kayalarının yüzeye yakın olduğu dağ sıralarındaki alanların doğal hidrojen üretimi için umut vadeden yerler olduğunu gösteriyor. Pireneler, Alpler ve Himalayaların bazı kısımları hidrojene kaynaklık ediyor olabilir.

    Çalışma, hidrojenin manto kayalarının suyla reaksiyona girerek yeni mineraller ve hidrojen gazı oluşturduğu bir süreç olan serpantinleşme yoluyla büyük miktarlarda üretilebileceğini belirtiyor. Bu olay, normalde yerin derinliklerinde bulunan manto kayalarının, milyonlarca yıl süren tektonik aktiviteler sonucunda yüzeye yakın hale gelmesi ile gerçekleşiyor.

    Dağlar, geleceğin enerji kaynağına yataklık ediyor olabilir
    Manto kayalarının yüzeye yaklaşması esas olarak iki tektonik ortamda gerçekleşiyor: Riftleşme (kıtaların ayrılması, örneğin Atlantik Okyanusu’nun oluşumu) ve dağ oluşumu (kıtaların çarpışması, örneğin Pireneler ve Alpler).

    Ayrıca modelleme, serpantinleşme sürecinin rift havzalarına kıyasla dağ sıralarında çok daha verimli olduğunu ortaya koyuyor. Basitçe söylemek gerekirse, dağlar rift bölgelerine göre yılda 20 kat daha fazla hidrojen üretebilir. Bunun nedeni, dağların optimum sıcaklık, bol su kaynağı ve uygun rezervuar kayaları gibi ideal şartları oluşturması ve böylece doğal hidrojen üretimi ve depolanmasını çok daha verimli hale getirmesi.

    Keşif çalışmaları devam ediyor

    İlginç bir şekilde, çalışma dağ sıralarının hidrojen birikimi için uygun rezervuar kayalar (örneğin kumtaşı) sunduğunu ve bu birikimlerin sondaj yoluyla çıkarılabileceğini belirtiyor. Doğal hidrojenin erken belirtilerinin bulunduğu Pireneler, Alpler ve Balkanlar gibi bölgelerde keşif çalışmaları halihazırda devam ediyor.

    Hidrojen, yalnızca yan ürün olarak su üreten temiz yanma özelliği nedeniyle uzun zamandır umut vadeden bir yeşil yakıt olarak kabul ediliyor. Hidrojenin özellikle havacılık, deniz taşımacılığı ve çelik üretimi gibi alanlarda gelecekte yoğun bir şekilde kullanılması bekleniyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/mountains-secret-vault-endless-energy https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adr3418
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