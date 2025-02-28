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    Almanya, “stellaratör” füzyon reaktörü tasarımını paylaştı

    Emisyonsuz ve sınırsız enerji sunan füzyon reaktörleri için yarış sürüyor. Bu kapsamda Almanya, Çin ve Rusya'ya meydan okumak için stellaratör füzyon reaktörü tasarımı ortaya çıkardı.
    Almanya, “stellaratör” füzyon reaktörü tasarımını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen ülkeleri emisyonsuz ve sınırsız enerji üretimi için nükleer füzyon teknolojisine yatırım yaparken, Almanya merkezli Proxima Fusion yeni nesil reaktör tasarımını bilim dünyasıyla paylaştı. Şirket, geliştirdiği "Stellaris" isimli füzyon reaktörünü bir bilimsel dergide açık kaynak olarak yayımladı. Böylece hem Batı'daki hem de Çin ve Rusya gibi rakip ülkelerdeki bilim insanlarının bu teknolojiyi incelemesine olanak tanımış oldu.

    Temiz ve sınırsız enerji yarışı

    Geleneksel nükleer enerji santralleri, atom çekirdeklerini bölerek enerji üretirken, nükleer füzyon tam tersine hafif atom çekirdeklerini birleştirerek enerji açığa çıkarıyor. Bu süreçte herhangi bir karbon emisyon oluşmazken radyoaktif atık da üretilmiyor.

    Almanya, “stellaratör” füzyon reaktörü tasarımını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda birçok araştırma merkezi ve girişim şirketi, füzyon teknolojisini ticari ölçekte kullanılabilir hale getirmek için önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da şimdiye kadar ki en büyük zorluk, reaksiyonları stabil bir şekilde uzun süre devam ettirebilmek oldu.

    Bununla birlikte füzyon reaktörleri için farklı tasarımlar bulunuyor. Bunlar arasında tokamak, stellaratör (Stellarator veya yıldızlaştırıcı), Z-pinch ve atalet hapsi (lazer) gibi alternatifler bulunuyor. Ancak en sık duyduklarımız tokamak ve stellaratörler. Tokamaklar, füzyon plazmasını hapsedebilmek için hem elektromıknatıslar hem de iç akımlardan faydalanıyor. Stellaratorler ise yalnızca güçlü mıknatıslarla çalışıyor. Bu, mühendislik açısından daha karmaşık bir tasarım gerektirirken, aynı zamanda reaktörün daha uzun süre çalışmasını ve daha az bakım gerektirmesini sağlıyor.

    MIT araştırmacıları, yaklaşık on yıl önce ticari ölçekte bir tokamak reaktörünün mümkün olduğunu göstermiş ve bu alanda birçok girişimin doğmasını sağlamıştı. Ancak Proxima Fusion, stellarator tabanlı bir sistemin daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm olabileceğine inanıyor.

    Açık kaynaklı "Stellaris" tasarımı

    Almanya, “stellaratör” füzyon reaktörü tasarımını paylaştı Tam Boyutta Gör
    İki yılı aşkın bir süre önce kurulan Proxima Fusion, dünyanın en gelişmiş yıldızlaştırıcı prototip tasarımı olan Wendelstein 7-X'i geliştiren Max Planck Plazma Fiziği Enstitüsü'nün bir yan kuruluşu konumunda.

    Avrupa Birliği, Alman hükümeti ve özel yatırımcılar tarafından desteklenen şirket, sadece bir yılda ticari reaktör tasarımını tamamlamayı başardı. Stellaris’te enerji çıktısından ödün vermeden daha küçük yıldızlaştırıcılar inşa etmek için yüksek sıcaklıkta süper iletken (HTS) teknolojisi kullanılarak mümkün kılınan daha güçlü manyetik alanlardan yararlanıyor.

    Stellaris’in en temel avantajları arasında daha güçlü manyetik alan, daha verimli enerji üretimi ve tedarik zinciriyle uyumluluk bulunuyor. Proxima Fusion, teorik olarak kanıtlanan bu tasarımın 2031 yılına kadar Alpha adlı bir demo santraliyle gerçeğe dönüşmesini hedefliyor. Eğer planlandığı gibi giderse, nükleer füzyon enerjisi 2040’lı yıllarda ticari elektrik şebekelerine güç sağlayabilir. Bu arada firma, harika bir interaktif sayfa hazırlamış, buradan reaktörün detaylarına göz atabilirsiniz.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/stellarator-open-source-reactor-design-germany https://www.proximafusion.com/press-news/proxima-fusion-and-partners-publish-stellaris-fusion-power-plant-concept-to-bring-limitless-safe-clean-energy-to-the-grid https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379625000705?via%3Dihub
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